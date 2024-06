La dura confesión de Kevin Spacey: “No puedo pagar las cuentas que debo. Pensé en declararme en quiebra”

El actor Kevin Spacey se ha referido a su conducta en el pasado y ha reconocido que ha “acariciado a la gente”, además de admitir sus problemas financieros tras el juicio que enfrentó por las acusaciones de agresión sexual contra cuatro hombres, por el que fue absuelto el año pasado.

La estrella de House of Cards, concedió una entrevista al canal de YouTube Piers Morgan Uncensored, en que reconoció que en el pasado había “superado los límites”. Al respecto, explicó: “Ser demasiado hábil, tocar a alguien sexualmente de una manera que no sabía en ese momento que no quería”.

“He acariciado a la gente, he sido gentil con la gente, así soy yo”, explicó Spacey. “Estás insinuándose a alguien, no quieres ser agresivo. Quieres ser gentil. Quieres ver si van a responder positivamente (...) Deberían hacerte saber que no quieren hacerlo para que entiendas que no es consensuado y dejes de hacerlo”.

Además, señaló que tras el juicio ha estado con problemas financieros. Admitió que debe “muchos millones” de dólares por facturas legales, por lo que va a vender su casa para sufragar los costos que debió afrontar en el juicio.

“Esta semana, donde he estado viviendo en Baltimore, están siendo embargados, mi casa se vende en una subasta. Tengo que regresar a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore... desde que empezamos a rodar House of Cards allí... me mudé allí en 2012″, declaró al borde de las lágrimas.

Spacey detalló que tomó la decisión de vender su casa porque “no puedo pagar las cuentas que debo”. Incluso pensó en ir más allá. “Un par de veces pensé que iba a declararme [en quiebra], pero hemos logrado esquivarlo, al menos hasta hoy”.

Kevin Spacey fue absuelto de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.