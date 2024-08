Alain Delon: los difíciles y polémicos años finales del astro francés

La noticia fue un mazazo para sus admiradores. Alain Delon, entonces de 83 años, sufrió un derrame cerebral en junio de 2019. Apenas unos meses antes había recibido la Palma de Oro honorífica de la 72° edición del Festival de Cannes y había lanzado una nueva canción (Je n’aime que toi), y ahora se informaba que había sido operado en París y se recuperaba en una clínica en Suiza. El actor, una leyenda del cine gracias a películas como Rocco y sus hermanos (1960) y El gatopardo (1963), sufría por su salud.

Fallecido este domingo, a los 88 años, el intérprete tuvo que sortear una serie de experiencias difíciles en el último lustro. Nathalie Delon, su primera mujer (la “única señora Delon”, según sus propias palabras), murió en enero de 2021, producto de un cáncer de páncreas que se le había detectado unos meses antes. Jean-Paul Belmondo, quien fue su amigo y rival en la primera línea del cine francés, dejó de existir en septiembre de 2021.

“No estaría mal que nos fuéramos los dos juntos. Es una parte de mi vida, empezamos juntos hace 60 años”, señaló a la prensa, reconociendo que estaba “completamente devastado” por el fallecimiento de su compañero. Su asistencia al funeral sería su última aparición pública antes de que su vitalidad se tambaleara y perdiera autonomía.

Las disputas entre sus descendientes constituyeron un capítulo aparte en el último segmento de su biografía. Anouchka (1990) y Alain-Fabien (1994) son los hijos que tuvo con la periodista y modelo neerlandesa Rosalie Van Breemen, de quien se separó en 2001. Anthony (1964) fue el único hijo que tuvo con Nathalie Delon. En tanto, Ari Boulogne, hijo de Nico (nacido en 1962 y fallecido en 2023), afirmó durante toda su vida ser su hijo, pero se negó a reconocerlo como tal.

Todos expresaron opiniones diferentes cuando la salud del actor de La piscina (1969) empeoró. Anouchka prefería que recibiera cuidados médicos en Suiza, mientras que la opinión de sus hermanos apuntaba a que se quedara en París.

En 2022 se generó uno de los episodios más tensos. En el marco del lanzamiento de su autobiografía, Anthony reveló que su padre había solicitado la eutanasia, un procedimiento que había respaldado en declaraciones previas. “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas”, expresó Delon en una declaración compartida posteriormente.

Las discrepancias entre sus retoños se intensificaron a fines de 2023. Según se difundió a inicios de este año, Anthony había acusado a Anouchka de haberle ocultado información a Alain-Fabien y a él sobre el verdadero estado de salud de su papá. La divulgación de que había presentado una denuncia provocó la reacción de los involucrados: Anouchka comunicó que denunciaría a su hermano por calumnias, acoso y amenazas, y Alain Delon desautorizó a Anthony.

Foto: Reuters/Yves Herman/File Photo

Sin embargo, todos se unieron cuando llegó el momento de anunciar el deceso de su progenitor. “Alain Fabien, Anouchka, Anthony y su perro Loubo están profundamente entristecidos al anunciar el fallecimiento de su padre. Murió pacíficamente en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia”, detalló el comunicado familiar compartido a la agencia France Press.

Aún está por verse si la etapa que viene –la división de la herencia y el patrimonio de uno de los actores más célebres de todos los tiempos– estará marcada por la tempestad o habrá un entendimiento entre todos los implicados.

Su lado más polémico

Las semanas previas al Festival de Cannes 2019 estuvieron teñidas por la polémica. Hubo voces que repudiaron que la organización del certamen le concediera un reconocimiento, a raíz de su postura política y sus dichos sobre las parejas del mismo sexo.

Foto: Reuters/Stephane Mahe/File Photo

“Alain Delon ha afirmado que las parejas homosexuales no deberían tener derecho de adopción y que a las mujeres se les puede dar bofetadas. También ha expresado simpatía por los movimientos de extrema derecha en Francia y ha estado en contra de la inmigración en su país. No es una sorpresa que figure en la lista de las diez celebridades más detestadas en Francia”, expuso una organización feminista estadounidense.

“Si dar una bofetada es ser machista, entonces soy un machista”, dijo en su momento el intérprete en la frase que desató la polémica. También aseguró que la homosexualidad “va en contra de la naturaleza”.

“Delon tiene el derecho de pensar lo que piensa”, planteó el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, indicando que “es complicado juzgar hoy las cosas que sucedieron y se dijeron en el pasado”.