Cuando Claudio Reyes estuvo de novio con una nieta de Pinochet: “Me cagó mi carrera en teleseries”

Claudio Reyes -fallecido esta madrugada a los 64 años debido a un infarto cardíaco- no siempre tuvo un rol de comediante en la TV local, potenciando en sus pasos por espacios como el Jappening con Ja o Morandé con compañía.

En un tramo inicial de su carrera, también ejercitó el papel de actor más formal, consagrado a personajes de telenovelas.

De esa forma, pasó por producciones dramáticas como La represa, La torre 10, Marta a las ocho y Mi nombre es Lara. Todo bajo papeles secundarios. Sin embargo, su gran acierto fue con el éxito Bellas y audaces de TVN, donde dio vida a Marcello Bruni.

“Tuve la suerte de que a la gente le gustara mi actuación, a pesar de que la veo y ma da tirria cuando hice de argentino. Me gané al premio al mejor actor del año, con votación del diario”, recordó Reyes en el libro Mucha tele: una historia coral de la TV en dictadura, de los periodistas Rafael Valle y Marcelo Contreras.

Incluso, su éxito en Bellas y audaces sirvió de trampolín para su fugaz “carrera” como cantante: a partir de ahí, lo incentivaron para que interpretara el hit Por qué llora la tarde (originalmente interpretada por el brasileño Antonio Marcos en los años 70 y que es más conocida como La tarde está llorando). Fue un suceso de esos años. Rotó por gran parte de las radios y le permitió al comediante y actor vivir por esos años de su presencia en festivales.

Sin embargo, también tuvo un lado algo complejo. La fama súbita siempre acarrea coletazos. Lo dice el mismo Reyes en Mucha tele: “Para promocionar la teleserie, me mandan de jurado al Festival de Viña de 1989. Ahí conocí a una polola que duró menos que parrilla para 15, pero me dejó la pura cagá. Ella en ese momento era dueña del país, entonces estábamos grabando teleseries en Chilefilms, y entra mi querida Sonia Fuchs, que me tenía buena, y pregunta: ‘¿Oye quién tiene que ver aquí con la presidencia de la República?’. Todos nos miramos. Y de repente sale un guardia, me apunta y me dice: ‘Venga’. Ahí estaba la linda. ‘Hola, venía a ver dónde trabajabas’. Me cagó mi carrera en las teleseries. Estaba grabando con Sabatini”.

El mismo libro se encarga de aclarar que la protagonista del relato -y novia circunstancial de Reyes- era nieta de Augusto Pinochet.

Reyes también lo recordó en 2014 en el programa Mentiras verdaderas: “Me dolió la forma en que me sacaron, yo juraba en ese momento que habían sido mis colegas. Fue el ‘89. Estuve de jurado en Viña y entre medio salí con una niña que tenía mucho que ver con el gobierno militar (la nieta de Pinochet). Yo andaba con ella y de repente me encontré con que me fue a ver a Chilefilms donde estábamos haciendo las teleseries y el director, Don Vicho (Vicente Sabatini), me hizo la cruz”.

Según él, Sabatini inventó que se iba a pasear con la joven en vez de ir a grabar y que por eso no le renovaría el contrato. Según lo que dijo varias veces, por años lo tuvieron vetado de teleseries y nunca pudo volver a conseguir la gloria en ese formato.