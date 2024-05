De A hard day’s night a Let it be: un tour por las películas de los Beatles (y dónde verlas)

A Hard day’s night (1964)

Había que aprovechar el fenómeno. En 1964 la palabra más repetida en el mundo fue Beatlemanía. Fue el año de la locura, de la presentación en el show de Ed Sullivan que hizo que The Beatles terminaran por conquistar Estados Unidos, y con ello, la masividad a escala global. Ya no eran solo la banda que tocaba en el oscuro Cavern Club de Liverpool, sino un viral. En ese año, el grupo publicó su tercer álbum, A hard day’s night, pero no venía solo, también tendría adosado un filme. El primero de su carrera.

“Hacía tiempo que pensábamos hacer una película. Ya habíamos triunfado en América. Ahora le tocaba el turno a una película. The girl can’t help it nos había encantado y sabíamos que podía hacerse una película rock. Habíamos visto producciones norteamericanas y, aunque estaban hechas con pocos medios y no eran muy buenas, tenían música y nunca nos las perdíamos”, narra Paul McCartney en el libro The Beatles Anthology.

Cartel de A hard day’s night (Richard Lester, 1964)

Sin embargo, acorde a su nuevo estatus de banda estrella, no querían que la película fuese cualquier cosa. “Queríamos que fuera buena. La mayoría trataban de un DJ que va de gira con un grupo. El argumento era malísimo”, señala el bajista en el citado libro. Estando en conocimiento del expreso deseo del grupo, el manager Brian Epstein se puso manos a la obra para dar con la gente adecuada para dar vida al filme. Habló con varias compañías productoras, y finalmente eligió a United Artists (UA). ¿La razón? Según explica el periodista Bob Spitz en su completa obra The Beatles: the biography, “durante unos meses, otros estudios cinematográficos habían estado colgando ofertas sin ninguna idea concreta de lo que querían hacer”. En cambio, UA llegó con una propuesta más elaborada. Firmaron contrato por 3 películas.

Con la dirección de Richard Lester, el cuarteto estrenó un filme donde parodian su propia situación, la de ser 4 tipos prisioneros de su fama. Finalmente, el 6 de julio de 1964, se estrenó mundialmente el largometraje A hard day’s night. En general, tuvo un éxito de audiencia en las salas y tuvo una buena crítica de la prensa especializada.

¿Dónde se puede ver? En Chile no está disponible en el streaming, pero se le encuentra en YouTube.

Help! (1965)

Solo 1 año tardaron los Beatles en firmar su segunda película -de las 3 que por contrato debían hacer con United Artists-. Se llamó Help! y tal como la anterior, también venía con LP. En febrero comenzaron las grabaciones y esta vez, dado el éxito de la película predecesora, hubo más presupuesto y se filmaría en color. El nombre inicial del largometraje era Eight arms to hold you, y nuevamente Richard Lester estaría en la dirección. Las grabaciones se realizaron en las Bahamas, en los Alpes austríacos y en Inglaterra.

La película se trataba de una especie de secta hindú que trata de secuestrar a Ringo. Ocurre que uno de los anillos que lleva es un anillo de sacrificio, y cualquiera que lo lleve puesto –el baterista en este caso– debe ser sacrificado. Tratando de salvar la vida de su compañero los Beatles comenzarán una loca aventura escapando de este grupo.

Pero la cosa no resultó simple. En esos días, el pasatiempo favorito del grupo era fumar mucha marihuana. Entonces, el pobre Lester sacó canas verdes de tanto enojo debido a que sus pupilos –por los efectos de la cannabis– estaban permanentemente riéndose y por supuesto, no hacían mucho esfuerzo en aprenderse sus parlamentos del guión.

