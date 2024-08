Edo Caroe a fondo: “Una condición para que acepte volver a Viña es qué tanta libertad tendré en el escenario”

La nueva locación de Estudios Neverland está atiborrada de cajas, maletas y bolsas. La mudanza desde el anterior centro de operaciones fue hace poco, pero el caos no es solo síntoma de una cambio de casa, sino de los días previos a una gran fiesta. El equipaje se desarmó y armó nuevamente porque se aproxima el segundo viaje del equipo al Movistar Arena, para las tres citas de humor con Edo Caroe este 26, 27 y 28 de agosto.

El debut del comediante en el recinto del Parque O’Higgins fue el año pasado, con dos fechas que se vendieron en cuestión de minutos. El hito no fue solo para Caroe, sino también para la escena del humor chileno, que por primera vez veía a uno de los suyos repletar un espacio con una propuesta de risas y humor.

La rutina con la que regresa al Movistar Arena es Peligrosamente Bien (2023), estrenada en noviembre el 2023. “Creo que todavía es nueva, a pesar de que ni siquiera tiene un año. Todavía hay mucha gente que no lo ha visto y se va renovando cada vez”, dice en conversación con Culto, desde uno de los camarines del estudio creado por Tomás Leiva, Alejandro Barros y él.

A diferencia de la presentación del año pasado, los tres eventos a realizarse en el estadio cubierto no son el colofón de la gira, sino una parada más en un tour que contempla próximas fechas en Santiago y el resto del país.

“Son los mejores chistes que he escrito en el último tiempo. Una búsqueda nueva, en una sensación nueva, que es la de sentirse relativamente bien, a diferencia de mi show anterior—llamado Lo que salga—, que tenía que ver mucho más con la nostalgia, la melancolía. El humor nacía de ahí, desde la depresión incluso, por lo que estaba pasando en ese tiempo y mi familia también. Ahora es distinto. Una vez pasado ese momento y toda la catarsis que hice con el show, empezó este momento de mi vida en donde me siento un poquito mejor, donde he disfrutado el bienestar. La premisa del show es básicamente esa: ¿un comediante puede ser chistoso a pesar de que está bien o es necesaria esa tristeza cliché?”, reflexiona Caroe.

“Es un show un poquito más festivo, que tiene muchos más chistes que el anterior, mucho más alegre, menos introspectivo. Voy menos hacia mi y más hacia afuera. Se van a encontrar con un show que verdad que genera una risa tras otra”, agrega.

La ambiciosa propuesta de carcajadas sin pausas fue probada en diversos escenarios y con un público que se renovado. “Mi público ha ido creciendo cada vez más. Ha llegado harta gente joven por redes sociales. Está llegando constantemente incluso el público que antes me rechazaba, que era el público de los papás y las mamás. Un publico que se podría considerar familiar. Ahora van, porque los invitan. Cada vez me estoy enfrentando a un público nuevo, más amplio”.

También promete teloneros de lujo, aunque no adelanta nombres, pero sí “una visita ilustre consagrada”. “Me gusta harto compartir el escenario con amigos, vivir esas experiencias con alguien. Es bueno para que la gente conozca a nuevos comediantes, es una buena vitrina”, asegura.

En cuanto al uso de otros recursos en el show, afirma que sigue siendo principalmente solo él en el escenario. “Uso en algunas partes unos elementos que son sorpresa, pero sigo siendo yo. Bailarines nunca—suelta una carcajada— en esta etapa no, quizás más adelante, quien sabe. Me gustaría bailar igual, sería bueno”, dice con una sonrisa.

El año pasado no fue solo el debut de Edo Caroe en el Movistar Arena, sino de todo el equipo que lo acompaña, incluyendo a su hermano Diego, productor ejecutivo de Estudios Neverland. En esa línea, Edo Caroe se muestra más tranquilo ante los tres shows y proyecta esa calma en el resto de sus compañeros de trabajo.

“Los nervios están más controlados que la última vez, porque entonces no sabía a que me iba a enfrentar, de verdad estaba muy nervioso. Ahora tenemos la tranquilidad del aprendizaje, no solo yo, sino todo mi equipo, tenemos esta tranquilidad de que ya lo hicimos una vez y aprendimos mucho, es decir, estamos corrigiendo muchas cosas que no hicimos muy bien en la primera vez”.

—¿Cuáles fueron los principales aprendizajes?

Creo que tiene que ver más con producción, desde cómo se gestiona el show, desde lo humano, los horarios, los tiempos. Sobre la parte de logística no tengo idea, porque la maneja mi hermano y todo un equipo, pero el año pasado igual era la primera vez para él con un evento de esta magnitud. Él también aprendió mucho ahí, me imagino.

Por mi parte, como comediante aprendí sobre timing en escenarios grandes. Es muy distinta la risa, lo que demora en apagarse una carcajada, que yo pueda empezar el siguiente bloque, elegir bien los chistes que voy a hacer...

Tenemos esa calma. Mi hermano está tranquilo, porque hizo una producción ejecutiva mucho más pulcra que la anterior, ya sabe hacerlo y yo también ya me paré ahí dos veces. Todos ya tienen un bagaje técnico encima y eso hace que sea mucho más calmado.

