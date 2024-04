El Fantasma: anuncian el debut en cines de comedia de acción con Willy Semler y Elisa Zulueta

Durante seis años, José Abello González robó 14 sucursales de bancos del país y logró reunir $340 millones en efectivo. Lo llamativo es que lo hizo sin percutar ni un disparo y ocupando pelucas y bigotes falsos que le ayudaban a proteger su verdadera identidad. En 2012, cuando finalmente fue capturado, se le conoció como “El Fantasma”.

Su prontuario llamó la atención de la prensa y las autoridades de la época. También interesó al director Martín Duplaquet, quien empezó a trabajar en un proyecto cinematográfico junto a Funky FIlms, la productora de la que es fundador. El caso de Abello González sirve como principal inspiración de El Fantasma, una cinta coproducida por Chile, Brasil y Argentina, y con un guión coescrito junto a los argentinos Juan Pablo Domenech y Emanuel Diez.

El filme gira en torno a José (Willy Semler), un exempleado bancario que decide volver a su pasado delincuencial y reúne a un particular grupo de novatos. Una banda a la que luego se unirá Judi (Elisa Zulueta), una verdadera profesional del rubro. Convertido en celebridad gracias a sus particulares atracos, el protagonista es perseguido por Daniel (Néstor Cantillana), un experimentado y a la vez desadaptado policía.

“El Fantasma representa el mayor desafío personal al que me he enfrentado en mi carrera, desde la construcción del guión hasta el rodaje con más de 52 actores, donde tuve el honor de dirigir a destacados y brillantes exponentes de nuestro medio”, planteó el realizador en un comunicado de prensa.

“Escenas de acción, comedia y drama se entrelazan, respaldadas por un guión extraordinario y un equipo técnico de profesionales excepcionales. Esta película me llena de orgullo y me hace estar seguro de que estremecerá al público”, agregó el director de Dios me libre (2011) y Cazadora (2022).

El resto del elenco lo componen Daniel Muñoz, Claudia Di Girolamo, Diego Ruiz y el argentino Darío Lopilato. Su estreno en salas nacionales está programado para el próximo 15 de agosto.

Revisa su trailer a continuación: