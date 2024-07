“Una amenaza de destrucción mutua”: guía con los dragones que quedan en House of the Dragon

“La razón por la que uso la Guerra Fría como metáfora es porque este es un conflicto nuclear. Obviamente los personajes de este mundo no tienen las palabras para eso, pero existe una amenaza de destrucción mutua garantizada”, indicó Ryan Condal a Culto en la previa al regreso de House of the dragon.

El showrunner de la serie de HBO intentaba explicar por qué los bandos en disputa procurarían mover “las piezas sobre el tablero con mucho cuidado”: ambas facciones poseen dragones, verdaderas armas de destrucción masiva que habitan el mundo de fantasía creado por George R. R. Martin (ojo, spoilers a continuación).

Daemon junto a Caraxes. Foto: HBO

Tras el elogiado cuarto episodio de la segunda temporada, a nadie le deberían quedar dudas sobre lo que implica tener a bestias de esa naturaleza en juego. Son capaces de destruir a ejércitos enteros, son capaces de destrozarse entre ellos y, sobre todo, no son inmortales. Y, como ilustró el final del primer ciclo, no siempre obedecen a sus jinetes.

Ese arsenal finito que son los dragones desempeñarán un rol determinante en la guerra civil que libran los Negros y los Verdes, las facciones que apoyan a Rhaenyra y Aegon, respectivamente. Por eso aquí revisamos cuáles son y qué papel han cumplido hasta ahora.

*Syrax

Jinete: Rhaenyra Targaryen (Consejo Negro)

Es el primer dragón que aparece en House of the dragon, a través de una escena en que una joven Rhaenyra vuela por los cielos y toca tierra con elegancia. Recientemente, al comienzo del segundo ciclo, recorrió Westeros en busca de los restos de Lucerys. De color amarillo, es conocida como La Diosa de Valyria.

*Caraxes

Jinete: Daemon Targaryen (Consejo Negro)

Caraxes acompañó a Daemon en la Guerra de los Peldaños de Piedra, el feroz conflicto que se desarrolló en el tercer episodio de la primera temporada. Es con ese dragón de color rojo que el rey consorte reclama Harrenhal, el castillo más grande de los Siete Reinos. Tras la muerte de Meleys, ahora es la bestia de mayor tamaño de los Negros y espera por su turno para luchar contra los Verdes.

*Vermax

Jinete: Jacaerys Velaryon (Consejo Negro)

De color verde olivo, el dragón del príncipe Jacaerys Velaryon aún es una bestia pequeña que se está formando a la par que su jinete. Jacaerys se ofreció a montarlo para defender Rook’s Rest, pero su madre declinó esa alternativa por su inexperiencia.

*Moondancer

Jinete: Lady Baela Targaryen (Consejo Negro)

Moondancer apareció por primera vez durante este ciclo. En el tercer capítulo Baela montó a su dragón para observar los movimientos de los enemigos de Rhaenyra y se encontró con que las tropas lideradas por Ser Criston Cole se desplazaban en dirección a Harrenhal. Veloz y esbelto, es idóneo para misiones rápidas y sorpresivas.

*Vhagar

Jinete: Aemond Targaryen (Consejo Verde)

Aemond y Vhagar han protagonizado los dos enfrentamientos de dragones en lo que llevamos de serie y han demostrado ser letales. De dimensiones gigantescas (es dos veces más grande que Caraxes, el dragón más grande de los Negros), le otorga una ventaja significativa al Consejo Verde. Antes fue montada por Laena Velaryon, la fallecida madre de Baela y Rhaena.

Meleys ante Fuegosol. Foto: HBO

*Sunfyre (Fuegosol)

Jinete: Rey Aegon II Targaryen (Consejo Verde)

Otro dragón que hace su debut en esta temporada. Conocido por sus escamas doradas, Sunfyre vuela desde Desembarco del Rey hasta Rook’s Rest, donde un ebrio Aegon participa en una batalla que deja a ambos moribundos. Su estado es incierto y seguramente será revelado en el quinto episodio, que se emitirá el próximo domingo 14 en HBO y Max.

*Dreamfyre (Sueñafuego)

Jinete: Helaena Targaryen (Consejo Verde)

Conocida por sus escamas azules y plateadas, Dreamfyre es montada por la princesa Helaena Targaryen. Según lo que ha circulado hasta el momento, no aparecerá durante el segundo ciclo.

*El resto de los dragones

Mientras que el Consejo Negro posee dragones sin jinetes (Bruma, el que dejó Laenor Velaryon) y tres huevos no eclosionados nacidos de Syrax (recogidos por Daemon), el Consejo Verde tiene acceso al Dragon’s Pit en Desembarco del Rey, donde pueden residir otras bestias salvajes que potencialmente podrían combatir acorde a sus intereses.