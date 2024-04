Cuando Keanu Reeves puso una canción de Francisca Valenzuela en una película

La cantante chilena Francisca Valenzuela, a través de un reel en Instagram, compartió una curiosa anécdota: Keanu Reeves puso una de sus canciones en una película.

Se trata de la cinta de 2015, El lado oscuro del deseo; protagonizada por Keanu Reeves (John Wick), Ana de Armas (Blonde) y Lorenza Izzo (Había una vez en Hollywoood). Disponible en Netflix, el filme está catalogado como terror y comedia.

En la escena en cuestión, aparecen los personajes principales Bel y Evan –De Armas y Reeves–. Ella se acerca a un tocadiscos en la habitación y comienza a ver los vinilos del chico, en medio de eso encuentra uno que capta su atención y comenta: “¡Tienes música española!”. Reeves, en el rol, le responde: “De hecho, es de Chile, le gusta a mi esposa. Es Fran Valenzuela”.

El diálogo continúa, con Reeves hablando de la intérprete del reciente álbum Adentro: “Es realmente talentosa. Comenzó a componer cuando tenía trece años. Este es su tercer álbum”. En ese momento comienza a sonar Prenderemos fuego al cielo –perteneciente al disco de 2014, Tajo abierto–, y Bel comienza a bailar con una bata color blanco.

Años atrás, la artista comentó la situación en redes sociales, en una historia en la misma plataforma. En medio de carcajadas compartió que fue un amigo el que le contó de su mención en a cinta, y luego comentó: “De Fran Valenzuela. Keanu, soy yo”. Ahora, vuelve a recordar el momento, destacando al director de la cinta, Eli Roth. “Gracias por hacer mi canción parte de esa película”, dice en el registro.

El lado oscuro del deseo

La sinopsis de la cinta relata: “Dos chicas jóvenes se presentan sin previo aviso en la casa de un hombre casado, dispuestas a seducirle y complicar su vida perfecta”. Tiene una calificación de 4.9 sobre 10 en IMDb.

En su momento, Variety, comentó: “Eli Roth actualiza de una manera entretenida, un film exploitation de los 70 con mejores interpretaciones y nuevas tecnologías”. Sin embargo, no todas las reseñas fueron positivas; The Hollywood Reporter, compartió: “Una sexualizada película de secuestros domésticos que no va a ninguna parte (...) Muchos espectadores quedarán insatisfechos por una película que coquetea con las explicaciones sin llegar a darlas nunca”.

“No cambiará la opinión de los que consideran que Roth es un provocador, pero es entretenido experimentar un thriller que toca las teclas adecuadas”, fue el comentario de The Guardian.