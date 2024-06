Revelan lo que provocó la muerte de Shifty Shellshock, cantante de Crazy Town

El pasado lunes 24 de junio, se dio a conocer la muerte de Shifty Shellshock, el cantante de Crazy Town, grupo conocido por el hit Butterfly, pero no había claridad respecto a lo que provocó el repentino deceso del músico.

Esta jornada se dio a conocer el detalle. El representante de Shellshock, Howie Hubberman, señaló que la causa de muerte fue una sobredosis accidental. “Seth ha estado luchando con problemas de abuso de sustancias durante bastante tiempo”, dijo Hubberman en un comunicado.

“Seth no estaba contento con la lucha diaria que se llama vida. Algunas personas se las arreglan de muchas maneras diferentes. Es lamentable que perdamos a tanta gente a causa de la adicción y la accesibilidad a drogas nocivas. Shifty fue una tragedia de la vida real. Demasiado rápido, demasiado duro y demasiado pronto”, señaló.

Shifty Shellshock, cuyo nombre real era Seth Binzer, fue el cofundador de Crazy Town. Su álbum debut The Gift of the Game (1999), fue un éxito gracias al hit Butterfly, el que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 el 24 de marzo de 2001.

Sin embargo, el siguiente disco, Darkhorse (2002), no logró igualar el éxito comercial del primer LP, y la banda se separó en 2003. Se volvieron a formar en 2007 y lanzaron un álbum más, The Brimstone Sluggers, en 2015.

Shellshock, era una figura que apareció en reality shows, donde nunca escondió sus problemas de adicción. El año pasado fue arrestado tras involucrarse en una pelea con su compañero de banda, Bobby Reeves, después de un show en Myrtle Beach, Carolina del Sur.