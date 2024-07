Iron Maiden agota su primer show en Chile y anuncia banda chilena invitada

Los días 27 y 28 de noviembre serán historia pura para los fanáticos de Iron Maiden en Chile. La banda inglesa se presentará por partida doble en el Estadio Nacional como parte de su tour The Future Past, el que por supuesto recorre lo más selecto de su discografía.

De hecho, por primera vez en la historia del país, una agrupación de heavy metal se presentará dos noches seguidas en el coliseo ñuñoíno, recibiendo a más de 110 mil fanáticos de la Doncella de Hierro.

Iron Maiden

Por otro lado, la agrupación nacional Dogma es la elegida para abrir ambos shows de Maiden en la capital. Según informan desde la productora DG Medios, la primera cita, del 27 de noviembre, ya está completamente agotada, mientras que para el día 28 sólo quedan algunos boletos disponibles en el sector de cancha, los que se pueden conseguir por Ticketmaster.

Dogma, por su lado, tiene cinco discos originales: Improve The Silence (1997), Super Fix (2000), D15C-0-1NF3ERN0 [Disco Inferno] (2002), Manifiesto (2005) y Atemporal (2024). Además, se trata de una banda conformada por Gabriel Almazán (voz y guitarra), Sebastián Rojas (batería), Franco Lama (guitarra) y Sandro Trabucco (bajo).

Su historia se inicia el 22 de mayo de 1993, con la primera formación estable, para luego dar paso a innumerables presentaciones en Chile y dos giras Sudamericanas en 2023 y 2024.

En estos momentos la banda trabaja en su larga duración después de todos estos años generando una gran expectación, según establece un comunicado.

Finalmente The future past tour, que incluye canciones tanto del álbum de estudio más reciente de Iron Maiden, Senjutsu, como del álbum de 1986, Somewhere in time, junto con otras favoritas de los fans, se presentó ante más de 750.000 fans en más de 30 conciertos con todas las entradas agotadas en toda Europa en el verano de 2023. La banda también actuó en el oeste de Canadá junto a su elogiada aparición en el Power Trip Festival de California, hacia fines de 2023. Con una de las producciones escénicas más espectaculares de la carrera de la banda, ha recibido críticas muy favorables en cada ciudad por la que pasó.