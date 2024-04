“Fue traumático”: la historia de robo y éxito tras ¿Dónde Están los Ladrones?, el mejor álbum de Shakira según Billboard

Shakira, cantante y empresaria colombiana, se ubica como una de las artistas latinas más importantes y mediáticas a nivel internacional. Lanzó su carrera en 1991, con el disco Magia de la mano de Sony, pero no fue hasta Pies descalzos, cuatro años más tarde, que alcanzó la fama mundial.

Este 2024, tras siete años sin publicar un álbum, Las mujeres ya no lloran recuerda las intensas letras que caracterizaron su primera década de carrera, canciones sin duda marcadas por los últimos eventos en la vida personal de la cantautora.

A modo de analizar la evolución de la artista, la destacada revista musical Billboard clasificó los diez mejores discos de Shakira desde Pies Descalzos. En el décimo lugar quedó Shakira (2014), con temas como Empire, Dare (La La La) o Can’t Remember to Forget You con Rihanna. “No es su proyecto con más éxitos ni el más memorable. Tampoco es el más cohesivo de Shakira. Para una artista que siempre ha sido intencional con cada álbum, cada canción, cada letra, este no reflejó ese perfeccionismo que ha definido su trabajo”, se lee en el sitio.

El ránking continúa así: She Wolf (2009), Sale El Sol (2010), Oral Fixation, Vol.2 (2005), El Dorado (2017), Fijación Oral, Vol.1 (2005), Las mujeres ya no lloran (2024), Laundry Service (2001) y Pies Descalzos (1995).

El primer lugar se lo llevó ¿Dónde están los ladrones? (1998). “El revolucionario álbum de Shakira, quien entonces tenía solo 21 años, no solo mostró su personalidad bohemia de rockera, sino también una voz única con un vibrato profundo que cautivó a los oyentes”, dice Billboard.

Éxitos de karaoke como Ciega, sordomuda, Moscas en la casa, Inevitable y Ojos así integran el disco que nació de un evento desafortunado. Porque sí, ¿Dónde están los ladrones?, estuvo cerca de no existir.

Robo de canciones

Ernest Hemingway no fue el único que sufrió problemas creativos a causa de una maleta. En una entrevista en el programa Hora Prima, de MTV Latinoamérica, Shakira reveló detalles de su disco ¿Dónde están los ladrones?

“Es el nombre de una de las canciones. Representa una historia que va muy paralela con el álbum o al menos con cómo surgió el álbum”, comienza contando la intérprete.

Shakira vivía el triunfo de Pies Descalzos y viajaba a entrevistas, conciertos y eventos promocionales. “Estaba en el aeropuerto (Bogotá) y me robaron las maletas. Y en una de esas maletas estaban mis canciones… Y no tenía copia, no me acordaba de nada. Fue traumático, estaba a punto de empezar este nuevo álbum”, relató.

“Acababa de llegar de una gira y ahí estaban las canciones, tú sabes, sin corregir, lo primero que se hace… Días y noches que me acompañaron, todos esos sentimientos. Y yo completamente traumatizada. El síndrome del robado, depresión, tristeza… bloqueada completamente. Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco. Te vas a reír, pero en todos los noticieros de mi país pidiendo que me devolvieran la maletita, porque tenía unos documentos muy importantes. Ahora se van a enterar de que se trataba de mis canciones. Nunca nadie se reportó, ofrecí recompensas… ¡Todo! Era capaz de vender mi carro por mis canciones”.

Estas no aparecieron, pero sí apareció un nuevo álbum a pesar de las circunstancias. Lanzó el nuevo disco el 29 de septiembre 1998 y fue un éxito. Es más, el año pasado, Spotify declaró esa fecha como el Día Internacional de Shakira.