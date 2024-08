Steven Tyler y el amargo final de Aerosmith: sus duros últimos años entre acusaciones de abuso y la lesión a la garganta

Parecía un regreso en toda regla. Ante el repleto Hammersmith de Londres, los Black Crowes presentaron a un invitado para coronar su presentación del pasado 15 de mayo. “Si les parece bien, queremos tocar una canción más”, dijo el líder Chris Robinson. “Queremos dedicársela a alguien que es un querido amigo, un héroe y una leyenda, el señor Steven Tyler”. Y así, ante la ovación de los presentes, el legendario cantante de Aerosmith se reencontró con los escenarios. Un territorio en que se mueve con total naturalidad y domina en todos sus aspectos.

Como una suerte de homenaje, los Crowes interpretaron una furiosa versión de Mama Kin, un tema de la banda de Tyler y Joe Perry, original de 1973. Pero a los presentes y a quienes pueden ver los registros que circulan en la web, se les hizo evidente que la voz del artista ya no es la de antes; se le escuchaba rasposa y con mucha dificultad lograba llegar a las notas altas. De hecho, alternó con el cantante de los Crowes, por lo que ni siquiera la cantó completa.

Esa fue la última vez de Steven Tyler en un escenario. El pasado viernes 2 de agosto, el grupo anunció que dejará definitivamente de tocar en vivo, precisamente tras constatar que su cantante ya no puede rendir a plenitud. “Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira”, detallaron en un comunicado que se difundió en las redes sociales.

La decisión terminó de manera anticipada con la gira de despedida de Aerosmith, Peace Out. Las primeras fechas se anunciaron en mayo de 2023, pero todo se fue al garete tras tocar solo tres shows cuando Steven Tyler sufrió daños en sus cuerdas vocales, lo que provocó la cancelación de seis fechas más. Los conciertos se reprogramaron en abril de este año, un mes antes de la participación del cantante en el show de los Black Crowes.

Aerosmith

Así, el último show de Aerosmith fue en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 9 de septiembre del año pasado, ocasión en que interpretaron 18 canciones, cerrando con la clásica Walk this Way. Fue precisamente en ese concierto, cuando Tyler sufrió el daño que marcó el adiós definitivo del grupo. “Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que me provocó una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y ofrecerles la actuación que merecen”, comentó aquella vez en un comunicado.

La última visita del grupo a Chile fue el 2 de octubre de 2016, cuando tocaron en el Movistar Arena.

Los duros últimos años de Steven Tyler entre el alcohol y acusaciones de abuso

La situación de las cuerdas vocales de Steven Tyler no fue el único golpe ante las giras del grupo. En 2022, se anunció la suspensión de las fechas de Aerosmith en Las Vegas, debido a que el cantante debió ingresar a un centro de rehabilitación tras recaer en su adicción a las drogas, luego de recibir un tratamiento médico.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro querido hermano Steven ha trabajado mucho por su sobriedad durante varios años”, explicó el grupo en un comunicado divulgado a través de sus redes sociales.

De hecho el regreso a la carretera ya había sido una decisión compleja de lograr. En 2021, el guitarrista Brad Whitford, puso en duda el regreso de la banda a las pistas tras la pausa forzada de la pandemia, a causa de la edad de sus integrantes -todos llegando o por sobre los 70 años- y los problemas de salud que algunos de ellos han enfrentado en el último tiempo.

Aerosmith en el arranque de su gira de despedida Peace Out. Solo alcanzaron a tocar tres shows antes de que Steven Tyler sufriera daño en las cuerdas vocales.

En efecto, el baterista Joey Kramer tuvo un paro cardíaco en 2014 y se lesionó el hombro en 2019. De hecho, demandó a Aerosmith para regresar a la banda a principios de 2020 cuando comenzaron a actuar sin él debido a su salud.

Por su parte, el guitarrista Joe Perry se ha desvanecido un par de veces en el escenario y en camarines en años recientes, incluida una vez con su supergrupo The Hollywood Vampires en 2016 y otra vez después de tocar con Billy Joel en 2018. El bajista Tom Hamilton, en tanto, enfrentó un cáncer de garganta y lengua.

Pero el golpe más duro a Steven Tyler vino desde fuera de los escenarios. En diciembre de 2022, una mujer, llamada Julia Holcomb, interpuso una demanda en su contra, acusándolo de una agresión sexual ocurrida en la década de los setentas.

Holcomb aseguró que Tyler convenció a su madre para que le otorgara la tutela sobre ella cuando tenía 16 años, lo que le permitió vivir con él y acompañarlo a las giras de Aerosmith sin temor a ser arrestado.

No solo eso. En su demanda, la mujer alegó que incluso llegó a estar embarazada del músico cuando tenía 17 años, pero que este la habría forzado a realizarse un procedimiento de aborto tras un incendio en un departamento en que convivían. Según ella, estuvieron juntos desde 1973 hasta unos tres años después.

El detalle es que ella decidió demandarlo tras leer las memorias de Tyler. Se trata de un texto titulado ¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi sesera?: Memorias roqueras, publicado originalmente en 2011 (y disponibles en español), en que asegura que “casi se casa con una adolescente” y que sus padres “firmaron un documento para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si la sacaba del estado”. Además, señala que ella “tenía dieciséis años, sabía cómo ser desagradable y no había pelo”. Eso sí, no revela su nombre.

Steven Tyler de Aerosmith

Por su lado, Steven Tyler ha negado los cargos y señaló que la mujer consintió en la relación sexual, es decir, no niega que ello ocurrió. Y desde 2023 preparó una arremetida legal. La estrategia de los abogados de Tyler ha sido desmontar la principal fuente en la que se basa Holcomb para sostener la veracidad de los hechos: las memorias del músico.

“Aquí, las memorias de Tyler sobre sus experiencias como una estrella de rock de fama mundial son indiscutiblemente de interés periodístico, como lo demuestra la amplia atención que han obtenido”, señala el escrito presentado por la defensa, publicado por Rolling Stone. Y subrayan el detalle que la mujer no fue mencionada por su nombre, y además se le presenta con un pseudónimo en la biografía del grupo de 1997. “En consecuencia, la profundidad de la intrusión es mínima y claramente superada por el derecho de Tyler a contar eventos de su propia vida en sus memorias”, agregan.

Para sorpresa de Steven Tyler, en noviembre de 2023, surgió una nueva demanda de abuso en su contra. La demandante era Jeanne Bellino, una ex modelo infantil, quien supuestamente sufrió “angustia emocional permanente” y otras condiciones después de ser besada contra su voluntad por el músico y sufrir contacto sin consentimiento, tras conocerse en Manhattan en 1975.

La demanda alegaba que Tyler la agredió sexualmente dos veces durante el único día que estuvieron juntos, una vez en una cabina telefónica donde, según ella, la empujó antes de manosearla y frotarse contra ella, y más tarde en el hotel donde alega que la besó a la fuerza y volvió a frotar su cuerpo contra ella. El cantante, por su lado, negó de manera tajante las acusaciones.

Respecto a este caso, en febrero de 2024, la demanda fue desestimada por el juez Lewis Kaplan de Manhattan, quien estableció que Jeanne Bellino había esperado demasiado tiempo para demandar a Tyler, lo que sepultó de manera definitiva esa causa, aunque la causa de Holcomb sigue su curso. Y así, con más pena que gloria, llegó a su fin la historia de uno de los grupos de rock más importantes de la historia.