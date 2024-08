“Una decisión desgarradora”: Aerosmith anuncia su retiro definitivo de los escenarios ante los problemas de Steven Tyler

El legendario grupo Aerosmith, clave en la masificación del rock desde los años setenta, anunció su retiro definitivo de los escenarios, a consecuencia de los graves problemas que afectaron a la voz de su cantante, Steven Tyler (76).

El grupo anunció su decisión este 2 de agosto en un comunicado publicado en sus sociales. “Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira”. El punto de quiebre ocurrió en septiembre de 2023, cuando Tyler sufrió una fractura de laringe tras apenas haber cantado en tres conciertos de la gira de despedida Peace Out.

Tyler explicó en esa ocasión. “Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos 30 días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”.

Tras algunos meses de tratamiento, Steven Tyler volvió a los escenarios el pasado 30 de mayo, como invitado en un show de The Black Crowes, con quienes interpretó la canción Mama Kin, aunque alternó con el cantante de los Crowes, Chris Robinson, por lo que ni siquiera la cantó completa. Los registros pusieron en evidencia que la voz de Tyler sonaba muy gastada aún.

Esa situación se hizo ver en el comunicado de Aerosmith. “Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”.

Steven Tyler fue uno de los fundadores de Aerosmith, junto a Joe Perry (guitarras) y Tom Hamilton (bajo). Estuvo en todos los discos de estudio, desde 1973, hasta 2012 y en los últimos años había enfrentado una demanda de agresión sexual.