Crítica de discos de Marcelo Contreras: la historia de Black Sabbath, el éxodo de Peso Pluma y las melodías zorronas de Imagine Dragons

*Peso Pluma - Éxodo

Para desgracia de censores, Peso Pluma no escarmienta. Su cuarto álbum es una nueva crónica de corridos tumbados sobre narcocultura con detalles, por ejemplo, de las luces tornasoladas de los cultivos indoor, los efectos de drogas populares y -especialidad de la casa- la glorificación del dinero, los lujos y el placer, los negocios turbios y las ramificaciones en el poder. Una parte de la realidad de México convertida en un pop de orgullosa genética local, cantando goces y desgracias entre guitarras y vientos, tan encantador como reiterativo. En diciembre pasado, en el debut en Santiago, Peso Pluma demostró que en su vocabulario artístico la repetición convoca una especie de trance, que una canción es todas las canciones. Las voces distintas -el featuring resulta transversal en el disco, tal como mandata la industria discográfica latina-, enriquecen un álbum de ambiente más sombrío, menos festivo. “La otra cara de la moneda”, ha dicho el artista.

Tal como Scorsese se especializó en películas de la mafia (y no se le tilda de promotor del crimen organizado), el astro mexicano persiste eficaz en la elaboración de relatos vívidos en un contexto delictivo, acompañado de un ánimo de juerga infinito. La segunda parte de Éxodo muestra la faceta urbana de Peso Pluma, de contornos más difusos.

*Black Sabbath - Cross purposes (remaster 2024)

Hacia mediados de los 90 Black Sabbath era un animal extraño en el heavy metal, un tanque desactualizado. A pesar de su influencia decisiva como padres del género, los contínuos movimientos en la alineación los habían desdibujado. Cross purposes (1994) presenta un nuevo cambio de piel con el retorno del cantante Tony Martin y la llegada del batero Bobby Rondinelli (Rainbow), para unir fuerzas con Tony Iommi y Geezer Butler, más el tecladista Geoff Nicholls que, en rigor, fue miembro en las sombras durante largos años.

A tres décadas, el álbum es la fotografía de un momento algo indefinido donde Sabbath emula, en ciertos pasajes, los sonidos del grunge reinante, que a su vez debía una parte notoria de su existencia a ellos. Psychophobia arranca como un spin off de Soundgarden en Let me drown, como Virtual death sigue las instrucciones de rock tenebroso de Alice in chains, cuyo arte original también proviene de los padres de Birmingham. Cardinal sin ofrece un improbable cruce entre Dio y Led Zeppelin, mientras What ‘s the use es Black Sabbath mimetizado con Judas Priest. Las reverencias algo toscas no logran desconfigurar una entrega sólida y temperamental, con Iommi martillando riffs a diestra y siniestra, seguido del galope incesante de Butler en el bajo.

*Imagine dragons - Loom

La dificultad para clasificar su catálogo ha sido uno de los argumentos de Dan Reynolds, el líder de la exitosa banda de Las Vegas, para justificar las formas escurridizas de Imagine Dragons, dueños de algunos de los mayores hits de la última década bajo un discutido rótulo rock. Este sexto álbum persiste en la colaboración del tándem Mattman & Robin, productores suecos de reconocida trayectoria entre los mayores nombres del pop, incluyendo Taylor Swift y Charli XCX. Esta metamorfosis de Imagine dragons, arroja un disco urbano con fraseos en plan callejero y zorrón. Para que no queden dudas del viraje, el único invitado es J Balvin en Eyes closed.

Se trata de un cambio honesto, en la medida que la música de Imagine dragons se compone cada vez más con las herramientas de ese género, donde el elemento rítmico domina, en tanto la voz ocupa la mayor parte de la panorámica. No deja de sorprender las similitudes crecientes entre la tonalidad de Reynolds con Chris Martin de Coldplay, uno de los indiscutidos referentes de Imagine dragons. Loom sincera las ambiciones de la banda en torno a la masividad. También reitera que a pesar del empeño mediático de Billboard, MTV y Rolling Stone, que divisan rock en esta propuesta, se trata del vehículo musical de Reynolds rumbo al pop más comercial posible.