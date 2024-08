Guía: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre

1. Andy Summers - Club Blondie

El legendario exguitarrista de The Police llega al país con su proyecto tributo Call the Police, con el que repasa lo mejor del afamado trío que integró con Sting y Stewart Copeland. Lo acompañan los músicos brasileños Rodrigo Santos y João Barone, en un show agendado para este 8 de agosto en el Club Blondie (Avda Liber Bernardo O`Higgins 2879), desde las 21.00 horas. Entradas acá.

2. Ana Tijoux - Movistar Arena

La cantante se reencuentra con el público chileno, tras su celebrada presentación en Lollapalooza con un show en Movistar Arena. Ahí presentará su nuevo álbum, Vida, el que ha ganado los elogios de la prensa especializada y menciones en medios como Billboard y The New York Times. El concierto está agendado para el 18 de agosto en el Movistar Arena y las entradas se pueden comprar acá.

Ana Tijoux

3. Congreso - Teatro Caupolicán

El grupo oriundo de Quilpué, leyenda de la música chilena, celebra sus 55 años de trayectoria con un concierto de larga duración en que recorrerán cada una de sus etapas. Además han confirmado la presencia de invitados como la cantante de Fulano, Arlette Jequier, con quien compartirán escenario por primera vez, además de Joe Vasconcellos, Manuel García y el Dúo Pajarito. El show está agendado para el 23 de agosto, y las entradas se pueden adquirir acá.

4. Bersuit Vergarabat - Club Chocolate

El celebrado grupo argentino presentará en Chile su nuevo trabajo Cocoliche Life, en que se explayan sobre los temas que afectan a Latinoamérica. En la ocasión también interpretarán lo más reconocido de su repertorio, además de algunas sorpresas. La presentación está agendada para el viernes 23 de Agosto y las entradas se pueden adquirir acá.

5. The Drums - Teatro Coliseo

El recinto emplazado en pleno barrio cívico se ha especializado en los números indie de buena convocatoria. Esta vez el turno de los neoyorquinos The Drums, quienes acaban de lanzar su nuevo disco, Jonny, pero que acá se hicieron un nombre con su celebrado álbum Portamento (2011). Las entradas para asistir al concierto están disponibles vía Puntoticket.

6. Travis Scott - Estadio Bicentenario La Florida

El rapero oriundo de Texas, que pasó por Chile en el Primavera Sound Santiago, vuelve al país con su Circus Maximus Tour, en apoyo de su cuarto álbum Utopia (2023), el que ha logrado buenas críticas. En sus shows interpreta entre 25 a 30 canciones, dependiendo del lugar. Su regreso está agendado para el 7 de septiembre en el Bicentenario de La Florida, entradas vía Ticketmaster.

7. Journey & Deep Purple - Estadio Santa Laura

Las leyendas del rock vuelven al país (y al mítico recinto de Plaza Chacabuco donde alguna vez se cayó una torre en un show de Deep Purple), con los chilenos Aleste de teloneros. Journey no tocaba en Chile desde hace 13 años, e interpretará un show cargado a sus éxitos, misma cosa para los ingleses quienes llegan al país con un nuevo disco titulado =1, además de celebrar los 50 años de su legendario sencillo Smoke on the Water. El show será el próximo 17 de septiembre y las entradas están disponibles vía Puntoticket.

Deep Purple

8. Joss Stone - Teatro Caupolicán

La cantante británica llega a Chile con su Ellipsis Tour, en que repasa su trayectoria. En sus shows interpreta alrededor de 15 canciones, donde pasan clásicos como Super Duper Love y Spoiled, además de sus habituales versiones de clásicos del r&b. El concierto está agendado para el 27 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Entradas vía Puntoticket.

9. Paraíso Pop - Movistar Arena y Casa del Deporte Concepción

Primera edición de este evento que promete reunir a tres grandes nombres del pop latinoamericano, Alex Anwandter, Fother Muckers y los argentinos Bandalos Chinos, en tres shows de larga duración, es decir, no es el habitual formato de festival. La cita será doble: el 3 de octubre en Movistar Arena y el 5 de octubre en la Casa del Deporte de Concepción. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.

10. Matteo Bocelli - Movistar Arena

El cantante fue una de las revelaciones del Festival de Viña al acompañar a su padre, el célebre tenor Andrea Bocelli en su pasada presentación en la Quinta Vergara. Acaba de lanzar su álbum debut, Matteo, con el que ha ganado buenas críticas, gracias al material compuesto por compositores que incluyen hasta a Ed Sheeran. En sus shows genera interacción con el publico, con su repertorio habitualmente en inglés e italiano. Las entradas están a la venta por Puntoticket.

