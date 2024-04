“Kumbita”: escucha la canción que reúne a Yorka con Juanito Ayala

Una década de carrera cumple el dúo Yorka, una de las propuestas más destacadas y auténticas del actual pop chileno. Las ganadoras de Viña 2023 siguen refrescando su catálogo con sorpresas que dan cuenta de su creatividad musical, lo que se reafirma una vez más con Kumbita, la nueva y arriesgada canción de las hermanas Pastenes.

Juanito Ayala, quien está cumpliendo 25 años de carrera, es el acompañante ideal para el dúo en su primera exploración por la cumbia chilena. La cabeza detrás de hits como “Callejero”, “Chiquitita” y “Tengo Lukita” hace pocas semanas acompañó a Manu Chao en su paso por Chile y próximamente iniciará una gira nacional para celebrar su contundente trayectoria. Esta experiencia multicultural queda demostrada en “Kumbita”, el nuevo sencillo de Yorka, que une la canción de amor con la festividad y potencia del emblemático cantautor.

“Es la primera vez que hacemos algo así. Es una apuesta y al mismo tiempo un juego”, comenta Daniela, la menor de las hermanas, sobre Kumbita, que fue producida y mezclada por Juan Pablo Escares, quién está detrás del sonido de La Guacha, María Colores y el mismísimo Juanito Ayala. El trabajo de postproducción se realizó con el colombiano Daniel Cortés y el arte del single es obra de Andarino.

“Sigo a Yorka desde hace varios años, su música me emociona profundamente y su forma de trabajar me encanta. Hace bastante tiempo que veníamos conversando cómo hacer algo juntos hasta que ellas dieron el primer paso, me mostraron la cumbia y desde que la escuché me subí inmediatamente al carro”, confiesa Ayala. Kumbita es una canción ideal para bailarla apretado con la persona que quieras y es una perfecta banda sonora para cualquier romance, mezcla la sonoridad de la cumbia chilena con el pop y la intimidad que caracteriza a Yorka: “Queríamos entregarle un poco de felicidad a nuestra audiencia, homenajeando a la cumbia chilena en una canción”.

Otra novedad de Yorka es que están próximas a viajar a México para trabajar en su nuevo álbum gracias a la colaboración de Warner Chappell Chile e Ibermúsicas. “Estamos trabajando en nuevas canciones y el viaje a México es justamente para poder incorporar sonidos latinos a la música chilena y poder trabajar con productores extranjeros”, explican.