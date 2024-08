El mundo del pop tiene una nueva estrella: Chappell Roan y su explosiva carrera musical

El pop ha dado mucho de qué hablar últimamente. Las listas de éxitos dieron paso a una nueva generación de artistas, que han logrado combinar las fortalezas de las reinas del género pop de las décadas anteriores con nuevas propuestas, intentando crear novedosas personalidades para la industria y que a su vez las cantantes sean reconocidas por eso.

Los primeros nombres que aparecen en el imaginario colectivo actual podrían ser Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, y por qué no, Taylor Swift. Sin embargo, hay un nombre que ha resonado con fuerza en los últimos meses, que ha tenido un resurgimiento veloz y llamativo, y que ya se considera dentro de los charts mundiales: Chappell Roan.

Autoproclamada como “la artista favorita de tu artista favorito” –en referencia a la drag queen estadounidense Sasha Colby–, Chappell Roan ha ganado espacio en la industria musical con canciones como Good luck, Babe! y Hot to go!; presentando una propuesta pop que recuerda a los ritmos de la década de los 80. Con un amplio rango vocal, por ejemplo, su sonido ha sido comparado con el de la británica Kate Bush –que tuvo un regreso a las listas con Running up that hill gracias a la serie Stranger things–.

Con el álbum debut The rise and fall of a midwest princess, más el single Good Luck, Babe!, ha sido reconocida por artistas como Elton John y Adele, quienes han comentado públicamente que apoyan a la artista. Rocketman, por una parte, expresó en un post de Instagram hace una semana: “Felicidades a Chappell Roan por su primer álbum número 1 en el Reino Unido. El ascenso meteórico de una princesa del medio oeste. Música pop brillante que une al mundo en un momento muy necesario”.

La intérprete de Rolling in the deep, en un escenario de Alemania compartió con sus fans que había escuchado recientemente una canción de Roan y que le había encantado: “Ella es espectacular, y resulta que no solo tiene una canción. Ella tiene como siete canciones maravillosamente brillantes. Creo que es absolutamente increíble. Estoy muy emocionada por ella, pero mi amiga también dijo que está un poco asustada. Así que haz lo que tienes que hacer, nena, pero eres fenomenal”, agregó dirigiéndose a la cantante.

La fama explosiva de la cantante

A propósito de lo dicho por Adele, Chappell Roan ha expresado en múltiples ocasiones durante el último año que no se acostumbra a la relación entre fan e ídolo. En dos videos publicados en TikTok durante esta semana, la cantante interpela a sus seguidores: “Si ves a una mujer random en la calle, ¿le gritarías desde la ventana del auto? ¿La acosarías en público? ¿Irías donde una chica random para decirle si puede sacarse una foto contigo?”; y para probar su punto, agrega: “Soy una perra random, tú eres una perra random. Solo piensa en eso por un segundo”.

En una entrevista con Entertainment Tonight, disponible en YouTube, la intérprete de Femininomenon expresa que le incomoda el comportamiento de algunos fans: “Algunos me siguen, buscan dónde viven mis padres, dónde se encuentra mi hermana, eso no está bien”.

En la misma línea, en conversación con Variety, dijo: “Todo pasó muy rápido y yo no estaba preparada. Es muy cliché, pero un fin de semana estaba tocando en cafeterías y al siguiente ya había firmado con Atlantic Records. Fue una experiencia muy, muy desquiciada y aterradora. Realmente no sabía lo que estaba haciendo y no sentía que tuviera mucha ayuda”.

Lo anterior se puede entender más a profundidad cuando se analizan los números.

Chappell Roan publicó su primer álbum en septiembre de 2023 –a pesar de publicar canciones desde 2017–, alcanzando los 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su productor Daniel Nigro comentó a Billboard: “No es un éxito ´de la noche a la mañana´ en ningún sentido: incluso desde que salió el disco (...), todos los días los números subían de manera constante, aproximadamente un porcentaje cada semana”. Y así fue que ya entrando el año 2024, con la publicación de Good Luck, Babe! pasó de 2 a 21 millones de oyentes en solo un mes; para llegar a los casi 40 millones que acumula hoy.

Para realizar una comparación, Olivia Rodrigo cuenta con 45 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma, y Charli xcx, que estrenó recientemente Brat, la supera por menos de un millón de usuarios. Durante ese periodo, logró que su álbum entrara al Billboard 200. Mientras que el sencillo debutó en el Billboard 100, alcanzando el top 10, puesto que ha mantenido por casi 20 semanas. Por último, su paso por Coachella y Lollapalooza Chicago a inicios de este mes marcó un hito en su carrera: en el último generó la mayor asistencia a un concierto en la historia de los festivales, de acuerdo a lo dicho a CNN por un portavoz del evento estadounidense; el número estimado fue de 110 mil personas. De la misma fuente se compartió que originalmente el show de Roan se iba a realizar en un escenario más pequeño, pero debido a la gran presencia mediática de la artista las semanas previas, se cambió al escenario principal.

Sobre el éxito del sencillo Good luck, babe!, Daniel Nigro comentó a Billboard: “Esta canción se hizo durante la producción de Rise and Fall… y, para mí, parecía que fácilmente podría haber estado en el disco. Me gustaría pensar que, como salió en un momento diferente, tenía un significado diferente y era un vehículo diferente para el álbum. Mientras que, si hubiera salido con el álbum, entonces el disco no sería lo que está siendo ahora”.

La aparición de Olivia Rodrigo

La explosión de la fama de Chappell Roan puede deberse a muchos factores, pero sin duda, Olivia Rodrigo fue clave y estuvo involucrada. En 2022, cuando Roan contaba con pocas canciones en su repertorio, fue la encargada de abrir la noche del 27 de mayo del tour Sour de Rodrigo. Y el año siguiente fue la invitada especial del tour Guts, mucho más masivo, y de manera regular en la etapa europea.

