“Me avergüenzo”: Koko Stambuk pide disculpas públicas a Melina Noto tras denuncia de acoso sexual

Cristián ‘Koko’ Stambuk pidió disculpas públicas a Melina Noto por los hechos del pasado domingo en Casablanca, donde el vocalista de Glup! intentó besar a la animadora durante el Festival de la Vendimia. El mensaje lo dio a conocer la noche del miércoles, a través de su cuenta de Instagram personal y de la banda.

“Quiero en este video pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca, este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas, es un video de disculpa por las cosas que pasaron”, comenzó diciendo el artista de 47 años.

Video muestra el momento en que Koko Stambuk intenta besar a Melina Noto.

Según asegura el texto que acompaña la publicación, las disculpas fueron dadas en privado a la animadora argentina, así como a la Municipalidad de Casablanca. Recordemos, también, que el municipio interpuso una denuncia por acoso sexual en el espacio público contra el cantante. “Pensé que las argentinas eran más vivas”, fueron las desafortunadas palabras del músico luego del beso.

“Jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer, y menos de una persona. He estado pensado mucho en qué decir realmente y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error, creo que todos somos seres humanos y todos a veces hacemos cosas que no están bien. Es la deconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado, hoy voy comprendiendo cosas, voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y que no están bien”, continuó Koko Stambuk en el video.

“Me hago cargo de mi error, de las consecuencias que pueda tener, legales, también con mi banda y con la gente que quiero”, agregó. Tras los acontecimientos, el Municipio de San Javier canceló la participación de Glup! en el Festival del Vino Patrimonial de Loncomilla que tendrá lugar este jueves.

“Me observo en el mismo video y fue una cosa muy tonta hacer las cosas así. Me avergüenzo, pido disculpas sinceramente. Fue un error y hay que aprender”, finalizó diciendo el vocalista de Glup!.