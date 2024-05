Muere Steve Albini, legendario productor de rock alternativo que trabajó con Nirvana y Pixies

Steve Albini, productor e intérprete estadounidense, murió de un ataque cardíaco a los 61 años de edad, según confirmó a Pitchfork el personal de su estudio de grabación, Electric Audio. Albini, quien estuvo al frente de bandas como Shellac y Big Black, es considerado un ícono del rock independiente y el grunge, y es reconocido por su enfoque de grabación “sin adornos” y minimalista.

El ingeniero grabó importantes álbumes, como In Utero de Nirvana, Surfer Rosa de Pixies y Rid of Me de PJ Harvey. También, trabajó con artistas como Jarvis Cocker, Joanna Newsom, The Breeders, Godspeed You! Black Emperor, Mogwai, Low, entre otros.

Multiinstrumentista, Albini tocaba el bajo, la batería y la guitarra. Sus primeras incursiones en la música fueron en el punk, en la efímera banda Just Ducky, para después dedicarse al periodismo, donde cubría la escena del punk rock de Chicago para revistas como Matter y posteriormente, para Forced Exposure.

A inicios de los ochenta forma Big Black, su primera banda, de la que resultaron dos álbumes de estudio, cinco sencillos y cuatro EP. Diez años más tarde (1992) forma la banda vigente Shellac, integrada por él en la guitarra y la voz, Todd Trainer en la batería, y Bob Weston en el bajo. El conjunto estaba trabajando en su próxima gira, motivada por la publicación de su sexto disco – y el primero después de una década— llamado To All Trains. La fecha de lanzamiento del álbum es el próximo 17 de mayo.

La faceta de Steve Albini como productor inicia a la par de sus incursiones en bandas. Sin embargo, su carrera se establece cuando funda un estudio de grabación en Chicago: Electrical Audio. En medio del auge de la grabación digital en los noventa, el estudio de Albani se caracterizaba por el uso exclusivo de equipos analógicos, incluyendo mesas de mezclas, magnetófonos, y pedales de efectos de sonido.

Steve Albini fue un ferviente defensor de la independencia de las bandas para trabajar en el estudio y de la no intervención del productor en los procesos creativos. Asimismo, abogó siempre por los costos justos de producción en la industria. Así lo plasmó, por ejemplo, en el texto The Problem With Music (El problema de la música) de 2007 y lo planteó en varias entrevistas. “Es éticamente incorrecto”, dijo, por ejemplo, para explicar por qué no recibió dinero extra tras el éxito de In Utero de Nirvana.