Panorama de la comedia

Mucho se ha hablado de la generación dorada de la comedia en Chile, formada por exponentes como Luis Slimming, Alison Mandel, Paloma Salas, Alison Mandel, Natalia Valdebenito, Fabrizio Copano y, por supuesto, Edo Caroe. Una nueva camada de humoristas formados al alero de programas como El Club de la Comedia y potenciado gracias a las plataformas digitales como YouTube y el mundo del podcast.

Fue Tomás va a morir (2019) una de las creaciones que revolucionó este último formato y que cimentó una base para el humor en audio. Es más, nombrar a un comediante que no tenga su propio podcast es una tarea rebuscada. El auge de este formato aumenta la visibilidad de los humoristas y afianza sus públicos de nicho.

Edo Caroe evalúa la exploración de este formato como un síntoma sano de la comedia en Chile. “Todavía hay mucha colaboración, hay invitaciones de un podcast a otro, hay referencias. La gente los conoce (a los comediantes) a través del podcast, lo hace que más gente vaya a verlos al teatro o al bar. Por ende, hay más público viendo comedia, entonces, hasta el momento creo que es bastante beneficioso. Lejos de como de que sea un exceso, creo que ha ido beneficiando a todos. Estamos lejos de esa competencia hostil. Es una buena colaboración que ha hecho crecer a la industria”, reflexiona.

Sobre nuevos formatos, el comediante también evalúa El Antídoto (2024) como una buena señal para la escena nacional. Sin embargo, el late show de Francisco Copano en Mega no estuvo exento de críticas y cuestionamientos por el bajo raiting.

El antídoto. Foto: Mega.

“El primer capítulo fue el que más disfruté, porque se acercaba más a la comedia que me gusta, que es una comedia mucho más rápida, dónde pasan cosas todo el tiempo. Imagino que en esos dos capítulos —los que Edo Caroe vio—ellos tenían más libertad para hacer cosas. Después ya se tienen que ir acomodando a la televisión y ahí los tiempos van cambiando, las dinámicas también. Cuando haces un programa de humor tienes un público más amplio, porque está el mandato de los ejecutivos de: ‘hey, tenemos que agradar a este segmento’. Creo que ahí ellos perdieron lo que pudieron hacer con el programa”.

“Lo mejor de todo es que volvió un programa de humor a la televisión. Participé en un programa de humor, de competencia, y en ese tiempo habían hartos programas donde uno podía ir a contar chistes, pero eso desapareció. Los comediantes no tienen dónde ir a hacer su rutina, no tienen donde mostrar sus sketch. Era algo que faltaba y llegó El Antídoto, me alegro por eso, porque empezaron a salir muchos comediantes nuevos que están haciendo stand up. Entonces es como una ventana, es interesante”.

Un fenómeno que acompaña el arribo de nuevos talentos es el retiro de figuras emblemáticas del humor chileno. Una de ellas es Coco Legrand, uno de los ídolos declarados de Edo Caroe, que anunció su retiro de los escenarios a mediados de junio.

“Uno como fan o espectador siempre quiere seguir escuchando a su referente, que sigan haciendo comedia y escribiendo, pero al mismo tiempo, lo entiendo. Llega un punto donde uno quiere descansar, sobre todo después de haber hecho tantas cosas, toda una vida dedicada a la comedia. Necesita descansar, alejarse del escenario, dedicarle tiempo a la familia. Más encima, tuvo un accidente entre medio e imagino que, por como piensa Coco Legrand, fue un drama existencial en su vida. Es una pena que se vayan retirando los comediantes, pero queda ese legado importantísimo. Los años pasan y quizás se van a ir retirando más comediantes, igual va a ser triste, porque eran los referentes que uno veía, pero significa también que viene otra generación”.

04/01/2023 FOTOGRAFIAS A COCO LEGRAND FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Así como cambian las generaciones, también cambia la forma de hacer humor y las temáticas para captar al público. Al respecto, Edo Caroe afirma que sí se ha puesto más difícil la tarea. “Pero no es algo propio a esta época, es cíclico—aclara—. De hecho, creo que ahí está el trabajo del comediante, ver ese ángulo escondido, escudriñar en ese ángulo que el resto no está viendo y eso es difícil. Siempre es difícil. Creo que por eso la gente va a ver comedia, porque también quieren ver, sentir o quieren escuchar ese ángulo que ellos mismos no han visto. Sí hay temas que se han puesto muy difíciles, que tienen ángulos cerrados. Hay ciertos temas que antes los comediantes y el público estaban acostumbrados a ver desde un solo ángulo. Ahora, estamos obligados a buscar nuevos, porque esa fórmula ya se agotó”.

Un retorno a Viña

Edo Caroe se presentó exitosamente en el Festival de Viña del Mar de 2016. En la conversación, reafirma lo que ya ha dicho en otros espacios: sí tiene ganas de regresar. ¿Cuándo? No lo sabe.