11. Andrés Calamaro - Teatro Caupolicán

El “Salmón”, un clásico del rock latinoamericano, vuelve a Chile para una serie de presentaciones. En la capital estará tocando el 18 y 19 de octubre en el Teatro Caupolicán, con su habitual misterio sobre el repertorio, en que suele incluir temas menos conocidos de su discografía. También estará en Puerto Montt, Temuco y Concepción.

12. María Becerra - Movistar Arena

La cantante argentina, que este año se lució como jurado y como parte del show en el Festival de Viña, vuelve al país como parte de su gira mundial #Tour24, que tuvo como hito de partida sus históricos shows en el Monumental de River; desde ahí se ha presentado en México,Portugal, Italia, Guatemala, Bolivia, entre otros. Las entradas para el concierto agendado para el 11 de octubre, están disponibles en Puntoticket.

13. Paul McCartney - Estadio Monumental

El legendario exBeatle vuelve al país con su Got Back Tour, tal como lo había prometido en su pasada anterior, en 2019. Un show de larga duración que incluye una generosa selección del catálogo de los Fab Four, hasta con repasada a temas menos evidentes. Las entradas ya están prácticamente agotadas y no hay chance, hasta ahora de un segundo show en el país.

The Smashing Pumpkins

14. Fauna Primavera 2024 - Parque Ciudad Empresarial

El clásico evento que el año pasado tuvo a Blur y a Pulp como números fuertes, este año regresa el 8 y 9 de noviembre con un contundente cartel: la vuelta al país de Smashing Pumpkins, los escoceses Franz Ferdinand, los franceses Air (haciendo su Moon Safari), además del legendario Jerry Cantrell (guitarrista de Alice in Chains) y una selección nacional con nombres como Dënver y Chini.png.

15. Travis - Movistar Arena

Los escoceses vuelven a Chile el próximo 11 de noviembre en el recinto del Parque O’Higgins, para presentar su aclamado nuevo disco LA Times además de interpretar lo mejor de su repertorio, con algún guiño a su célebre álbum The Man Who, que esta temporada cumple 25 años. Las entradas ya están a la venta vía Puntoticket.

16. Keane - Movistar Arena

Los ingleses, que vienen de despachar una celebrada presentación en Glastonbury, vendrán a Chile para celebrar los 20 años de su celebrado disco debut Hopes & Fears (2004), el mismo que los posicionó con hits como Somewhere only we know y Everybody’s changing. Las entradas para asistir al show están disponibles vía Puntoticket.

Travis

17. Iron Maiden - Estadio Nacional

Los británicos, figuras claves de la New Wave of British Heavy Metal, se alistan para su reencuentro con Chile, donde cuentan con una fiel fanaticada que se ha hecho notar en cada una de sus visitas al país. Esta vez llegan su The Future Past Tour, que repasa lo mejor de su carrera, desde su clásico Somewhere In Time hasta su más reciente disco Senjutsu. Serán dos fechas, 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional, y solo quedan entradas para el segundo show en Ticketmaster.

18. Toto - Movistar Arena

El clásico grupo de rock, que mezcló competencia técnica y exitosas canciones, vuelve a Chile encabezados por su guitarrista Steve Lukather, en el marco de su Dogz of Oz Tour. El show repasará sus grandes éxitos, como Hold the Line, Rossana, entre otros. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.

19. Pedro Aznar - Teatro Caupolicán

Compositor y virtuoso bajista de larga data, el musico argentino celebra sus 50 años de trayectoria en el país, con un show en el legendario recinto de la calle San Diego. El repertorio del show será elegido por el público a través de sus redes sociales, por lo que se espera una noche cargada a los grandes éxitos y las sorpresas. La cita es el 20 de noviembre y las entradas están a la venta vía Puntoticket.

20. Nicole - Teatro Municipal

La cantante está celebrando los 30 años del lanzamiento de su álbum Esperando Nada, el que la posicionó como una estrella de la música chilena. Para ello se embarca en una gira de teatros que recorrerá el país con shows en Rancagua, Temuco, Valdivia, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción y dos shows en el Teatro Municipal, el 22 de diciembre, a las 20.00 y a las 16.30 horas. En Santiago, quedan entradas para este último en Passline.