“Nos lo tomamos un poco a broma. No estoy seguro de que nos aprendiéramos el guión. Creo que lo memorizábamos camino a los estudios”, recuerda Paul McCartney en el Anthology. “En esa época fumábamos marihuana para desayunar. Nadie podía comunicarse con nosotros, teníamos los ojos siempre vidriosos y no dejábamos de reírnos como idiotas. Estábamos encerrados en nuestro propio mundo. Es como no hacer nada prácticamente durante todo el día, pero tener que levantarte a las siete de la mañana, de modo que nos aburríamos”, señala John Lennon en el Anthology.

La película Help! tuvo su estreno en los cines ingleses el 29 de julio de 1965, con una Gala Real en el cine Pavillion, de Londres (hoy, un centro comercial). Con presencia de dos miembros de la realeza: la princesa Margarita y Lord Snowdon.

¿Dónde se puede ver? En Chile está disponible en streaming a través de Quibit TV o se puede alquilar o comprar vía Apple TV.

Magical Mystery Tour (1967)

Probablemente, Magical Mystery Tour es la más baja de las películas de los Beatles. Es que después de las monumentales, largas y extenuantes sesiones de grabación de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, a nadie le quedaba mucha energía y pensaban en unas merecidas vacaciones. Todos salvo Paul McCartney. Un día, llegó al estudio entusiasmado a proponerle a sus compañeros hacer una doble tarea: un disco y una película para televisión. Eso sí, hubo dos dificultades. La primera es que por más entusiasmo que tuviera, y a contrapelo de lo planificado y ordenado que solía ser, McCartney no presentó un plan de trabajo concreto. Todo lo relacionado con el filme se haría de forma más o menos espontánea. “El plan era algo así: ‘Empezamos aquí y tenemos que hacer algo aquí’. Lo hicimos todo sobre la marcha. Alquilamos un autocar y nos pusimos en marcha. La planificación era mínima: John quería que siempre hubiera uno o dos enanos y necesitábamos un hangar de aviones para preparar el plató. Nosotros pondríamos la música, por supuesto”, recuerda el baterista Ringo Starr en el Anthology.

La otra dificultad fue el cansancio. “El problema era el momento: estábamos todos agotados por el duro trabajo de los últimos cinco meses. Visto en perspectiva, es evidente que regresamos a estudio demasiado pronto. Paul era el único a quien le quedaba algo de energía creativa, y tenía intención de superar Sgt. Pepper, los demás no parecían ni de lejos tan interesados”, señala Emerick.

The Beatles look out of the Magical Mystery Tour coach skylight, on location in England in September 1967.

Así, comenzaron las sesiones para el filme Magical Mystery Tour. El argumento era bastante simple. “Trata de un grupo de gente corriente que va de excusión en un autocar y comienzan a pasarles cosas”, recuerda John Lennon en el Anthology. ¿Resultado? No podía ser el mejor, tratándose de algo improvisado y a la marcha. Se emitió el 26 de diciembre de 1967 a través de las pantallas de la BBC 1, y no tuvo buena recepción. “El programa resultó un desastre. El público no supo apreciar ni comprender lo que estaba viendo y el grupo recibió el primer raspapolvo crítico de su carrera”; apunta Emerick.

¿Dónde se puede ver? En Chile se le puede alquilar o comprar vía Apple TV.

Yellow Submarine (1968)

Había que cumplir con la tercera película con United Artists, pero ninguno de los Beatles tenía ganas de hacerla. Nadie quería volver a los sets de rodaje y estar horas esperando en las filmaciones mientras el tiempo corría pesadamente. Con ello, la solución fue una película animada, donde ellos ni siquiera tendrían que poner las voces, solo 4 canciones nuevas. A todos les gustó la idea, y aceptaron. Se llamó Yellow Submarine.

La idea fue del productor de televisión estadounidense Al Brodax quien ofreció a Brian Epstein, manager de la banda, la posibilidad de realizar un largometraje animado sobre el cuarteto. No era la primera vez que hacían negocios; el norteamericano fue el realizador de la serie de cartoons sobre la banda –llamada The Beatles– que el canal ABC exhibió con éxito los sábados en la mañana entre 1965 y 1969. Con ojo comercial, el productor intuyó que si la animación era rentable en la pantalla chica, se podía dar el salto al celuloide.

