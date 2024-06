Nahir: cómo llegó a la pantalla la polémica historia de la joven condenada a prisión por matar a su novio

“Y, se siente un desafío grande, obviamente es una responsabilidad grande”, comenta a Culto la actriz argentina Valentina Zenere (27), cuando se explaya sobre el desafío de interpretar a un personaje basado en una persona real. En este caso, a Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en Argentina (tenia 19 años), tras ser hallada culpable del asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017. Un crimen con varias capas, en que hay de por medio una relación tormentosa y un aprensivo padre policía (al que Nahir culpó del crimen), que solía dejar su arma encima del refrigerador.

Una casa típica de clase media emplazada en una zona residencial del Gran Buenos Aires, con patio y habitaciones no demasiado espaciosas, es una de las locaciones en que se filmó la película. Con el título de Nahir y la dirección de Hernán Guerschuny, se estrenó en Prime Video el pasado 22 de mayo. Culto accedió a ese set, donde pudo presenciar parte del proceso. Cómo, por ejemplo, Valentina Zenere prepara sus escenas y entra en la emoción del personaje al trabajar en ejercicios de respiración junto a una coach.

Valentina Zenere en el protagónico de la película Nahir

“La respiración es un aliado muy grande de nosotros los actores -cuenta a Culto, sentada en la cocina de la casa, durante una pausa-. Para llorar, uno respira y con la respiración se llega a diferentes lugares de una forma, por ahí, un poco más veloz. Digo, a mí me parece clave que si yo estoy así, muy tranquila con vos y de repente me pongo a respirar, como cuando lloro, termino llorando y la respiración te lleva hacia ese lugar. Siento que es como transitar una emoción”.

En ese momento, Zenere se preparaba para rodar una escena clave; cuando Nahir está a punto de salir con Federico (en la película le cambian el nombre a Fernando) la noche fatídica del 29 de diciembre de 2017, en su natal Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Se le ve muy afectada, hasta que en un momento, camina con decisión y toma el arma que su padre siempre deja encima del refrigerador.

La película Nahir, se trabajó en intensas 5 semanas de rodaje que arrancaron a fines de junio de 2023. En la previa, el equipo de producción habló con familiares e incluso con la misma Nahir Galarza, quien cumple condena en la Unidad Penal N°6 de Mujeres de Paraná. La casa en Buenos Aires, hace las veces de set para recrear la casa de los Galarza en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Se trató de recrear todo con la máxima precisión, por ejemplo, la pieza de Nahir, con peluches y un dominante color rosado, se reconstruyó a partir de algunas fotografías disponibles. La producción también visitó casas en la ciudad e incluso se debió buscar en mercados de Avellanada algunas piezas de ropa de verano, considerando que los sucesos ocurrieron en temporada estival.

Para Valentina Zenere, el filme es especial. Ya se había hecho un nombre con sus personajes en series de corte juvenil como Soy Luna y Élite, cuando hizo la audición para el papel a fines de 2020. “Yo estaba recién terminando la primera temporada en la que estuve en Elite, que era la quinta, hice un casting por Zoom y después no me enteré más nada -dice a Culto-. Vine a pasar Navidad con mi familia acá (en Argentina), y me encontré con Luces (Jinkis) el productor y me preguntó si lo quería hacer. Me dijo que habían visto 50 chicas y creían que lo tenía que hacer yo. Obviamente que no lo dudé ni un segundo, porque la historia me atrapó desde el primer momento y el personaje también, me parecía increíble”.

Escena de la película Nahir

¿Cómo fue el reto de ponerse en la piel de Nahir?

Es un viaje bastante intenso, duro y un poco difícil. La verdad, creo que de todo lo que hice en mi ardua carrera, creo que esto es lo más difícil que hice y me lo estoy pasando muy bien. Y acá andamos. Yo siempre digo que los personajes, uno va viajando y estamos muy a full con ella. Pero, yo la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Aparte, me divierte hacer estas cosas, me encanta tener la alarma en la mano, todo eso me divierte.

Y en este caso, además, es una persona que existe...

Sí, y es muchísima responsabilidad con todos, evidentemente. De todos modos, siento que estamos haciendo como nuestra versión de ellos y no estamos siendo literalmente, porque la película se va a ver como el background de lo que pasó. Nosotros sabemos lo que sabe más o menos todo el mundo, pero acá vemos cómo era ella en su intimidad, con su familia, en su casa, cómo fueron los encuentros con Fernando. Entonces, eso no deja de ser ficción y no deja de ser una interpretación personal de lo que son ellos.

¿A tu versión de Nahir, la enfocaste como una villana, como una víctima? ¿Un poco de ambos? ¿Cómo lo trabajas?

Yo no sé nada, te digo la verdad. Yo no sé nada por ahora y tampoco quise sacar muchas conclusiones porque me parece que estoy interpretándola y quiero ir viviendo lo que me va pasando y no me puse a pensar realmente nada. Y por ahora quiero seguir así, durante todo el rodaje, aunque sea. Después debatimos cuando ya se pueda.

Valentina Zenere preparó al personaje gracias al trabajo de investigación del equipo de producción, aunque al menos en ese momento no había tenido la chance de conocer a la Nahir real. “Me hubiese encantado conocerla, yo creo que estaba un poco pendiente porque yo tengo ganas de ir, lo habíamos hablado con el productor para que suceda. No pudimos antes del rodaje, pero por ahí, con un poquito de insistencia, se logra ir a verla en algún momento de rodaje. Me parece importante y me encantaría”.

