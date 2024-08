Historia de un divorcio y cronología de un cortocircuito: el choque entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

La actriz, cantante y empresaria Jennifer Lopez, y el actor Ben Affleck se van a divorciar. Así lo revelaron los medios LA Times y Variety, que accedieron a la demanda que interpuso la artista de raíces puertorriqueñas para separarse legalmente de su esposo, en una corte de Los Ángeles, en California, este martes 20 de agosto. De acuerdo a TMZ, la fecha de separación data del 26 de abril de 2024.

La pareja, que había retomado una relación que comenzó en los 2000, vuelve a distanciarse tras dos años de matrimonio. De esta forma, ‘Bennifer’ —como son denominados por los fans y la prensa—llegó a su fin.

Las últimas horas, el actor estadounidense Ben Affleck fue fotografiado con su exesposa y madre de sus tres hijos, la también actriz Jennifer Garner. De acuerdo a lo que plantean medios internacionales, ambos están acompañando a su hija mayor, Violet, en su camino a la Universidad de Yale, en Connecticut.

En tanto, Jennifer López no se ha visto en público y tampoco ha emitido declaraciones sobre el divorcio.

La primera separación

La cantante y Ben Affleck se conocieron en 2001, durante el rodaje de la comedia romántica Una relación peligrosa (2003), en la que ambos eran protagonistas. En ese entonces, ‘JLO’ estaba casada con su segundo marido, el bailarín Cristian Lee Judd, de quien se divorció en 2003.

Meses después de su segundo divorcio — su primer esposo fue el productor Ojani Noa, de quien se separó en 1998—, López comenzó una mediática relación con Ben Affleck, que incluso llegó a planes de boda tras dos años juntos.

Sin embargo, después de una propuesta que incluyó un anillo de diamantes de 6,1 quilates, y solo cuatro días antes de la boda, la pareja decidió terminar la relación. Esa fue la primera separación.

Ambas celebridades siguieron caminos separados y construyeron sus familias. Mientras ‘JLO’ se casaba dos años más tarde con el salsero Marc Anthony y tenía mellizos, Ben Affleck contraía matrimonio en 2005 con la actriz Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos.

El retorno y el divorcio

En julio de 2021, una fotografía confirmó el retorno definitivo de ‘Bennifer’.

Affleck se divorció de Garner en 2018, después de pasar por un difícil periodo de rehabilitación por alcoholismo.

En tanto, Lopez ya se había separado de Marc Anthony en 2012, después que él le pidiera el divorcio. Asimismo, en 2021 rompió su compromiso con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, tras mantener una relación de aproximadamente tres años.

Ya en 2022, Jennifer López y Ben Affleck llegaban definitivamente a un altar en Las Vegas, donde dieron el sí en una ceremonia íntima. Le siguió una fiesta de tres días en Georgia. “Querido Ben: Sentada aquí sola, mirando el anillo, sintiéndome abrumada, me entran ganas de cantar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, sin tener que rebobinar? Me parece increíble que esta sea mi vida”, escribió JLO en sus redes sociales.

La pareja se dedicó a proyectos en conjunto. Lopez lanzó el disco This is me... Now: Una historia de amor (2024) y el matrimonio participó en el documental sobre el proceso, titulado The greatest love story never told (2024), disponible en Prime Video. En este, ambos reflexionaron sobre los detalles de su relación y Affleck se mostró más abierto a compartir su relación con la prensa y los fanáticos.

Luego comenzaron los problemas y no se vio más a ‘Bennifer’ en público. Uno de los últimos eventos masivos donde fueron fotografiados fue en un partido de Los Angeles Lakers, el 16 de marzo.

Poco a poco, se fueron revelando detalles sobre el vínculo y se filtró que JLO habría hecho que su esposo firmara un contrato prematrimonial, que fijaba la cantidad de veces que ambos debían tener relaciones sexuales a la semana y otros pormenores que aseguraban el bienestar de la relación.

Sin embargo, la ausencia de Affleck en hitos importantes en la carrera de su esposa, como el estreno de películas como Atlas (2024), aumentó los rumores de separación. Jennifer López fue sin su marido a la Met Gala el 6 de mayo, instancia donde era una de las cuatro anfitrionas de la noche. Su ausencia se condice con lo revelado por TMZ, que fija la fecha de separación a fines de abril de este año.

Jennifer López en la MET Gala.

De acuerdo a Affleck, no podía asistir a esas instancias porque estaba rodando un proyecto (la segunda parte de El contable, que ya protagonizó en 2016), en el oeste del país.

A este panorama se sumó la cancelación de This is Me… Live, la gira de la cantante que se iniciaba el 26 de junio en Orlando, Florida. “Jennifer se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, aseguraba un comunicado de Live Nation, la empresa organizadora del evento.

Luego de la suspensión de la gira, JLO se dio un descanso en Italia, sin Affleck. En tanto, el actor retiraba sus cosas de la millonaria mansión que habían comprado en conjunto en Beverly Hills, por unos 60 millones de dólares. Él disponía a mudarse a un temporal departamento de soltero en el barrio de Brentwood, hasta encontrar casa nueva frente en la zona de Pacific Palisades.

Un mes después, durante el despampanante cumpleaños 55 de la empresaria—que fue al estilo Bridgerton—, su marido tampoco apareció. Sí estuvieron sus hijos Emme y Max, Marc Anthony y varios amigos.

Se especula que Lopez lleva semanas buscando casa, sin Affleck, y acompañada de su productora.

De esta forma, se confirmó el fin del romance que hace dos años revolucionó nuevamente a Hollywood. Según la revista People, la relación entre ambos se volvió tensa debido a sus diferentes enfoques sobre la fama. “A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo”, mientras que “él es más introspectivo y privado. Ha sido difícil el día a día”, según dijo una fuente al medio.