La relación entre ambas estrellas pop se origina por el productor Daniel Nigro, responsable de los éxitos de ambas artistas. Luego de pasar años publicando videos de covers y canciones originales en YouTube, la entonces Kayleigh Rose de 17 años, previo a su nombre artístico, firmó con Atlantic Records y se mudó de Willard, un pequeño pueblo de Misuri que hace una década no superaba los 5 mil habitantes. Llegó a Hollywood con la esperanza de cumplir el sueño de esa “princesa del medio oeste” y lanzó su primer EP en 2017 con un ritmo folk. La pandemia y el bajo éxito de ese primer proyecto provocaron que la disquera no quisiera publicar su álbum debut, por lo que el contrato se rompió.

La artista ha contado en más de una ocasión que en ese momento se quedó sin dinero, por lo que tuvo que volver a la casa de sus padres y conseguir empleo en una cafetería. A esto se le suma el término de una relación de cuatro años en la que estaba comprometida. Siguió realizando pequeñas presentaciones y reinventando su estilo y sonido, fue así que apareció Hot to go!, canción que convenció a Nigro de trabajar junto a Roan.

Ninguno de los involucrados ha comentado algo al respecto, pero se rumorea que el proyecto de Roan iba a comenzar su proceso de producción en 2020, cuando Nigro captó a Olivia Rodrigo. The rise and fall of a midwest princess se habría retrasado para dar paso al gran éxito de Sour –que ganó 5 Grammys–. A la par, se podría decir que ambas artistas compartieron micrófono, ya que en ese entretiempo, Roan participó en los álbumes de Rodrigo realizando parte de los coros en Bad idea right?, Lacy y Obsessed, según lo dicho por Roan en una entrevista con Capital Buzz. Asimismo, se dio a conocer que participa en las vocales de Can’t catch me now, canción de la banda sonora de Balada de pájaros cantores y serpientes.

La amistad entre ambas, sin embargo, es algo público. Han publicado fotos juntas y han asistido a los conciertos de la otra. Esta semana sorprendieron también al presentar Hot to go! en conjunto durante un concierto de Olivia Rodrigo en Los Ángeles, con el icónico baile en el coro.

La influencia queer y drag

Algo que no podemos pasar por alto es la influencia drag queen y queer en su música y apariencia. En escenarios e incluso en entrevistas, Roan se ha caracterizado por vestuarios extravagantes, maquillajes exagerados y peinados acordes. Esto ha provocado también que se le compare con artistas como Lady Gaga o David Bowie, que también se presentaron con algunas de esas características en sus respectivas carreras. También, ha dicho que Troye Sivan y Reneé Rap, ambos pertenecientes a la comunidad queer, son algunos de sus referentes.

Con David Bowie existe, además, otro punto en común. En 1972, el cantante del rayo rojo y azul publicó su quinto álbum de estudio y el primero conceptual: The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars. La artista no se ha referido al respecto, pero la similitud entre los títulos de los discos es clara, y posiblemente funcione como una fuente de inspiración.

El drag es parte fundamental del personaje de Chappell Roan en la industria. Y en relación con eso, mantiene la tradición de sus primeros shows, incluyendo un show de drags locales previo a la presentación principal; y un porcentaje de la recaudación de cada concierto la dona a For the Gworls, una organización benéfica dirigida por personas trans negras, que apoyan diversas causas.

“Me encanta la comunidad queer. Cuando las personas queer están juntas, es la sensación más feliz y vibrante”, dijo Roan a Variety. “Para mí, los espectáculos son una forma de brindar un espacio seguro a las personas queer, de divertirse y disfrazarse. Se siente como magia en el escenario. Literalmente se me saltan las lágrimas porque es todo lo que siempre quise”, agregó.

Las letras de sus canciones son otro punto importante. Chappell es abiertamente una mujer queer, y así se expresa también dentro de sus canciones: “Cuando te despiertas junto a él en mitad de la noche / con la cabeza entre las manos, no eres más que su esposa. / Y cuando piensas en mí, todos esos años atrás / te encuentras cara a cara con “te lo dije””, se escucha en el puente de Good luck, Babe!, su canción más escuchada, con 530 millones de reproducciones a casi 5 meses de su lanzamiento; haciendo referencia a una relación entre dos mujeres en el pasado. Esta canción fue interpretada por Sabrina Carpenter, otra de las estrellas pop del momento, para BBC.

¿Chappell Roan podría venir a Chile?

La artista comentó que está trabajando en un próximo álbum, aunque no tiene fechas definidas. “Planeo hacer lo que siempre he hecho: escribir canciones que me encantan, crear música de la que estoy orgullosa y compartirla con el mundo. Tal vez debería tener una respuesta más clara de cuáles son mis expectativas (con el álbum), pero en este momento, simplemente no lo sé”, expresó a Variety en mayo de este año.

Roan sigue en su primera gira a gran escala, catalogada como “summer tour”. La siguiente presentación luego del gran éxito de Lollapalooza será en Berlín el 31 de agosto. No hay novedades sobre fechas en Latinoamérica, pero se rumorea que podría ser una adición al line-up de Lollapalooza, a realizarse en marzo del próximo año.

Lo anterior, está también relacionado con la permanencia de Roan en la industria, ya que debido al aumento de su fama y de la cantidad de acoso que ha denunciado a través de sus redes sociales, esta se pone en duda. Hace unos meses, en un podcast norteamericano aseguró que dejaría la música inmediatamente si veía que su familia estaba en riesgo debido a su carrera; los TikToks recientemente publicados se suman también a ese llamado.