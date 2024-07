Travis agenda show de retorno a Chile en el Movistar Arena

Es una de las bandas más entrañables que dejó la resaca del brit pop y se han encargado de mantener su nombre en alto en los últimos años. De hecho, acaban de lanzar un espléndido último título, L.A. Times, el que recoge su fórmula de melodías serenas, guitarras bien cuidadas y un sentido afinado del pop.

Con esos antecedentes bajo el brazo, Travis, la agrupación de Fran Healy, cerró un nuevo paso por Chile: seré el 11 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas saldrán a la venta desde este 25 de julio a través de la plataforma Puntoticket.

Será la cuarta vez de los escoceses por la capital, luego de sus escalas de 2007 en el Fenix Festival; 2013 en el Indie Fun Fest; y 2016 en el evento fiiS.

Ahí, siempre fueron generosos en un recorrido por sus grandes éxitos, incluyendo Closer, Sing o Why Does It Always Rain on Me?