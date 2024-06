La edición vinilo del nuevo disco de Coldplay se fabricará con viejas botellas de plástico

Coldplay ha anunciado que la edición vinilo de su nuevo álbum, Moon Music, será creado de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. Así, cada copia será fabricada a partir de botellas de plástico recicladas.

Moon Music, se llama el nuevo disco, el décimo de la carrera de los británicos. Estará disponible desde el próximo 4 de octubre y cada ejemplar de vinilo estará elaborado a partir de nueve botellas de plástico recuperadas de los desechos de los consumidores.

Según ha informado el grupo, el 70% del plástico ha sido reciclado por la organización ambientalista sin fines de lucro The Ocean Cleanup de Río Las Vacas, Guatemala. De esta forma, se ha logrado impedir que el material contaminante ingrese al Golfo de Honduras y al Océano Atlántico.

Esta iniciativa, acota la banda, reducirá las emisiones de carbono en un 85% en comparación con la producción normal de vinilo de 140 gramos, lo que a su vez, evitará la fabricación de 25 toneladas de plástico virgen. Asimismo, las copias en CD se realizarán con un 90% de plástico reciclado, lo que implicará la reducción de emisiones del 78% en comparación con la fabricación tradicional del mismo formato.

El anuncio sigue las iniciativas de Coldplay por reducir el impacto ambiental de sus giras. Para el tour Music of the Spheres, que los trajo a Chile en 2022 con tres fechas sold out en el estadio Nacional, se evitaron los viajes en avión en la medida de lo posible y se implementaron soluciones tecnológicas creativas, como “pistas de baile cinéticas” que aprovechaban la energía del movimiento de la multitud. La banda aseguró que con esas medidas se logró reducir su huella de carbono en un 59% en comparación con su gira mundial anterior.

Moon Music, el nuevo álbum de Coldplay, tendrá al célebre músico sueco Max Martin en la producción musical, tal como en Music of the Spheres. El primer sencillo promocional, Feelslikeimfallinginlove, se lanzará el viernes 21 de junio.