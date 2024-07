Camila Cabello lanza su nuevo álbum C,XOXO: escúchalo aquí

Camila Cabello lanza su nuevo álbum C,XOXO a través de Interscope Records. El muy esperado álbum representa una evolución para la cantautora, ya que traspasa los límites con un proyecto que es tanto musical como visualmente exploratorio, aprovechando géneros que se extienden más allá del pop e inspirándose en sus raíces de Miami. Creado con el productor El Guincho (FKA Twigs, Rosalía) y el coproductor Jasper Harris (Jack Harlow, Post Malone), C,XOXO seguramente desafiará las expectativas, ya que presenta una variedad de pesos pesados como Playboi Carti, Lil Nas X, Drake y más. C,XOXO cuenta con la producción ejecutiva de El Guincho.

El álbum llega inmediatamente después de su último tema y video musical para Chanel No. 5, que destaca su crecimiento como compositora, utilizando ingeniosos juegos de palabras que celebran la confianza de una mujer en sus ambiciones. El vídeo musical que lo acompaña está repleto de atractivas coreografías que complementan perfectamente la sensual canción. Los sencillos anteriores I LUV IT (con Playboi Carti) y He Knows (con Lil Nas X), junto con Chanel No. 5, brindan a los fanáticos una mirada más profunda al mundo de C,XOXO.

Camila se ha estado preparando para el lanzamiento de C,XOXO con muchas apariciones promocionales, incluida una visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para charlar y interpretar su irresistiblemente pegadiza canción I LUV IT. Antes de eso, Camila pasó algún tiempo en su ciudad natal de Miami, la inspiración detrás de C,XOXO, y obsequió a los fanáticos con un adelanto del álbum en un especial B.O.A.T. fiesta. Camila también fue honrada por su Impacto Global por Billboard en su ceremonia anual de premios a Mujeres Latinas en la Música.

Camila inició una colaboración con 7-Eleven recibiendo a sus fans en Miami en una tienda especial de la marca C,XOXO para que echaran un vistazo a los artículos. Luego viajó a Cannes para charlar y actuar con Complex como parte del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Actualmente, Camila se presenta en una serie de importantes festivales internacionales, incluido el Rock in Rio Lisboa, que tuvo lugar el 23 de junio, Mawazine en Marruecos, que tuvo lugar el 25 de junio, el festival Tinderbox en Dinamarca el 28 de junio y Glastonbury en el Reino Unido el 29 de junio.