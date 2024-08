Perrosky y Floresalegría compartirán escenario en última fecha del ciclo On the rocks

Dos proyectos que han tenido intensos años recientes. Perrosky, por ejemplo, ha tenido un año con bastante movimiento. Su nuevo disco recién lanzado, Dos caminos, les ha dado otro aire en cuanto a canciones, sonidos y presentaciones en vivo. Hace unos meses fueron escogidos para abrir uno de los shows masivos de Los Tres en el Movistar Arena. Lo mismo le ocurrió a la banda Floresalegría, con quienes el próximo 28 de agosto compartirán escenario bajo el marco del ciclo On The Rocks.

Presentado por el whisky The Guilligan’s, On The Rocks se ha consolidado como una iniciativa musical que llenó de sonidos la capital con nombres tan variados como The Ganjas, Entrópica, Spiral Vortex, entre otros.

El miércoles 28 de agosto On The Rocks presentará a dos nombres ya consolidados. Abriendo la jornada estará Floresalegría, banda influenciada por el britpop, el indie y el pop rock que está liderada por la cantante y guitarrista Pamela Flores. Su último sencillo Plástico es una muestra de su afilado sonido. Como cierra estará Perrosky, el dúo que combina folk, rock y blues con un toque único que los ha convertido en un nombre obligatorio de la música chilena del siglo XXI.

Las entradas para el ciclo On the rocks ya están disponibles a través de Passline y tienen un valor de $7.000 en preventa y $10.000 en precio general.