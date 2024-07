Quién era Claudio Reyes, el comediante que interpretó a “Charly Badulaque” y férreo adherente de la dictadura de Pinochet

Desde la confirmación del deceso del reconocido actor y comediante, Claudio Reyes (64) este domingo, los homenajes de sus seguidores en redes sociales no han cesado. Así también, los recuerdos sobre los hitos de su trayectoria pública que se vio -en repetidas ocasiones- marcada por sus polémicos dichos.

Su carrera humorística inició en los años 90 en el programa Jappening con ja, donde saltó al estrellato con los personajes del “El Huaso Clemente”, “Clementina”, “Tutín” y el más reconocido, “Charly Badulaque”.

Durante esa década, su carrera en el mundo del espectáculo se diversificó: fue parte del programa humorístico Morandé con Compañía, lanzó una canción, participó en teleseries e incluso hizo una película sobre su personaje “Charly Badulaque”.

Sin embargo, su paso por el ojo público no finaliza ahí. Durante la década de los 2000, Reyes incursionó en el ámbito de la política de la mano de la derecha. Entre 2004 y 2008 se desempeñó como concejal de la comuna de Puente Alto por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Controversias

El nombre de Claudio Reyes no ha dejado de estar intermitentemente en la palestra durante los últimos años. Desde arremetidas contra otros comediantes, pasando por declaraciones a favor de la dictadura de Augusto Pinochet, hasta acusaciones de dichos misóginos, homofóbicos y transfóbicos, han dejado en evidencia que el actor no tenía pelos en la lengua a la hora de opinar.

En octubre de 2023, Reyes se refirió al ataque que sufrió la humorista Belén Mora en la vía pública. En esa ocasión, el actor aseguró que la agresión ocurrió “lamentablemente, porque ella es una actividad de izquierda y punto”.

Meses antes, el actor ya había causado controversia por sus dichos políticos, en ese momento, debido a su defensa del gobierno de Augusto Pinochet: “Los comunistas se están poniendo dictadorcillos también y hablando en contra del otro ‘dictador’. Del que llamó a elecciones, del que arregló el país, del que perdió las elecciones y entregó el poder. De ese ‘dictador’ estos dictadorcillos comunistas quieren ahora callarnos, cambiar la historia, no existió lo que existió”.

Reyes fue cuestionado en varias ocasiones por el contenido de sus chistes y su forma de referirse a las mujeres, a lo que respondió en mayo de este año. Aseguró que “prefiero ver mil veces el Morandé con Compañía. Ahora, la gente está pidiendo ese programa, mira lo que es la vida, cuando tanta gente para el estallido delictual, que las mujeres, que no sé qué…”.

“Ese es el alma de nuestro Chile, la idiosincrasia nuestra, la picardía, el ingenio, la talla, el humor y las mujeres. Si las mujeres fueron creadas pa’ qué...”, agregó el humorista.

Asimismo, sus opiniones sobre las disidencias sexuales también han dado de qué hablar. A fines del año 2022, Reyes criticó al periodista y presentador, José Antonio Neme y manifestó que “le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás”.

Ese mismo año se vio involucrado en una disputa con la diputada Emilia Schneider. “Aunque su cabeza y su alma le digan que es mujer, no lo es”, dijo en esa ocasión el humorista, y agregó que “yo no soy homofóbico (...) está bien que se crea mujer, pero que no imponga criterios. Si no estamos en dictadura comunista”, expresó.