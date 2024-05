Post Malone presenta “I Had Some Help”, su nueva canción junto a Morgan Wallen

Post Malone y Morgan Wallen han lanzado su esperado nuevo tema, titulado I Had Some Help. El sencillo fue escrito por Post, Wallen, Louis Bell, Ryan Vojtesak, Ashley Gorley, Ernest Keith Smith y Hoskins y producido por Louis Bell, Charlie Handsome y Hoskins (coproductor). El lanzamiento se produce a través de Mercury Records / REPUBLIC Records en asociación con Big Loud Records.

El sencillo, que aparecerá en el primer álbum country de larga duración de Post este año, llega inmediatamente después de los sets emblemáticos de Post y Wallen en el Stagecoach Festival 2024 en Indio, California. El sábado, Post presentó su primer set de Stagecoach con una programación de versiones country y dio la bienvenida a los invitados superestrella Brad Paisley, Sara Evans y Dwight Yoakam durante la destacada actuación.

El domingo, Post se unió a Wallen en el escenario para el debut en vivo de I Had Some Help frente a una multitud, y está impactando el country, el pop y la radio AC de moda.