“Viña es un bonito escenario. Uno va teniendo más training y más experiencia y me gustaría que la gente lo viera. Uno siempre quiere mostrar lo que es después de tanto tiempo”, comenta. “Los comediantes en Chile tenemos que aprovechar que tenemos un festival que nos pone en la palestra para todos los países en una noche. También es un arma de doble filo, es un festival a ratos hostil, donde uno se puede jugar la carrera. Pero ganas de mostrar lo que hago actualmente, hartas”, comenta.

Su regreso estaría determinado por varios factores, los que enumera con claridad. “Primero, que sea una buena oportunidad y que las ‘lucas’ sean buenas, acorde a lo que uno está pidiendo o a lo que uno arriesga. Tercero, que la rutina funcione en Viña, que no esté tan censurada, que sea apta todo publico y del artista que va ese día. Hay un montón de cosas que tienen que confluir”, sentencia.

“Creo que una condición para que uno acepte Viña es qué tanta libertad va a tener mi material en el escenario—reflexiona el humorista—. A veces te piden que saques el nombre de esta marca o te dicen que esto está muy pasado, y vas viendo que tu rutina va perdiendo potencia y fuerza. Entonces, mejor no hacerlo e ir cuando tengas una rutina que va a funcionar. Quizás por eso me he demorado tanto en ir, o porqué no he aceptado las otras invitaciones a Viña”.

Tras años de trabajo, que lo posicionan en lo alto de la comedia chilena, considera que “hay mucho que perder en caso de que se público esté hostil”.

El caso de Javiera Contador, en la última edición del certamen viñamarino, abrió múltiples debates sobre el comportamiento del público y el manejo del escenario por parte de los artistas, e incluso por parte los animadores de la instancia.

“No soy partidario de la pifia, ni de que se esté pifiando a alguien que está haciendo su trabajo en el escenario. En Viña se han dado situaciones muy desagradables, como las pifias de entrada. No estoy de acuerdo, ni se lo doy a nadie Nunca. A Javiera Contador la pifiaron antes de que entrara al escenario. Nadie quiere una cosa así para otra persona u otro artista, mucho menos para otro comediante. Nunca he sido muy fan de lo salvaje del Festival de Viña. Ya pasó la hora”, dice catogórico.

Otros proyectos

Edo Caroe dio sus primeros pasos en la televisión, en Coliseo Romano (2021), una vitrina que consideraba necesaria para dar a conocer su trabajo y hacerse espacio en la escena. Sin embargo, hoy la idea de retornar a la pantalla chica no está en sus prioridades, principalmente, por su falta de gusto a la exposición.

“Nunca he participado mucho de la televisión, nunca me atrajo mucho, porque es difícil ir a hacer una rutina. Me invitan constantemente a la tele, pero a cosas en que yo soy muy bueno. No soy muy bueno compartiendo con gente que no conozco. La única forma en la que me siento cómodo, es contando chistes”, revela.

Lo han invitado a programas como La divina comida, de Chilevisión, pero se resiste, a pesar de que se declara ser uno de sus fieles televidentes.

Tres ideas que sí le parecen atractivas son llegar al streaming, a la pantalla grande y, por qué no, telonear a una banda.

“Me encantaría tener un especial en esas plataformas. Han habido acercamientos, pero no se concretaron, pero hay que tener paciencia, llegará su tiempo, no es algo que me quite el sueño”.

En cuanto al cine— rubro por el que incursionó gracias a unos meses de estudio—, es cauto. “Partir de a poco, hacer un cameo, después tener algún personaje. Lo que más me gustaría es escribir, participar en la parte del guion de una película. Igual es una meta que tenemos acá en este estudio, nos gustaría más adelante hacer producciones audiovisuales más grandes, series, películas...Ojalá llegar a eso, pero claro, si me invitan a participar en una y hacer un personaje, a pesar de que nunca ha actuado, me gustaría”.

En cuanto a emular lo que hizo Copano en el Estadio Nacional, al ser uno de los teloneros de Los Bunkers, se muestra dispuesto, aunque con reservas. “Sí, puede ser. Pero esto no se trata de cantidad de público. Por lo menos, en mi forma de ver la comedia, no se trata de llenar un espacio cada vez más grande, se trata de hacer cosas divertidas para la gente, que mucha gente te vea, pero al mismo tiempo que tu comedia se pueda apreciar bien. Lo del Nacional se tendría que estudiar, por ejemplo, el cómo se escucha. La comedia igual necesita cierta proxemia, el no solo ver un puntito ahí al fondo que está hablando. También hay gestos. Hay un montón de cosas que tendría que ver, pero sí, me gustaría escuchar ese ese nivel de risa”.

Dentro de sus planes a corto plazo está ampliar el escenario, es decir, salir de Chile y llevar sus rutinas a otras ciudades de Latinoamérica y Europa. Ya en marzo tuvo fechas en España, una experiencia que pretende replicar en el futuro. “Ya estamos en una etapa en donde armamos el calendario anual y hay espacios para actuar en otro país”, adelanta.

Las fechas para las próximas citas del Movistar Arena se encuentran agotadas. Para revisar los próximos show de Edo Caroe, puedes revisar sus redes sociales.