“Danzan con los muertos”: la historia de la cueca sola, el baile de protesta que inspiró una canción de Sting

Cinco años han pasado de la muerte de Violeta Zúñiga, integrante del conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y una de las mayores exponentes de la cueca sola. El estilo de danza fue creado por Gala Torres y recuerda la ausencia simbólica de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

En particular, Zúñiga recordaba a su esposo Pedro Silva, exdirigente sindical y dirigente regional del Partido Comunista. Su compañero de vida fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, cuando se dirigía a su trabajo en la Vega Central. A pesar de la búsqueda de Violeta Zúñiga, el paradero de Silva nunca fue esclarecido.

A la derecha, Violeta Zúñiga

La cueca sola es considerada una obra de arte originaria de la AFDD. Es una mujer quien comienza este baile sin pareja, portando en el pecho la imagen de la persona a la que quiere recordar. El carácter solemne y sobrio de esta modalidad de danza se contrapone con los pasos alegres de la tradicional cueca.

La primera vez que se interpretó la cueca sola en público fue en el acto del Día de la Mujer en 1978, en el Teatro Caupolicán. “A comienzos de 1978 se acerca a mí Gala Torres, folclorista, ya fallecida— hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido desaparecido en octubre de 1973—, para invitarme a participar en un conjunto que se iba a crear en la Agrupación. Como sabía guitarra desde los quince años y me gustaba cantar, acepté inmediatamente. Ensayamos alrededor de 25 compañeras todo ese verano de 1978 y debutamos con ‘La Cueca Sola’ de la que Gala es su autora, ante diez mil mujeres para el Día 8 de marzo”, relata en 2019 Victoria Díaz, en el artículo Formas de resistencia cultural en la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos.

En 1988, en plena campaña del SÍ y el NO, el conjunto folclórico formó parte de la franja electoral televisiva de esta última opción, donde participaron Anita Rojas, Tania Toro, Mireya Ramírez, Violeta Morales, Violeta Zúñiga, Doris Meniconi, Norma Mattus y Gala Torres.

Sting y la cueca sola

El 13 de octubre de 1990, en el Estadio Nacional, se lleva a cabo el segundo día de la serie de conciertos benéficos Desde Chile… un abrazo a la esperanza, organizado por Amnistía Internacional para celebrar el retorno a la democracia.

Fue en esa ocasión que Sting, el vocalista de The Police, cantó They Dance Alone, una canción que compuso en 1987 en honor a las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y a las mujeres familiares de detenidos desaparecidos en Chile. Esta canción apareció por primera vez en su álbum ...Nothing Like The Sun. El tema fue grabado en inglés y posteriormente en español – con la participación de Rubén Blades y Roberto Levi —. Es más, esta última versión fue lanzada en el EP de 1988, Nada como el sol. “¿Por qué hay mujeres aquí bailando solas? Danzan con los muertos”, dice la canción.

Desde Chile... un abrazo a la esperanza fue el nombre de dos conciertos benéficos realizados en el Estadio Nacional de Chile, en Santiago, Chile, los días 12 y 13 de octubre de 1990, organizados por Amnistía Internacional.FONDO HISTORICO - CDI COPESA

En el concierto del Estadio Nacional, Violeta Zúñiga se subió al escenario junto a otras mujeres para bailar la cueca sola, mientras Sting cantaba. En el mismo evento, también se presentaron artistas como Sinéad O’Connor, Tracy Chapman, Inti-Illimani y Congreso.

El evento fue transmitido en vivo para Chile por Televisión Nacional de Chile (TVN), conducido por Augusto Góngora.