Shawn Mendes presenta “Why Why Why” su nuevo single

Anoche, el cantante y compositor nominado al Grammy, Shawn Mendes, lanzó el sencillo “Why Why Why”, junto con una segunda canción, “Isn’t That Enough”. El vídeo musical que acompaña al tema fue filmado en el pintoresco lugar de Hudson Valley, Nueva York, donde se escribieron y grabaron las canciones del álbum. Ambas canciones aparecerán en su recién anunciado álbum homónimo, Shawn, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de octubre.

En Woodstock, Nueva York, Shawn también inició su serie limitada de espectáculos íntimos, interpretando el próximo álbum en su totalidad. El show brindó a los fanáticos un primer vistazo a su nueva música en el entorno donde fue creada. Estas presentaciones continuarán en las ciudades donde Shawn grabó el nuevo álbum, incluidas Londres, Nashville, Brooklyn, Los Ángeles y Seattle.

Hablando sobre el álbum en una publicación anterior, Shawn dijo: “La música realmente puede ser medicina. Hace dos años, sentí que no tenía ni idea de quién era. Hace un año, no podía entrar a un estudio sin entrar en pánico. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un gran regalo. Sinceramente, gracias a Dios por mis amigos y familiares. La vida puede ser brutal, pero tener un pequeño grupo de personas en las que confías profundamente para guiarte la hace mucho mejor. Realmente espero que te guste este álbum, a mí sí. Realmente lo hago. Espero que te haga sentir cálido y cercano a la tierra como lo hace conmigo”.

Shawn es el quinto lanzamiento de estudio de Mendes y se inspira profundamente en sus viajes y experiencias de los últimos años, tras la cancelación de su gira de 2022. Representa su trabajo musicalmente más íntimo y líricamente honesto hasta la fecha, guiando a los oyentes a través de un profundo diálogo interno con cada canción. Escrito y grabado a lo largo de dos años, el proyecto se elaboró en diversos lugares, incluidos Nosara, Costa Rica; Estudio en la casa club en Rhinebeck, Nueva York; Bear Creek Studio en el estado de Washington; Grabaciones Darkhorse en Nashville; y Electric Lady en la ciudad de Nueva York.