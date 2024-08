Mafalda tendrá serie en Netflix dirigida por ganador del Oscar: cuáles son los otros proyectos sobre la historieta

Netflix confirmó la producción de una serie sobre Mafalda, el icónico personaje creado por el argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. La reconocida figura será llevada a la pantalla de la plataforma gracias al afamado director ganador del Oscar, Juan José Campaella.

Así lo informó el sitio de streaming en sus redes sociales, junto a un video donde poco a poco emerge el personaje. “¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella”.

El premiado realizador es conocido por dirigir obras como El secreto de sus ojos (2009)—por la que ganó la estatuilla en 2010, como Mejor película de habla no inglesa—, Metegol (2013) y El cuento de las comadrejas (2019). En esta oportunidad, será el director y productor del proyecto, mientras que el coguionista y productor general será el argentino Gastón Gorali, quien también estuvo involucrado en la cinta Metegol. En tanto, el director de producción será Sergio Fernández.

“Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada”, relató Campaella en un texto publicado por Infobae.

Este anuncio se enmarca en los 60 años de la creación de Mafalda, tira cómica que comenzó a publicarse en la revista Primera Plana en 1964. No obstante, se desconoce la fecha de estreno de la serie, que es una producción original de Netflix con Mundoloco CGI.

Otros proyectos sobre Mafalda

Releyendo: Mafalda (2023) es una serie documental que profundiza en los orígenes del famoso personaje de historietas. A través de material inédito, testimonios y entrevistas a personas cercanas a Quino, se construyó la serie de cuatro episodios, que está disponible en Disney+ y Star+.

Esta fue dirigida por Lorena Muñoz, directora y guionista argentina autora de cortometrajes como El rapto de Lena (1997), Pintor Gómez (1998) y El cazador es un corazón solitario (1999); y el documental Yo no sé qué me han hecho tus ojos (2003), sobre la cantante de tango Ada Falcón.

Asimismo, a principios de los setenta, Mafalda fue protagonista de cortometrajes de entre uno y cuatro minutos, con la dirección de Jorge Martín, conocido como Catú. Este trabajo después fue sintetizado en un largometraje que se estrenó en cines en 1982. Este está alojado en Prime Video, aunque no disponible en la ubicación de Chile.

En 1993, el cubano Juan Padrón, amigo cercano de Quino, realizó una adaptación de la historieta. Se realizaron 104 cortos, de mano de la empresa española D.G. Producciones SA, en coproducción con TVE. Las caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 y en Argentina en dos oportunidades: primero por el antiguo canal 11 y varios años después por canal Encuentro, según consigna la página oficial del dibujante.