Jazz, fusión y foodtrucks: debutan en Chile las sesiones Tiny Fest

Se trata de una cita distinta en la escena nacional y con características propias. Sesiones Tiny Fest llega con una nueva propuesta de un evento íntimo, agendando su primera versión para los próximos días 12 y 13 de noviembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

Se trata de dos nombres relevantes que encabezarán cada jornada: la primera estará a cargo de The Yussef Dayes Experience, uno de los bateristas más destacados en los últimos años dentro de la escena del jazz británico. Por su parte, la segunda tendrá como número principal a BADBADNOTGOOD, grupo de jazz fusión que lleva más de una década a la vanguardia del género y con un abundante culto en el país.

El debut de Dayes llegó recién el 2023 con el lanzamiento de Black Classical Music, el que además cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Tom Misch, Masego y Shabaka Hutchings. Alcanzando una duración de más de 70 minutos, este trabajo fue muy bien recibido por la prensa especializada con sitios como Clash y AllMusic, entregándole elogiosas.

Con más de 15 años sobre los escenarios, Dayes anteriormente había plasmado su música en dos discos conjuntos. El primero fue Black Focus (2016), como parte de Yussef Kamaal, junto al también británico Kamaal Williams. El segundo sería junto a Tom Misch, llamado What Kinda Music y lanzado el 2020. Eso lo ha complementado con una nutrida agenda de shows en vivo en su país natal.

Por su lado, el grupo canadiense nació en 2010 presentando su primera producción de estudio solo un año después: BBNG. Este título, lanzado de forma independiente, llamó rápidamente la atención de los seguidores del jazz con su mezcla de canciones propias y otros covers de artistas como Joy Division, Nas e incluso la música del videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Desde entonces han lanzado cinco trabajos más, incluyendo Sour Soul, colaboración junto al histórico rapero norteamericano Ghostface Killah. En todos estos han recorrido diversos sonidos, encontrando en la electrónica y la psicodelia dos de los elementos que más los han diferenciado de los colegas de su generación. Todo esto se verá reflejado en Mid Spiral, su próximo álbum que se lanzará el 25 de octubre y del cual ya se han liberado singles como First Love y White Light.

Cada fecha también contará con una destacada selección de artistas nacionales para complementar los distintos estilos de jazz que se presentarán, y que serán anunciados en los próximos días, según dicen sus organizadores.

Tiny Fest contará con foodtrucks, beer garden, venta de merchandising oficial, y expositores de marcas nacionales melómanas.

Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster. Al comprar el ABONO para dos días tendrá accesos a los siguiente beneficios:

- 15% de descuento en el valor final de los tickets

- Credencial y Afiche oficial de regalo

- Acceso preferencial al evento