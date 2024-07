El dúo Frank’s White Canvas arremete con nueva canción: ve aquí el video

2024 no es cualquier año para Frank’s White Canvas. El dúo que limita distintos lenguajes del rock, e integrado por Karin Aguilera (voz y guitarra) y Francisca “Pancha” Torés (batería), abraza la década de vida esta temporada desde que en 2014 lanzó su EP debut, Intuition.

A partir de ahí, han desarrollado una de las carreras más sólidas y persistentes en la escena rockera nacional, incluyendo un premio Pulsar a Mejor artista rock en 2021, la posibilidad de abrir los shows de visitas internacionales como Kiss o Guns N’ Roses, y el estreno de dos títulos que también acreditan evolución creativa (We exist, de 2018, y My life, my canvas, de 2020).

Pero 2024 no sólo se remite a efemérides. Como parte de ese ciclo, el conjunto también despacha novedades: acaban de presentar un nuevo single llamado Apocalypse. Se trata del segundo adelanto de Time bomb, un EP cuyo lanzamiento tienen planificado para noviembre. La dupla ha cumplido con un extenso calendario de presentaciones durante el verano en Alemania, donde residen hace un año y donde se han presentado en 40 ciudades, tanto en festivales como por su cuenta. Apocalypse ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Después de sorprender con el sonido más fresco de su sencillo más reciente, You better come sweating, ahora Frank’s White Canvas redobla la apuesta con una canción en que las secuencias toman un rol protagónico y se van mezclando con las guitarras. Así lo definen ellas: “La perspectiva de la letra de que nuestro tiempo es limitado es una invitación a vivir la vida al máximo y subraya la importancia de enfrentar tus miedos. Es un recordatorio para aprovechar cada día y vivir de la forma que nos haga sentido”.

En este nuevo proceso, volvieron a trabajar con el productor francés Dimitri Tikovoi (Blondie, Placebo, Charli XCX) en los Estudios Narcissus de Londres. En palabras del dúo, “esta vez hemos podido disfrutar mucho el proceso de producir con él y de explorar cosas distintas sin la presión de que tenga que funcionar, ya que todo fluyó naturalmente y sabíamos mejor lo qué estábamos haciendo”.

A partir de noviembre, Time bomb dará inició a una nueva etapa en su aplaudida y ascendente carrera.

Ve aquí el video de Apocalypse: