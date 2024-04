Niña Tormenta, canciones para contar historias: “La música que he hecho hasta el momento es muy personal”

Tiare Galaz vive su faceta artística como Niña Tormenta, un nombre que tomó en redes sociales y que le sirvió como sello cuando empezó formalmente su carrera musical. Las influencias musicales vienen de familia: sus padres son folcloristas. En 2015 empezó a frecuentar pequeños escenarios y actualmente, tiene dos discos en su haber, Loza (2017) y el muy aplaudido Las cosas lento (2023).

Durante este año desarrolló un trabajo que se relaciona con la música, pero también con el teatro. Niña Tormenta fue la encargada de musicalizar Moscas sobre el mármol, obra de teatro de Luis Alberto Heiremans que llega a las tablas gracias a un montaje de compañía La Santa y el Teatro Municipal de Las Condes, dirigido por Álvaro Viguera.

Niña Tormenta | Foto: Marce González Guillén

Pero antes ya había hecho música para otras creaciones. Se trató de la primera serie de Netflix hecha en Chile, 42 días en la oscuridad, protagonizada por Claudia Di Girolamo y Aline Küppenheim. Ahí sus canciones fueron inspiración para los creadores y Niña Tormenta realizó una de las canciones claves de la entrega.

“Fue un llamado que recibí de los directores de la serie – Claudia Huaiquimilla y Gaspar Antillo – que habían escuchado el disco Loza. La serie está ambientada en el sur de Chile, en Puerto Varas, entonces me contaron que ellos, para escribir los guiones, escucharon mucho el disco. Muchas canciones que estaban en el disco las usaron como referencia en distintas escenas del guion. Entonces, primero la invitación fue a usar esas canciones como Que entre el frío y Clase M, a usarlas dentro de la serie. Finalmente, fue creciendo esa invitación hasta ofrecerme hacer la canción final, que es Mirada encendida, el tema de la última escena y los créditos finales de la serie”, cuenta Niña Tormenta en videollamada con Culto.

Ahora, con Moscas sobre el mármol, la dinámica fue diferente. “Tienen cosas similares, porque en el fondo es hacer música para una historia que no es una personal. En mi caso, la música que he hecho hasta el momento es muy personal, entonces para mí la aproximación, tanto en la serie como en la obra, era un poco parecida en el sentido de que tenía que acompañar otra historia, historias de otros personajes que no son yo”.

Elenco Moscas sobre mármol.

“En ese sentido, el desafío era similar, pero el proceso de trabajo es muy distinto. El proceso de trabajo de Moscas sobre el mármol fue genial, porque fue una invitación que recibí antes de que empezaran los ensayos de la obra, con el guion. Entonces en el fondo yo he participado muy desde afuera, pero he ido a los ensayos, a las lecturas y he estado involucrada en los inicios del proyecto”, relata la artista de 39 años.

— ¿Cuáles son las principales diferencias?

He visto todo el proceso de trabajo que hay detrás de una obra de teatro, algo que yo no había experimentado nunca. Hay cosas que tuve que ir viendo en el camino, por ejemplo, los tiempos que van variando en relación con cómo se va desarrollando el guion con los actores. Son experiencias distintas, estimulantes, porque es aproximarse a otro tipo de forma de creación. Ha sido muy interesante.

De hecho, según revela Tiare Galaz, el jueves 28 de marzo se realizó la primera función dentro de la sala del Teatro Municipal de Las Condes. Dos horas antes de ese suceso, Niña Tormenta se muestra ansiosa. “Por primera vez voy a escuchar la música en el teatro y voy a ver la escenografía. Antes me trataba de imaginar cómo se va a escuchar en la sala. Sé que hoy voy a salir muy emocionada. Tengo mucho entusiasmo”, dice previo a la puesta en escena.

Niña Tormenta | Foto: Marce González Guillén

Ir lento

Su último disco llegó en 2023 después de seis años de trabajo y tres de grabación. La pandemia se interpuso y también el mismo sentido del álbum, que se llama precisamente Las cosas lento. “Fue emocionante compartir un trabajo nuevo. A la vez tenía un poco la presión, luego de un primer EP que tuvo una notoriedad que fue súper sorpresiva”, revela.

“Las cosas lento venía un poco por el nombre de una canción que está dentro del disco que se llama Voy a hacer las cosas lento. A partir de eso surgió la idea de ponerle el nombre. Esa es una canción que hice para recordarme el ritmo propio. Es una declaración de principios o una declaración de cómo me gusta hacer las cosas y cómo prefería seguir haciéndolas”, dice Tania Galaz con seguridad.

— ¿Vamos muy rápido?

Siento que todos lo sentimos. Se siente mucho esa presión por cumplir, por responder al ritmo de las ciudades, de la producción, del capitalismo, de las formas de producir y de trabajar. En la música también se siente, hay una presión constante por mantenerte vigente, por estar subiendo música de manera apresurada. Es algo que no comparto del todo.

Niña Tormenta | Foto: Teresa Arredondo

Desde hace años, Niña Tormenta participa del colectivo Uva Robot, creado por Diego Lorenzini en 2011. El también sello discográfico reúne a varios artistas como Rosario Alfonso, Chini.png y Laurela.

“Comenzó por la necesidad de tener un espacio donde publicar la música que Diego estaba haciendo y luego como un espacio donde él pudiera compartir música que estaba grabando de otras personas. Yo empecé sin la ambición de dedicarme la música algún día, si no solamente con algunas canciones que el Diego me escuchó y quiso grabar. Entonces todo se empezó a dar de esa manera muy natural, orgánica y desde la amistad. Hemos ido creciendo a partir de esa experiencia de trabajar en conjunto, y ahora somos varios proyectos los que estamos prácticamente 100% dedicados a la música”, explica.

— ¿Falta ese tipo de colaboración en la industria musical?

Hay mucha colaboración en la música actual. Lo que quizás sí falta son más espacios para tocar y es algo que nos motivó mucho en el inicio. ‘No hay espacio para tocar, organicémonos nosotros’. Organizamos nuestro propio festival o nuestras propias giras. Siento que en la parte de gestión y de producción es donde hay más falta de cosas, pero hay una naturaleza colectiva en la música y en el arte en general.