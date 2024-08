Cuáles son las mejores novelas cortas según Roberto Bolaño

Si había un tema que apasionaba sobremanera a Roberto Bolaño Ávalos era la literatura. Siempre estaba hablando y escribiendo sobre libros, a tal punto que sus novelas más icónicas como Los detectives salvajes, o 2666, o Estrella distante, tienen a la literatura o a escritores como protagonistas. Por eso, es que en sus columnas de diarios y revistas solía tocar el tema.

En una columna publicada en El Mundo, de España, el 11 de agosto del 2000 (y reproducida en el libro Entre paréntesis, del 2006) tocó el tema de las novelas breves. “En el recuerdo de mis lecturas juveniles hay cuatro novelas cortas escritas por autores que más bien solían escribir novelas largas, cuatro novelas que al cabo de los años conservan toda su carga explosiva original, como si tras estallar en una primera lectura volvieran a estallar en una segunda y una tercera lectura y así sucesivamente, sin llegar nunca a agotarse”.

Archivo Histórico – Cedoc Copesa

“Son, sin lugar a dudas, obras perfectas. Las cuatro hablan de derrotas, pero convierten la derrota en una especie de agujero negro: el lector que meta su cabeza ahí sale temblando, helado de frío o cubierto de sudor”.

¿Cuáles son estas 4 novelas cortas? Bolaño dice que son: El coronel no tiene quién le escriba, de Gabriel García Márquez; El perseguidor, de Julio Cortázar; El lugar sin límites, de José Donoso; y Los cachorros, de Mario Vargas Llosa. “Con estas cuatro novelas (si sus autores no hubieran escrito nada más, que no es el caso) sería suficiente para crear una literatura”, añadió con su estilo algo dado a las sentencias.

De esas novelas, solo profundiza en una, la de Vargas Llosa. “De las cuatro...es probablemente la más ácida, la que tiene el ritmo más endiablado y en donde las voces, la multiplicidad de hablas, está más viva. También es la más complicada al menos desde el punto de vista formal”.

Archivo Histórico – Cedoc Copesa

Eso sí, con El perseguidor hay una especie de trampa. El notable relato de Julio Cortázar -basado en la vida del saxofonista Charlie Parker- fue incluido originalmente en el volumen de cuentos Las armas secretas (1959), por lo que no fue publicado como una novela en sí misma. Diferente a los otros casos citados.

Sobre José Donoso, Bolaño siempre mantuvo un confeso respeto por sus obras. En una entrevista del 2002, dijo: “Admiro sus novelas El Lugar sin Limites, Casa de Campo y El Obsceno Pájaro de la Noche”, y de hecho, tituló su novela breve de 2002, Una novelita lumpen, en referencia a él. “Es un juego con Tres Novelitas Burguesas, de José Donoso. Es una sátira, porque esas novelitas no me gustaron nada, son realmente malas, y marcan el inicio de un descenso en la tensión narrativa de Donoso”.