Gepe estrena single junto a Rubén Albarrán de Café Tacvba y confirma concierto en el Teatro Caupolicán

Los colores y una energía desbordante inundan Vivo, el nuevo sencillo y tercer adelanto de Undesastre, décimo álbum en estudio del músico chileno Gepe que aparecerá durante el segundo semestre del año. El single cuenta con la participación del mexicano Rubén Albarrán (Café Tacvba, Hoppo), y es un festejo en torno a la vida, la libertad, el canto y el baile. La característica voz de Albarrán, trompetas explosivas y una cadencia cumbianchera forman una amalgama de exuberante alegría, que se plasma también en un videoclip dirigido por Camila Grandi donde vemos a los dos músicos conectando con esa sensación de despojarse de lo malo para disfrutar el presente.

Sobre cómo surgió esta notable colaboración con la voz de Café Tacvba, Gepe señala que “ni siquiera fue una elección. Cayó por su propio peso. Hay muchas canciones de la carrera de Rubén que son fundamentales para muchas etapas de mi vida, y su voz siempre me remite a mucha energía latinoamericana, no únicamente mexicana… en realidad yo no suelo hacer canciones tan prendidas, suelo ser un poco más nostálgico, y tenerlo (a Rubén) en una canción de alta energía es bonito. Ésta es una canción alegre, prendida, que nace rítmicamente desde el centro de América, y une los dos extremos: México y Chile”.

Por su parte, Rubén Albarrán señala: “Lo primero que sentí cuando escuché Vivo fue precisamente estar vivo. Fue mucha alegría, mucho gozo, obviamente la voz de Gepe y la vibra me satisfizo mucho porque desde hace tiempo que adhiero a Gepe, a su música, y esta canción llegó en un momento perfecto para alegrarme”. Respecto de la temática de este sencillo, Rubén agrega: “La música es magia, y tocar estos temas me parece muy, muy importante porque de alguna forma todos estamos llevando una tristeza por muchas razones, cada quien puede tener situaciones personales que esté enfrentando, pero además globalmente estamos en un momento difícil, muy triste. Y pues llevamos esa tristeza porque no podemos hacer nada con ella. Pero sí podemos alegrarnos, y tomar esa medicina: una medicina deliciosa, que es bailar y cantar, y uno mismo alegrarse y ser uno con la música”.

Si bien los dos adelantos del nuevo trabajo que Gepe ha mostrado hasta ahora (Paloma y playaplaya) recogen influencias latinoamericanas diversas, la esencia del pop que ha hecho masivo el proyecto del chileno es el hilo conductor de una obra que ya promete marcar un hito tanto en la carrera propia del artista como en el cancionero de la región.

Y para celebrar esta etapa, que también marca sus dos décadas de carrera musical, Gepe anuncia un gran concierto en Santiago para el próximo 7 de diciembre, el que contará con las canciones de su próximo disco y con los éxitos que lo han consagrado tanto en Chile como en el resto de América Latina. La venta de entradas para este show inicia el próximo miércoles 5 de junio a las 12:00 horas vía Puntoticket.