La historia también se mete en la relación de Nahir con su novio, en que se deja entrever que es víctima de abusos y es una relación tormentosa. ¿Hubo alguna reflexión sobre eso?

Sí, obviamente que hay una reflexión. Me parece que por ahí el guion tiene un poco más de perspectiva de género, que me parece que es lo que no tuvo el juicio en ningún momento, y eso está muy bueno. Es verdad que yo en mi cabeza tengo como un timeline muy grande, porque estamos mostrando nueve años de la vida de esta persona, donde obviamente que si yo hace un mes no era la misma persona que soy ahora, imagínate en nueve años todo lo que va a creando y evolucionando. Creo que eso podría ser como lo más complicado, sobre todo porque pasas por la adolescencia, el primer beso, el primer polvo, son como cosas que hay que refrescar y puede ser eso lo más difícil, estamos intentando hacerlo bien.

Esta es tu primera experiencia haciendo cine. ¿Qué te he dejado?

Sí, esta es mi primera película, siempre hice series, así que estoy muy contenta. Es verdad que hoy en día las series tienen un ritmo más parecido al cine, me parece. Por ahí hay más cámaras y el ritmo, dentro de todo, es parecido, pero estoy muy contenta. Me encanta el nivel de detalle, los planes que está haciendo Hernán, son increíbles, la luz se ve increíble, así que estoy muy contenta.

Federico, el novio de Nahir

En el papel de Federico (el novio de Nahir en la ficción), está el joven actor Simón Hempe (26), quien fue parte del elenco de La Sociedad de la Nieve (Netflix). El rodaje de Nahir, lo reencuentra con Valentina Zenere. “Nos conocemos hace un montón porque fuimos al mismo colegio, así que nos conocemos toda la vida y ya teníamos muy buena relación -comenta a Culto en el trailer donde se prepara para rodar sus escenas-. Por ende, que nos hayan elegido a los dos para hacer la película juntos, fue para mí un regalo del cielo”.

Por ello, es que la mayor parte del trabajo para dar forma a su personaje, lo desarrolló junto a su coprotagonista. “Mis escenas son todas con ella, así que trabajamos muy codo a codo ahí ensayando desde trabajar con el cuerpo, con la respiración. Obviamente, buscando todos los registros que tengamos a mano para contar la historia y muy en función del guion, porque uno absorbe un montón de información que no toda es necesaria para lo se tiene que contar”.

Tu personaje es la víctima de la historia, pero de alguna forma también tiene algo de villano, en su difícil relación con Nahir. ¿Cómo enfocaste esa dualidad?

Sí, hay algo de eso. Pero no sé si la película busca que tomes una postura para ningún lado, digamos. Es una película que está basada en hechos reales, obviamente, y está todo ahí muy a la luz. Acá en Argentina fue supernovedoso, fue muy cautivante para un montón de gente, también muy conmocionante, porque es una chica de 19 años que es condenada a prisión perpetua. Pero sí, creo que está bueno también esto de mostrarte todas las posturas y que el público tome sus decisiones o sus visiones.

¿Cuál fue el principal reto de meterte en la piel de un personaje basado en uno real?

Yo creo que ya el hecho de representar a Fernando tiene una carga energética muy grande. Obviamente, a mí como actor me representa un desafío inmenso, pero bueno, intentamos encararlo con muchísimo respeto ante todo, para la gente que lo conoce a él, la familia. Y después, creo que en la totalidad es un proyecto desafiante y está bueno. A mí, al menos como actor, me encanta encarar proyectos así.

Habías trabajado en series, y esta es tu segunda película tras La Sociedad de la Nieve. ¿Qué te ha dejado la experiencia de hacer cine?

Un camino superdistinto en cuanto a la preparación de personaje, el rodaje también tiene otro enfoque. Desde que empiezas a rodar hasta que terminás, entras en un canal en donde es lindísimo irte muy a fondo con eso. Mis amigos saben bien que cuando no tengo trabajo, soy primero en armar una comida, aunque jugar un partido de fútbol y cuando estoy trabajando no me ven la cara. Pero bueno, es un poco así. Creo que también los tiempos, el peso que tiene cada plano, charlar con el director. En mi caso esta es mi segunda experiencia en cine y estoy aprendiendo un montón. Me encanta estar en set, me encanta charlar con los cámaras y preguntarles cosas que no tengo ni idea cómo funcionan y empezar a empaparme un poco también de todo el mundo.

¿Y a partir del cine, te ves proyectándote a una carrera internacional? un poco como Pedro Pascal o Anya Taylor-Joy que tiene vínculo con Argentina...

Y, ojalá me encantaría. A mí me gusta actuar y sobre todo hacer cine. Esta es recién mi segunda película. Es como que considero que recién estoy arrancando en algún punto. Ya venía trabajando, pero quizás en cosas más juveniles. Pero hacer cine tiene otro peso, y sobre todo con historias tan potentes como esta, como la de La Sociedad de la Nieva, que se filmó todo en España y en Uruguay. Entonces, obvio, siempre que vengan proyectos que sean para otro lado y podamos contar historias interesantes y encima conocer otros lugares, bienvenido sea.

Además de la película Nahir, ya está disponible en la misma plataforma Prime Video un documental del género true crime que aborda el caso, Nahir: El secreto de un crimen, basado en entrevistas con la misma Nahir, abogados, e incluso el padre de la mujer, que fue acusado de haber sido el verdadero autor del crimen.