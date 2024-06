Dos estrellas en el escenario: Dua Lipa invita a Tame Impala a su show en Glastonbury

Un momento especial se vivió durante la presentación de la cantante Dua Lipa en el afamado festival británico Glastonbury, el viernes 28 por la noche. La estrella invitó al escenario a Kevin Parker, el músico tras el proyecto Tame Impala.

Dua Lipa era una de las headliners del festival el viernes. Durante su set de casi tres horas, repasó buena parte de su nuevo disco Radical Optimism, en el que Parker colaboró como productor musical y coautor de varias de las canciones.

Dua Lipa y Kevin Parker de Tame Impala

Acaso por la admiración y gratitud, la cantante invitó a Kevin Parker, pero no a cantar una de las canciones que escribió para su disco, sino que derechamente a versionar una de Tame Impala. Juntos cantaron The Less I Know the Better, original del álbum Currents (2015) el que marcó el giro definitivo del proyecto hacia un sonido más pop. Además de ser una de las más escuchadas en su catálogo con más 1.600 millones de reproducciones.

Parker también reapareció hacia el final del show, cuando Dua Lipa interpretó Houdini, uno de los sencillos de Radical Optimism, coescritos por el australiano. Aunque en esa entrada no cantó y se limitó solo a tocar riff de guitarra eléctrica.

En total, Dua Lipa hizo un set de 19 canciones, en que por supuesto incluyó temas de Future Nostalgia, su celebrado álbum de pandemia, y un par de su primer disco homónimo, como New Rules y Be the one.