De letra inocente y suena “casi Génesis”: las claves de la canción inédita de Soda Stereo (y cuándo podría lanzarse)

Un artista puede dejar este mundo, pero en la industria musical eso no es problema para continuar expandiendo su obra. Son comunes los lanzamientos póstumos en base a viejas grabaciones inéditas que no llegaron a los surcos del disco; ahí está Now and Then, publicitada como la última canción de The Beatles. Y en Sudamérica, no se quedan atrás; los fans de Soda Stereo bien pueden celebrar con la confirmación del lanzamiento de una canción inédita del grupo que integraron el fallecido Gustavo Cerati, además de Zeta Bosio y Charly Alberti.

El trío, uno de los nombres capitales del rock latino entre los 80′ y los 90′, ha sacado poco o nada material inédito desde su separación en 1997 y su postrera reunión en 2007 para la gira Me verás volver (la que fue plasmada en un disco doble, que en la web incluía material exclusivo de la gira). Sí se han publicado discos en vivo, aprovechando que el conjunto grababa muchos de sus conciertos y siempre tuvo un muy buen desempeño en directo. Pero una pieza inédita, es totalmente novedoso en el catálogo de Soda.

Soda Stereo en 1984

Y en eso había una explicación. “Todo lo que salió editado, es lo que nosotros estábamos contentos con que saliese, todo lo otro no sé si queremos que se vea, no sé si todo lo que hicimos es bueno”, detalló Zeta Bosio en declaraciones a este medio concedidas en 2022, e inéditas hasta ahora.

“Pero si quedaron cosas perdidas, puede haber sido el disco electrónico de Sueño Stereo, un segundo disco que los directivos de BMG no lo quisieron editar en su momento y ya lo teníamos más o menos armado -continúa Bosio-. De ahí salieron Sonoman y X Playo, dos temas que por necesidad los tuvimos que poner en otros trabajos para completar. La versión del tema de Queen que hicimos (Algún día), la última cosa que hicimos en estudio el 96′, también ya salió y la hicimos sonar en la gira Me verás volver”.

Bosio recordó entonces una grabación perdida. Es la primera canción que trabajaron en las extensas sesiones de ensayo en la casa de la familia Alberti, aprovechando la sala que el padre, el percusionista Tito Alberti, tenía montada allí. “Con Charly (Alberti) encontramos el primer demo que grabamos en cuatro canales con el primer tema que hicimos. Veníamos mucho de tocar jazz rock, los tres, y queríamos hacer new wave -dijo a Culto-. El tema dura como siete minutos y pasa por un tema de Génesis, pasa por todos lados. Había una poca capacidad de síntesis todavía. Pero es interesante verlo por ese lado, la ternura de tres chicos que querían hacer algo”.

Soda Stereo

En esos primeros días, solo Bosio y Cerati estaban más familiarizados con el sonido ska y reggae que le imprimieron a sus primeras canciones. Como detalla Sergio Marchi en su monumental Algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Cerati (Penguin Random House, 2023) a Alberti, para hacerlo entrar en onda, lo sumergieron en la escucha atenta de discos de XTC, The Police, The Specials, entre otros. Además, en esas primeras sesiones juntos dedicaban largos pasajes a tocar temas de Bob Marley, The Clash, The Police y lo que tuvieran a mano para consolidar su sonido de conjunto. Con ese rodaje comenzaron a trabajar en las primeras canciones que llevaba Gustavo a la sala. La idea siempre era la misma: un sonido moderno y de aspiración masiva.

De esos días salió esta primera canción de Soda Stereo, inédita hasta ahora. En una reciente charla con Billboard, fue Charly Alberti quien se explayó sobre otros detalles de la composición. “La letra habla de un niño que mira fijamente al cielo… una letra muy juvenil, muy ingenua. Pero bueno, fue lo primero que hicimos”, señaló. Además, detalló que en la cinta, había una versión primaría, más larga y con otra letra de ¿Por qué no puedo ser del jet set?, la canción que abre el disco debut homónimo de 1984, que en los créditos figuran precisamente Cerati y Alberti.

En esa misma charla, Alberti detalló que la canción inédita solo requirió un trabajo básico para dejarla a punto para el estándar de un lanzamiento discográfico. “El audio es bastante bueno. Lo máximo que vamos a hacer es un poco de masterización, pero la idea no es hacer otra mezcla ni dividir los tracks, porque creo que perdería la esencia de lo que significa. Es importante que la gente entienda cómo empezamos, cómo sonaba la banda en ese momento, obviamente arreglarlo a un sonido más actual, pero no mucho más”.

Hasta ahora, se desconoce el título de la canción y mayores detalles. Contactados por Culto, desde el entorno de Zeta Bosio señalaron que no hay por ahora detalles de cuando se publicará el tema, pero que se estima que esto ocurra antes de fin de año. Por su lado, Alberti le dijo a Billboard que saldrá “pronto”. Un detalle a tener en cuenta, es que en agosto próximo se cumplen cuarenta años desde el lanzamiento del disco debut homónimo de Soda Stereo, el mismo que incluye cortes como Te hacen falta vitaminas, Sobredosis de TV, Un misil en mi placard, Trátame suavemente, entre otros. Aquel en que la portada lucen como tres jóvenes con jopos new wave, hambre de triunfo y componer música de alto vuelo.