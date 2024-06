Show tributo a Michael Jackson vuelve a Chile

Luego de exitosas presentaciones, This is Michael regresa a Gran Arena Monticello el próximo viernes 6 de diciembre con un espectáculo renovado y vibrante. El show internacional que, a 15 años de su muerte, rinde homenaje a Michael Jackson promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical.

This is Michael no sólo es un show, es una experiencia que captura la esencia de Michael Jackson y su música icónica, invitando a los espectadores a viajar a través de más de dos horas de clásicos, incluyendo Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, en un espectáculo que le hace honores al artista más exitoso de todos los tiempos.

Cerrando una gira mundial, donde ha pasado por los venues de más alto calibre de Europa y Latinoamérica, el espectáculo vuelve a Chile para repetir las exitosas presentaciones que ha realizado en Gran Arena Monticello. Las entradas para el show se pondrán a la venta este miércoles 26 de junio, por el sistema Topticket desde las 16.00 horas.