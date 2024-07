Las 100 mejores portadas de discos de todos los tiempos según Rolling Stone

“EL ÁLBUM ES, sin duda, el mejor invento del siglo pasado, pero la música no lo es todo. La portada del álbum ha sido una obsesión cultural desde que los álbumes comenzaron a serlo”.

De esa forma, la revista Rolling Stone introduce la titánica tarea de escoger las 100 mejores portadas de discos de la historia de la música popular. Una apuesta donde hay de todo: desde Bad Bunny hasta The Beatles, desde Beyoncé y Shakira hasta Neil Young y Nirvana.

“Desde que los discos de vinilo de 12 pulgadas despegaron en la década de 1950, empaquetados en fundas de cartón, los músicos han estado fascinados por el arte que aparece en esas portadas, y también los fanáticos. Cuando los Beatles revolucionaron el juego con la portada de Sgt. Pepper, en 1967, se convirtió en una forma de hacer una declaración visual sobre el origen de la música y por qué es importante. Pero el arte de la portada del álbum sigue evolucionando”, continúa la publicación a modo de argumento.

Aquí, los diez primeros del listado:

10.- Nevermind - Nirvana

9.- She’s so unusual - Cyndi Lauper

8.- London Calling - The Clash

7.- Maggot Brain - Funkadelic

6.- Horses - Patti Smith

5.- Ready to Die - The Notorious B.I.G.

4.- The Dark Side of the Moon - Pink Floyd

3.- There’s a Riot Goin’ On - Sly and the Family Stone

2.- Abbey Road - The Beatles

1.- Unknown Pleasures - Joy Division

El listado completo se puede ver aquí.