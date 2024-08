Adiós a Gena Rowlands, una de las últimas leyendas de Hollywood

Una leyenda de Hollywood ha dejado de existir. Gena Rowlands, la esposa y musa de John Cassavetes, que descolló con su trabajo en películas como A Woman Under the Influence, Opening Night y Gloria, falleció este miércoles a los 94 años en su casa en Indian Wells, California. La noticia fue confirmada por su hijo, el guionista y director Nick Cassavetes.

Rowlands, una de las últimas divas de la Golden age de Hollywood, venía luchando contra complicaciones de salud. En junio de este año, su hijo Nick, quien la dirigió en The Notebook, detalló que a la legendaria actriz le habían diagnosticado Alzheimer hace cinco años.

Nacida como Virginia Cathryn Rowlands en Madison, Wisconsin, el 19 de junio de 1930, asistió a la Universidad de Wisconsin, pero la abandonó para estudiar interpretación en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas de Nueva York. Allí conoció a quien sería su marido, John Cassavetes, cuando este la vio en una producción estudiantil. Cuatro meses después de conocerse se casaron en 1954 y estuvieron juntos hasta la muerte de él, consumido por la cirrosis, en febrero de 1989.

Tras algunos papeles en televisión, Gena Rowlands comenzó su carrera en el cine en la década de los cincuenta; estuvo en elenco de películas como The High Cost of Loving (1958), en el western Lonely Are the Brave (1962) con Kirk Douglas, en The Spiral Road (1962) junto a Rock Hudson y en Tony Rome (1967) con Frank Sinatra.

Pero fue su rol como Mabel Longhetti en el drama A Woman Under the Influence (1974) escrito para ella y dirigido por John Cassavetes, el que le dio su mayor reconocimiento. Su actuación le valió la primera de dos nominaciones al Oscar. “No conozco otra actriz que posea la elasticidad física y emocional para deslizarse a través de los estados de ánimo de Mabel como lo hace Rowlands”, apuntó la crítica de cine Janet Maslin, en su reseña de la película para el Boston Phoenix.

Gena Rowlands trabajó junto a Cassavetes en diez películas, entre ellas Faces (1968), Minnie and Moskowitz (1971), Opening Night (1977) y Love Streams (1984). También colaboró con otros directores, como Paul Mazursky (Tempest), Paul Schrader (Light of Day) y Woody Allen (Another Woman).

La actriz alguna vez explicó su mirada respecto a su trabajo junto a su esposo. “Queríamos una determinada forma de vida. Queríamos levantarnos y hacer realmente lo que queríamos hacer ese día”, dijo una vez en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. “No queríamos ir a hacer algo que todo el mundo decía que debíamos hacer. Créanme, todo el mundo decía que estábamos haciendo lo incorrecto, todo el tiempo. Pero fue terriblemente satisfactorio”.

“Pienso también en los niños -agregó-. Cada vez que salían de sus habitaciones, tropezaban con un cable o chocaban con una cámara. Lo hacían con mucha tranquilidad. No era algo exótico como ir a un estudio con los padres; no se sentían excluidos”.

Gena Rowlands también se labró una exitosa carrera en televisión. En vida tuvo ocho nominaciones a los premios Emmy y logró ganar tres: en 1987 como actriz principal en The Betty Ford Story de ABC; en 1992, como actriz principal en Face of a Stranger (CBS); y en 2003 como actriz de reparto en Hysterical Blindness de HBO.

Tras la muerte de Cassavetes, la primera película en que trabajó fue Night on Earth (1991) de Jim Jarmusch. En esa década también estuvo en el elenco de Night on Earth (1991), The Neon Bible (1995) Something to Talk About (1995), The Weekend (1999), entre otras. Las últimas películas en que participó se rodaron en el 2014; Parts Per Billion, de Frank Langella, y Six Dance Lessons in Six Weeks, dirigida por Arthur Allan Seidelman. Luego se retiró de la actuación en el año 2015, para dedicarse a la vida familiar, tras ser reconocida con el Oscar honorífico.