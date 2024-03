Los cerebros de Game of Thrones llegan a Netflix: “Nos pareció que esta historia era visualmente impresionante”

La historia recordará a Game of thrones como uno de los fenómenos televisivos más gigantescos del siglo XXI. Su intriga palaciega, sus oscuros personajes y su deslumbrante espectáculo la convirtieron en una serie adorada por millones y en la ficción con mayor número de triunfos en los registros de los Premios Emmy. Aunque sus últimas temporadas generaron reacciones opuestas, su éxito puso a todos los miembros de la industria a crear producciones de fantasía que pudieran imitar su alcance.

Pero el recorrido de Westeros en la pantalla no comenzó como un éxito en 2011. Quién mejor que sus dos creadores para recordarlo. “Game of thrones no tuvo una gran audiencia cuando debutó. Boardwalk Empire se estrenó unos meses antes que nosotros y su piloto tuvo cuatro veces nuestros números. Pasó un tiempo hasta que la audiencia creció”, señala a Culto David Benioff, cerebro de la serie de HBO junto a D. B. Weiss.

Foto: Austin Hargrave/Netflix © 2024

Ambos son conscientes de que la industria ha cambiado y que hoy las plataformas y canales tienen menos paciencia que antes con los proyectos que no cumplen con sus expectativas en términos de espectadores. Un escenario que probablemente volvería inviable la continuidad de títulos legendarios.

“Si te fijas en Breaking bad y su primera temporada, muy poca gente la vio. Y Seinfeld, como es sabido, no tuvo muchos espectadores en su primera temporada. Entonces, sí, creo que hay muchas series que tardaron un tiempo en encontrar a su público”, apunta Benioff.

En ese paisaje de la industria llega al streaming El problema de los 3 cuerpos, su adaptación de la ambiciosa saga de novelas del autor chino Liu Cixin, Trilogía de los tres cuerpos. Aunque su premisa podría remitir a los relatos de invasión extraterrestre –la humanidad se entera de que una raza alienígena llegará a la Tierra en 400 años más–, es bastante más profundo que eso; es la clase de ciencia ficción en que las implicancias de los aceleradores de partículas y la astronomía son tanto o más importantes que los personajes que guían la trama.

Ambos se enamoraron de los libros de Cixin cuando Peter Friedlander, uno de los principales ejecutivos de Netflix, se los mostró con el interés de que trabajaran en una adaptación. Algo similar le ocurrió al guionista Alexander Woo, el tercer creador de la producción.

Foto: Courtesy of Netflix © 2023

“Te hace pensar detenidamente sobre lo que significa ser no sólo un ciudadano de este planeta, sino que un ciudadano del vecindario más amplio en el que nos encontramos, de una manera que se siente muy inmediata. No hace que ese tipo de preguntas cósmicas luzcan como problemas de ahí fuera; hace que se sientan como si los problemas estuvieran aquí, al frente. Te hace involucrarte de una manera que pensamos que era fascinante. También nos pareció que era visualmente impresionante”, sostiene D. B. Weiss.

Su dupla en Game of thrones agrega: “Las novelas de Liu Cixin son increíblemente imaginativas y tremendamente ambiciosas; ha creado un universo enorme. Se le ocurrieron ideas que creo cambian la forma en que vemos las cosas”.

La historia arranca en China durante la Revolución Cultural y luego salta a Londres en 2024, tejiendo una trama en que se cruzan científicos, investigadores secretos, líderes de cultos y toda clase de personas que reaccionan de manera disímil ante la certeza de que una raza no conocida nos colonizará.

Uno de los ajustes que aplicaron consistió en el vínculo que establece la ficción entre los protagonistas. “Tuvimos que hacer cambios significativos en los personajes. Muchos de los personajes de las novelas no se conocen entre sí, por lo que tienen sus propias historias interesantes, pero estas no se cruzan. Nosotros queríamos que nuestros personajes realmente se conocieran y tuvieran escenas entre ellos. Parecía una idea divertida”, detalla Benioff.

A diferencia de lo que les ocurrió en Game of thrones (George R. R. Martin sigue escribiendo su saga), contaban con todo el material original a su disposición para mezclar, quitar y añadir con amplia libertad.

Foto: Ed Miller/Netflix © 2023

“Tomamos los tres libros, los combinamos, los juntamos en nuestras mentes y luego pensamos cómo podíamos contar esta historia en el transcurso de tres o cuatro temporadas. Eso significaba que algunos de los personajes de los libros dos y tres estarían en la primera”, explica Benioff sobre un proceso que duró varios años y que los llevó a concluir que la historia debía ser mucho más global que en el papel, donde el foco es principalmente China.

Durante ese tiempo también exploraron diferentes fórmulas para que la trama fuera “fácil, accesible y digerible en el proceso de visualización”, define Woo. “Fue un gran desafío poder transmitir algunas ideas muy difíciles y complejas de una manera que no te haga querer detenerte y preguntarle a alguien más qué significa”, indica.

Todos son conscientes de que el futuro de El problema de los 3 cuerpos se juega a partir de ahora, que están disponibles los ocho capítulos de su primer ciclo. “Todo lo que en verdad podemos hacer en este momento es realizar la mejor serie que sepamos, y contarle a la gente sobre ello y que corra la voz”, expresa Weiss. “Tenemos confianza en que la serie sea lo suficientemente buena como para conseguir ese tipo de boca a boca y conseguir una audiencia. Pero, sí, da miedo pensar que tu destino podría decidirse en cuestión de semanas. Así que ojalá haya un poco de paciencia”, cierra Benioff mientras cruzas los dedos de sus manos.