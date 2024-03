Shakira y Las Mujeres ya no Lloran: la banda sonora de un tormento personal

Shakira es una de las artistas latinas más importantes de la historia de la música. Ha obtenido más de cincuenta reconocimientos en diferentes instancias de premios, como los Latin Billboard Music Awards, Billboard Music Awards y los Grammy, entre otros.

Comenzó su carrera en la década de los 90, cuando aún no cumplía 15 años. En 1995 lanzó el que sería su primer disco exitoso, Pies descalzos. Desde ahí, ha publicado una decena de álbumes, los que la convirtieron, según Forbes, en la latina con mayor éxito de ventas. Ahora, a siete años de su último disco, lanza Las mujeres ya no lloran, un álbum de quince canciones y dos remixes, correspondiente al doceavo de su discografía.

Esta nueva publicación llega después del mediático divorcio con el futbolista Gerard Piqué. Una situación que desbordó la música: la artista no sólo alcanzó notoriedad como estrella de discos y ránkings, sino que también como una figura mediática que estaba en boca de todos y todas.

“La portada de Las Mujeres Ya No Lloran presenta un primer plano de Shakira llorando, sus lágrimas se convierten en diamantes mientras corren por su rostro. Es un claro resumen de desarrollos relativamente recientes en la carrera del cantante. Su sencillo de 2023, Bzrp Music Sessions, Vol 53, transformó las consecuencias tóxicas de su ruptura con el futbolista Gerard Piqué en uno de sus mayores éxitos”, comienza The Guardian en su reseña del disco. Pero el medio es claro en decir que el disco no fue de su completo agrado: “Ninguna de ellas –las canciones– tiene una melodía lo suficientemente llamativa como para anular la sensación de que ya has escuchado mucho de este tipo de cosas (...) (El disco) suena como obra de alguien que ha decidido que las ventas nacen de ir a lo seguro y que el éxito en sí mismo es la mejor venganza”.

Las colaboraciones

En este disco, posterior a El dorado (2017), la colombiana explora fuertemente en el ritmo urbano, con reggaetón, rap, electrónica y pop como ejes. En este contexto, invita a una serie de artistas que potencian los temas: la primera, Puntería, está acompañada por la rapera estadounidense Cardi B, cantando en español. Luego, La fuerte, va con Bizarrap, argentino con quien colaboró en la Bzrp Music Sessions, Vol 53, sencillo que recibió el Latin Grammy por Mejor canción pop y Canción del año. Rauw Alejandro es otro de los intérpretes que se repiten en el disco, en los temas Cohete y Te felicito. Ozuna y Manuel Turizo también se suman al grupo, en la ya conocida Monotonía y Copa vacía, respectivamente. Cerrando el área urbana, la también colombiana Karol G acompaña en TQG.

Cambiando un poco el ritmo, Shakira también incluye una colaboración con el grupo Fuerza Rígida, estadounidenses que se dedican a la música mexicana, en El jefe. Por último, el popular Grupo Frontera –que estuvo presente en el reciente Lollapalooza 2024– está en el quinto tema, (Entre paréntesis). Son solo cuatro canciones a una sola voz. La denominada Acróstico, a pesar de no tener más etiquetas, cuenta con las voces de Milán y Sasha, hijos de la cantante.

“Las Mujeres ya no lloran es un tesoro de fusiones de géneros pop, Shakira logra conquistar la audiencia en cada canción con su incisivo y duradero arte musical. Fácilmente podría haber pasado el resto de su vida sin lanzar otro álbum y, en cambio, muestra su ubicuidad en un sencillo tras otro durante la eternidad. Pero una artista con un legado como el de Shakira, a la par de los titanes del pop anglo como Taylor Swift y Beyoncé, debería definir sus propias eras de manera adecuada”, compartió la revista Rolling Stone. “Shakira finalmente pasa la página de estos tempestuosos últimos dos años y se reintroduce, no como Shakira la mamá del fútbol, ni como Shakira la desconsolada, sino como Shakira maldita Mebarak, ícono del pop internacional y campeona invicta”, cerró.

El País de España, opina a favor de la cantante: “Las mujeres no lloran es una mirada hacia delante. Shakira se arranca con Cardi B en Puntería, un tema veraniego, popero, donde roza las letras más subidas de tono de, probablemente, toda su carrera (...) La artista colombiana reparte frases como ’Te mentiría si digo que ver mis fotos contigo no me hace daño’ o ’Borré tu número, ¿y pá qué? Si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente’. Pero no, el tono, la forma, la música... no parecen para nada dirigidas a su expareja, sino más bien estar muy lejos de él, pasando página. (...) Letras en la línea de las que lleva cantando la colombiana más de 30 años, pero con la mirada puesta hacia el futuro. Shakira ha tenido ocho canciones para dejarlo muy claro: las mujeres ya no lloran”. En una reseña que pone énfasis en los últimos años de la vida privada –pero mediática– de la artista.

“Las mujeres facturan”

En junio de 2023 la intérprete anunció su quiebre con el deportista español, luego de once años de relación y dos hijos de por medio. La situación se comunicó de manera formal a la prensa, y cuando se pensaba que todo iba a ser un capítulo con pocas páginas, lanza la colaboración con Bizarrap, que se volvió la canción más reproducida del momento a nivel mundial.

Además, se enfrentó en tribunales a una acusación grave de evasión fiscal, por la que finalmente tuvo que pagar una multa de 7,5 millones de euros, cerca de ocho mil millones de pesos. En su momento dijo que todo era por “el mejor interés de sus hijos”.

En una entrevista con The New York Times, la artista expresó sobre las dificultades que ha atravesado recientemente: “No solo tuve que afrontar la disolución de mi familia, sino que tuve que hacerlo con los periodistas en mi puerta, con la gente hablando de ello, con yo misma enterándome de cosas por la prensa. Fue realmente muy doloroso. Pero mis fans me conocen, me comprenden y perdonan mis errores, y me apoyan, tome las decisiones que tome”.