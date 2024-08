House of the Dragon: el zoom de los expertos a la segunda temporada

House of the dragon parece haberse convertido en la serie que revitalizó el hábito de reunir a los espectadores domingo a domingo frente a la televisión. Una costumbre que algunos pronosticaron podía desaparecer, por el explosivo auge del streaming (y la estrategia de lanzar temporadas completas) y por el término de Game of thrones, quizás el mayor fenómeno televisivo de las primeras décadas de este siglo.

La nueva historia ambientada en ese mundo, precuela de la ficción concluida en 2019, ha desafiado esa y otras apuestas y se ha impuesto con éxito. Tras la emisión de dos ciclos (este domingo 4 finaliza el segundo, a las 21 horas en HBO y Max), se ha consolidado como uno de los títulos más poderosos del escenario televisivo actual.

La primera tanda de episodios estuvo consagrada a presentar a sus protagonistas y a desarrollar matrimonios y nacimientos fundamentales en la génesis del conflicto que se estaba cocinando. Ese diseño obligó a que existieran saltos temporales entre capítulos y a que sus dos protagonistas –Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower– cambiaran de intérpretes a mitad de camino. Aunque la recepción general fue favorable, ese aspecto del debut fue uno de los que despertó mayores críticas.

El segundo ciclo, estrenado tras casi dos años de ausencia, ha confirmado las buenas sensaciones. Sin saltos temporales, el foco ha estado en los movimientos que se gestan entre los dos bandos que protagonizan la guerra civil que divide a las casas de los Siete Reinos. Una pugna en que juegan un rol preponderante los dragones, los espías y la formación de los ejércitos.

“Esta temporada me está gustando bastante. Me gusta cómo cocinan las tramas a fuego lento y cómo la evolución de los personajes es reposada y razonable”, opina Natalia Marcos, periodista y crítica de El País.

La especialista destaca en particular la decisión de repartir la acción en un mayor número de espacios físicos, algo que se extrañó en un primer ciclo ambientado mayoritariamente entre Desembarco del Rey y Dragonstone, los espacios en los que se movía la familia de la trama. “Ha sido una gozada ver más a los dragones y que la serie haya ido tomando más aire, que haya ido saliendo de las habitaciones del palacio”, apunta.

“No sé si me pareció superior a la primera, porque es básicamente una coda de la primera. La primera es una gran introducción dramática de los personajes y te plantea todos los hilos. La segunda desarrolla todos esos hilos”, indica el escritor Francisco Ortega.

“No es que una sea mejor que la otra, pero esta encuentro que es mucho más madura y arriesgada. Además, es una serie que tiene una estructura dramática muy inglesa, con escenas largas, diálogos expositivos. Muy poco gringa. Eso lo encuentro muy valiente”, agrega, junto con elogiar “cómo ha centrado la trama en un duelo de dos madres completamente dañadas, dos mujeres tratando de hacer lo correcto desde dos lados del espejo. Incluso Alicent, que se supone que está en el lado de los malos, trata de hacer lo correcto”.

En cambio, el también escritor Simón Soto piensa que House of the dragon es una producción “en declive”, en parte porque no ha podido evitar sentirse como una reiteración de Game of thrones. “Me ha parecido, en su totalidad, una serie pobre en términos creativos y dramáticos, con personajes a la deriva, rebotando entre los elevados estándares de producción y los dragones generados por CGI como único punto atractivo. ¿Cuánto más irá a aguantar el mundo creado por George R. R. Martin?”, se pregunta el guionista.

Soto echa de menos la presencia de Viserys (Paddy Considine), el rey que falleció en el octavo episodio del primer ciclo y que demoró el inevitable conflicto al interior de su clan. “Era una especie de muro de contención cuya existencia dotaba de tensión al relato en general. Esta segunda temporada me parece mucho más perdida en ese sentido”, advierte.

Ortega, por su parte, no observa que House of the dragon repita el mismo modelo que su predecesora. “En la primera había un juego de tronos: distintas casas peleaban por el Trono de Hierro. En ese sentido, era muy parecida a lo que plantea la saga principal de Dune. Esta es mucho más chica. La anterior era una epopeya gigante; esta es una obra de teatro en cual hay dos fuerzas antagónicas: dos mujeres, dos amigas, dos madres, dos adversarias. Es una historia sobre el poder de la maternidad”.

Discrepancias aparte, hay una línea narrativa que concentra los cuestionamientos: desde el tercer capítulo, Daemon (Matt Smith) ha estado encerrado en un enorme castillo y acechado por perturbadoras visiones. “Se ha estirado demasiado en el tiempo, es lo que menos me ha interesado de la temporada”, indica Natalia Marcos.

Si bien el guionista Enrique Videla estima que el segundo ciclo mejora al primero, coincide en que ese es un punto débil. “Para los seguidores de los libros es un gusto poder ver en pantalla el carácter maldito del castillo de Harrenhal. Sin embargo, en la medida en que avanzan los episodios y Daemon parece dar vueltas en círculo en su laberinto de sueños, se empiezan a generar grandes expectativas de que esta digresión valga la pena”.