El problema es que a los Beatles les desagradó la serie animada emitida por ABC. Les parecía simplona y que los encasillaba en estereotipos. Además, aparecían cantando sus canciones sin mayor explicación. Por eso, aunque no se involucraron en el trabajo de la cinta, exigieron un producto de mejor calidad. Y así fue. Con un presupuesto de 250.000 libras, el equipo liderado por Brodax y el director George Dunning contactó al diseñador gráfico checo Heinz Edelmann para que trabajara en los dibujos del filme, con la premisa de que fueran diferentes a las caricaturas sobre los fab four que ya existían. El artista no miró muy lejos: la estética del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, lanzado en mayo del 67, y el auge de la psicodelia le dieron el insumo que necesitaba para dotar de carácter a sus creaciones.

Las voces de los personajes de los Beatles fueron realizadas por actores, ante el desinterés de la banda por hacer ese trabajo. “Ringo les quedó muy bien, pero la imitación del acento de Liverpool resultó horrible. Es como un americano intentando hablar en cockney”, opina Paul McCartney en el mismo libro de antología. El cuarteto solo participó en el cameo de la escena final, que se filmó el 25 de enero de 1968, pocos días antes del viaje que realizaron a la India (del que puedes leer acá).

La película se estrenó el 17 de julio de ese año en el London Pavilion, en Piccadilly Circus, con la presencia de la banda al completo. Una multitud se congregó para esperar a sus ídolos y la policía debió intervenir para controlarles. El evento permitió a los fab four esconder bajo la alfombra, por un momento, las tensiones que ya comenzaban a surgir durante las sesiones de grabación del White Album.

¿Dónde se puede ver? En Chile se le puede alquilar o comprar vía Apple TV. Revisa además el especial que realizó Culto sobre el filme.

Let it be (1970)

Sin quererlo, Let it be, el documental que iba a registrar el proceso de ensayos y la ejecución de un nuevo disco en directo de Los Beatles, terminó siendo una bitácora de sus días finales. El director Michael Lindsay-Hogg fue quien se puso tras la cámara. “La idea consistía en mostrar a The Beatles ensayando, improvisando, dando los últimos toques a su actuación y por último tocando en un concierto multitudinario. Mostraríamos todo el desarrollo del proceso”, comenta McCartney en The Beatles Anthology.

Y aunque los Beatles disfrutaron la experiencia de Hey Jude y Revolution, (no tocaban en vivo desde 1966), al momento de volver a Twickenham, pronto comenzaron los problemas. No solo debieron traerse equipo prestado desde los estudios Abbey Road para grabar los ensayos, poco a poco las tensiones afloraron. De alguna forma ya no eran los veinteañeros de sus inicios y la monotonía de ensayar una canción una y otra vez, les empezó a agotar.

“El rodaje fue un infierno -recuerda Lennon en la antología-. Cuando la película se estrenó mucha gente se quejó de que Yoko parecía disgustada. Pero ni el fan más incondicional de The Beatles habría soportado esas seis semanas de amargura. Fue la sesión más desagradable de la historia”. “Lo que ocurrió, una vez allí -detalla McCartney- fue que mostramos cómo se produce la ruptura de un grupo. Aunque nosotros no nos percatamos de ello”.

El documental llegó a los cines en mayo de 1970, pocas semanas después de que la banda anunciara públicamente su separación. De allí a que quedó vinculado para siempre con el quiebre de los Fab Four, pese a que se había filmado un año y medio atrás. Al menos, les dio a los Beatles un impensado Oscar por mejor banda sonora.

¿Dónde se puede ver? En Chile se le puede ver en una restaurada versión en la plataforma Disney +.