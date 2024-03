Obra protagonizada por Cristián Campos aplaza su estreno para mayo y busca nuevo actor para reemplazarlo

El elenco de Reunión de apoderados afinaba detalles para su estreno. Dirigida y coescrita por Rodrigo Bastidas, la obra de teatro juntaría a Cristián Campos, María José Prieto, Nicolás Saavedra, María José Necochea y Claudio Olate en una historia que gira en torno a una instancia compartida por cuatro padres de barrio alto y el profesor jefe del curso de sus hijos.

Sin embargo, la acción judicial presentada esta semana en contra de Campos ha obligado a aplicar un cambio de planes. El también director teatral enfrenta la querella que presentó la Fundación para la Confianza por abusos sexuales cometidos en contra de Raffaella Di Girolamo, la hija mayor de su expareja, la también actriz Claudia Di Girolamo.

“Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, indicó José Andrés Murillo, director de la fundación cuyo eje es la orientación de adultos que son o fueron víctimas de abuso sexual infantil.

Hoy el juez del crimen Edgardo Gutiérrez declaró admisible dicha querella. La investigación recaerá en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, porque los hechos denunciados habrían ocurrido con anterioridad a 2005, año en que comenzó a regir la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.

El pasado martes, al momento de conocerse la noticia, el actor llevaba varias semanas aprendiendo los textos y realizando ensayos junto a sus compañeros de reparto de Reunión de apoderados. Aunque las entradas aún no habían salido a la venta, el anuncio del comienzo de la temporada en el Teatro San Ginés –y la habilitación del proceso en la ticketera– era inminente. Extraoficialmente, su debut estaba programado para el 18 de abril, según indican fuentes consultadas por Culto. Las mismas personas adelantan que ahora esa fecha se moverá al menos dos semanas, por lo que su lanzamiento no se producirá antes de mayo.

La salida de Campos es un hecho. El actor se concentraría en su defensa, mientras que el montaje seguiría adelante con un nuevo integrante. Bastidas y sus productores son los responsables de buscar un reemplazo que tenga la agenda liberada y pueda unirse rápidamente al trabajo que el resto del equipo lleva desarrollando desde hace tiempo.

Coescrita por el creador de Viejos de mierda y su hija Milena Bastidas, la obra trata temas como la educación y el clasismo. El rol de Campos era el de un apoderado con una visión más tradicional que la del resto de los personajes.

Durante la tarde de este miércoles el actor emitió un comunicado en que expresó que “jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante”.

“Ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune”, apuntó.

La adaptación de El Tercer Reich

Reunión de apoderados no es el único título que ya no contará con Cristián Campos en su elenco. El actor también tenía un papel secundario en Guerra de verano, la película de Alicia Scherson basada en El Tercer Reich, de Roberto Bolaño, pero canceló su citación a filmar escenas durante el mismo martes, según señaló la propia cineasta a The Clinic.

De acuerdo con fuentes a las que consultó Culto, ese era el único día en que Campos debía estar en el rodaje, por lo que, si bien fue necesario buscar un reemplazo de emergencia, su salida no producirá un cambio significativo en el largometraje. La mayor parte de su rodaje se desarrolló en Uruguay durante la primera parte de marzo –donde el actor no estaba convocado– y durante esta y la semana anterior el equipo filmó en locaciones de Santiago y Valparaíso.

La producción se centrará en Udo Berger, un campeón de juegos de guerra que visita un balneario chileno en el verano de 1989 y es testigo de la desaparición de un turista.

El elenco lo componen los chilenos Lux Pascal, Aline Küppenheim y Camilo Arancibia, mientras que también participan el canadiense Dan Beirne (Priscilla) y los argentinos Agustín Pardella (La sociedad de la nieve) y Malena Sánchez (El encargado).

La cinta se adjudicó el Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en 2022, y es producida por compañías de Chile (Araucaria Cine), Argentina (Le Tiro) y Uruguay (Nadador Cine),