Taylor Swift y su sensibilidad política: proaborto, crítica de Trump y el conservadurismo

“Taylor quiere que votes por Donald Trump”, dice una falsa imagen generada por IA compartida por Donald Trump en la red social Truth, en que se ve a la estrella del pop, vestida al estilo del legendario afiche del Tío Sam, con la bandera de las barras y estrellas detrás. Se trata de un truco, pues la cantante no ha llamado públicamente a votar por ningún candidato, ni por Trump, ni por Kamala Harris. Aunque en el pasado, ha manifestado algo de sus preferencias políticas.

A tono con lo que sucede habitualmente con las estrellas del pop, Taylor Swift demoró años en pronunciarse respecto a sus tendencias políticas. El silencio lo rompió en 2018, cuando decidió apoyar a Phil Bredesen, el candidato demócrata al Senado por su estado natal de Tennessee y a Jim Cooper para la Cámara de Representantes. Desde entonces, la cantante se ha manifestado de tanto en tanto, sobre acontecimientos muy puntuales, sobre todo ligado a causas.

“En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios acontecimientos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, ahora siento algo muy diferente al respecto”, escribió en sus redes sociales. “Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y en que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es INCORRECTA. Creo que el racismo sistémico que aún vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevaleciente”. La declaración sacó ronchas entre los supremacistas blancos, quienes veían a Swift como una partidaria de sus ideas.

En marzo de 2018, tras los sucesos del tiroteo en la Parkland High School de Florida, Swift apoyó a las iniciativas que fueron en ayuda de las víctimas. Publicó su postura sobre la violencia con armas de fuego y compartió que hizo una donación para las víctimas y para la campaña March For Our Lives.

“Nadie debería tener que ir a la escuela por miedo a la violencia armada. O a un club nocturno. O a un concierto”, escribió en un post de su cuenta de Instagram publicado el 23 de marzo de 2018. “He hecho una donación para mostrar mi apoyo a los estudiantes, para la campaña Marcha por nuestras vidas, para todos los afectados por estas tragedias, y para apoyar la reforma de las armas”.

En ese mismo año, tras las elecciones intermedias, Swift escribió Only the young, una de sus canciones más comprometidas. “Ellos no nos van a ayudar/Están demasiado ocupados salvándose a sí mismos/Ellos no van cambiar esto”, dice en parte de la letra.

“La escribí después de las elecciones intermedias [de 2018], cuando había tantos jóvenes que se manifestaron por su candidato, ya fuera senador, congresista o congresista… Estaba realmente molesta por el camino que tomó Tennessee, obviamente. Y por eso solo quería escribir una canción al respecto”, le comentó a la revista Variety.

La sensibilidad política de Taylor Swift se ha manifestado principalmente en causas específicas. En junio de 2019, la Cámara de representantes aprobó la Ley de igualdad, que protege a la comunidad LGBTQ de la discriminación en los espacios de trabajo y las escuelas. Coincidiendo con el mes del orgullo, la cantante abrió una petición en la plataforma change.org y escribió una carta al senador de su estado, Lamar Alexander, instándolo a apoyar la ley. “Sé que hay quienes dicen que esto altera su libertad religiosa, pero hay cientos de líderes religiosos de Tennessee que recientemente (y muy abiertamente) han expresado su desacuerdo y se han pronunciado para defender a la comunidad LGBTQ”, detalló en la misiva.

Poco tiempo después, en agosto de 2019, Swift concedió una entrevista a The Guardian, en que como pocas veces, se expresó políticamente. Y no ocultó sus críticas al gobierno de Donald Trump. “Somos una democracia —al menos, se supone que lo somos— en la que se permite estar en desacuerdo, disentir, debatir. Realmente creo que él piensa que esto es una autocracia”.

Taylor Swift

Además, detalló que no se había pronunciado durante la elección presidencial de 2016 (que enfrentó a Donald Trump y Hillary Clinton), por una serie de motivos. En esos días, su madre lidiaba con un cáncer y además, debía atender otros asuntos. “Sólo intentaba proteger mi salud mental: no leía mucho las noticias, iba a votar, le decía a la gente que votara. Sabía lo que podía soportar y lo que no. Estaba literalmente a punto de derrumbarme”.

En esa ocasión, señaló que estaba “realmente arrepentida por no haber dicho nada”. También detalló que en esa oportunidad habría apoyado a Hillary Clinton para la presidencia. Y en otros temas, detalló que estaba “obviamente a favor del aborto”, en referencia a la iniciativa de los legisladores de Tennessee que impulsaban una prohibición casi total del aborto en el estado.

Swift también a apuntado a políticos en especifico. En su documental Miss Americana, arremete contra la conservadora senadora de Tennesseee, Marsha Blackburn. “No puedo imaginar otro anuncio [en el que] ella disfrace estas políticas detrás de las palabras ‘valores cristianos de Tennessee’. Vivo en Tennessee. Soy cristiana. Eso no es lo que defendemos”, detalló. Swift, en otra entrevista, señaló a Blackburn como “enemiga flagrante del feminismo y los derechos de los homosexuales”.

En mayo de 2020, tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de un policía, se desataron una serie de disturbios en Minnesota, los que fueron respondidos con palabras amenazantes por el Presidente Donald Trump. “Estos MATAMANTES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no permitiré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él en todo momento. Cualquier dificultad y asumiremos el control, pero cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”, publicó en su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

Sin embargo, Taylor Swift le respondió en duros términos al mandatario en otro post. “Después de haber avivado el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia? ¿Cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos?. Lo echaremos en noviembre. @realdonaldtrump”.

Y aunque aún no se ha pronunciado respecto a la próxima elección, en los comicios de 2020, Swift manifestó su apoyo a la fórmula de Joe Biden y Kamala Harris. “El cambio que más necesitamos es elegir a un presidente que reconozca que las personas de color merecen sentirse seguras y representadas, que las mujeres merecen el derecho a elegir lo que sucede con sus cuerpos y que la comunidad LGBTQIA+ merece ser reconocida e incluida”, dijo Swift a la revista V Magazine. “Todos merecen un gobierno que se tome en serio los riesgos para la salud mundial y priorice la vida de su gente. La única forma en que podemos comenzar a mejorar las cosas es elegir líderes que estén dispuestos a enfrentar estos problemas y encontrar formas de resolverlos”.