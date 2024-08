“Fue lo peor que me pasó en Rojo”: Mon Laferte denuncia acoso por parte de Jaime Román en nuevo documental

Este 1 de agosto llegó a las pantallas de Netflix Mon Laferte, te amo (2024), documental biográfico de la cantautora nacional. La entrega, de una hora y 18 minutos, fue dirigida por Joanna Reposi Garibaldi y Camila Grandi y es una producción de Blackstar.

“Acompaña a la artista y cantante chilena Mon Laferte en este íntimo recuento de su vida en México y mientras transita una gira mundial, la maternidad y sus heridas más profundas”, dice la sinopsis del registro.

A través de su propia narración, se revelan detalles de la vida privada y profesional de la galardonada intérprete. La ganadora de cuatro Grammy Latino relata su historia durante su embarazo, mientras protagonizaba la gira que la llevó a numerosos escenarios de América.

La maternidad, la familia, las relaciones de pareja, sus inicios en el canto, su paso por Rojo y su llegada a México son algunos de los temas que aborda el documental, que fue anunciado por ella misma en el Movistar Arena, durante un concierto de Autopoiética Tour.

Fama contra fama

Monserrat Bustamante fue el nombre con que la mayoría de los chilenos conoció a Mon Laferte, en 2003. Con aproximadamente 19 años de edad, la joven viñamarina audicionó para el programa juvenil Rojo, fama contra fama, emitido por Televisión Nacional de Chile (TVN).

Antes, sin embargo, estaba viviendo un difícil momento personal. Según revela en el documental, mantuvo una ‘relación’ con un hombre 21 años mayor, desde que ella tenía 13 años. El vínculo se caracterizaba por la manipulación emocional y el control económico, él estaba casado y se convirtió en lo que Mon Laferte denomina su primer mánager.

Fue en un viaje al norte, donde conoció a otra joven que había estado vinculada a ese hombre, que la artista abrió los ojos y se alejó para siempre del sujeto. “Deseé con toda mi alma lograr algo más en mi vida para salir de todo eso que era estar con un tipo mayor, con esa violencia, y… así fui al casting de la tele, con toda la ilusión”.

“Me fui a Santiago. Quedé en el programa (ríe) y para mí era la oportunidad de mi vida y la tenía que tomar”, relata Mon Laferte.

Así, un nuevo camino se habría para la cantante. “Llegué. Tenía un pololo de mi edad. Podía ser yo. Era feliz, porque estaba haciendo algo que me gustaba y veía una luz. Me sentía muy muy feliz. Yo quería ganarle a la vida, más que ganarle a un programa. Era ganar plata. Como esta cantante argentina que le preguntan que quién le enseñó a cantar y ella dice: el hambre”.

Desde 2003, Monserrat Bustamante se integró a Rojo y su popularidad comenzó a aumentar, gracias a su gran voz y fuerte personalidad.

Su paso por Rojo: acoso y silencio

No obstante, el paso por el programa se volvió cada vez más tortuoso. “Después de que empecé a avanzar y que me empezó a ir un poquito mejor, llegué con mis canciones y quise expresarme porque me dijeron: ‘Vas a grabar un disco con el productor Jaime Román’. Ni siquiera eran buenas, pero las hubiera escuchado, por lo menos, y no, no quiso escucharlas”.

“Y era… horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en Rojo”, relató la cantante.

La chica de Rojo (2003) fue el primer disco que grabó Monserrat Bustamante, con Warner Music.

Si bien Mon Laferte ya había contado esta situación en anteriores entrevistas, en el documental devela los detalles posteriores a esos hechos y las implicancias en su vida personal y su carrera como artista.

“Muy inocentemente fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: “Miren, estoy teniendo acoso por parte de Jaime Román. Yo quiero salirme”. Y me dijeron: ‘Sí, te vamos a ayudar, no sabíamos esto de Jaime, qué terrible, jamás nos lo hubiéramos imaginado’. Y yo me sentí ganadora y dije: ‘Bien’. Y no, no pasó absolutamente nada (ríe)”, contó en Mon Laferte, te amo (2024).

Jaime Román fue condenado en 2013 a una pena de cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada— en el marco del Caso Heidi— tras reconocer su autoría en el delito de obtención de servicios sexuales de menores de manera reiterada.

Mon Laferte no fue la única que notó conductas extrañas en el exproductor. Así lo hicieron saber en redes sociales exconcursantes del programa juvenil, en 2012. “Muchas cosas se comienzan a saber de Jaime Román!! Aún quedan más!!”, escribió en Twitter el cantante Leandro Martínez, según recogió La Tercera.

Mientras, la bailarina Maura Rivera publicó: “Siempre escuché malos comentarios hacia Jaime Román en lo musical, pero nunca pensé que haría algo tan sucio como prostitución infantil, plop”. En ese entonces, Mon Laferte escribió: “Jaime Román detenido por participar en red de prostitución infantil, lo mismo que quería hacer en Rojo cuando era ‘productor musical’”.

En una entrevista concedida a La Tercera en 2017, previo a su primera presentación en el Festival de Viña del Mar, Mon Laferte declaró que no era feliz en Rojo. “Esa vez renuncié al programa. Todos mis cercanos se me fueron encima y me dijeron ‘¿pero por qué, si te está yendo tan bien?’ Pero yo no era feliz ahí. Y me fui a México”, dijo.

En el documental, la cantante nacional señala su viaje y estadía en México como una oportunidad de autoconocimiento y la “libertad absoluta”. Fue ahí donde grabó de forma casera Mon Laferte vol.1., el disco que la lanzó a la fama y al éxito que mantiene hasta hoy.