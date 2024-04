Sex and the City es la última: ¿por qué las series de HBO llegan a Netflix?

Primero fue HBO Go y luego llegó el turno de HBO Max (recientemente sustituida por Max). Durante un buen tiempo esas plataformas digitales fueron las únicas que albergaban los títulos más icónicos de la cadena que en los 2000 enarboló el lema “No es televisión, es HBO”. Hablamos de Los Soprano, The wire, Boardwalk Empire, Veep, Deadwood, Game of thrones o Curb your enthusiasm, producciones instaladas entre lo más selecto de la ficción seriada.

Pero esa máxima, a la que estaban habituados tanto espectadores como miembros de la industria, perdió vigencia el año pasado. A mediados de 2023, en medio del asombro de gran parte de Hollywood, empezó a circular que Warner Bros. Discovery (conglomerado dueño de la cadena) licenciaría algunas de sus producciones a Netflix, uno de sus principales competidores por el tiempo de la audiencia.

¿La exclusividad dejó de ser uno de los principales atributos de las plataformas? ¿Por qué cerrar un acuerdo con su rival número uno en el streaming? ¿Qué alcance tendría la medida?

Las preguntas se multiplicaron, mientras que el 3 de julio la jugada se materializó con la llegada de todos los capítulos de Insecure, la exitosa comedia creada y protagonizada por Issa Rae que finalizó en 2021.

Luego se sumó Ballers, la comedia con Dwayne Johnson, y en septiembre aterrizaron The Pacific y Band of brothers, las elogiadas series bélicas producidas por Steven Spielberg y Tom Hanks. Más tarde fue el turno de dos títulos emblemáticos de la señal: True blood (octubre) y Six feet under (noviembre).

Gran parte de las interrogantes en torno a la medida se resuelven deteniéndose en la mente de David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery. El ejecutivo está abierto a cerrar acuerdos que puedan mejorar los números del conglomerado, lo que incluye una severa reducción de costos. En la búsqueda de ese objetivo no tiene temor en transgredir ideas que parecían impensadas hasta hace sólo un par de años. Según Deadline publicó en junio pasado, “los veteranos de HBO rechazaron el plan, pero se impuso la consideración financiera corporativa”.

El asunto vuelve a ganar visibilidad a raíz de la llegada de Sex and the city a Netflix. A partir de hoy, y por una duración que por ahora se desconoce (aunque sería un acuerdo de años), están disponibles las temporadas con las que estuvo al aire entre 1998 y 2014, todos los episodios de las aventuras de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda.

Si bien el acuerdo entre las partes no establece una exclusividad (también se puede ver en Max, la plataforma que a fines de febrero reemplazó a HBO Max), podría tener un impacto mayor que el gatillado por las anteriores producciones que han aterrizado en Netflix.

En el escenario más optimista, Warner Bros. Discovery podría sacar cuentas alegres si Sex and the city alcanza una nueva audiencia: actualmente tiene And just like that…, el spin-off que sigue a Carrie, Charlotte y Miranda, que presentará su tercera temporada exclusivamente en Max en 2025.

La jugada también ha ganado detractores. El director Judd Apatow consideró que, como creador de televisión, la apuesta le resultaba “aterradora”. “Todos los streamers dicen: ‘Espera un segundo. No necesitamos gastar US$ 200 millones en una nueva serie. Podemos traer de vuelta a Barnaby Jones’. Ellos lo van a hacer, por lo que tendrás menos series nuevas”, opinó en entrevista con Vulture.