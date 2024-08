Con The Smashing Pumpkins y Franz Ferdinand: revelan el cartel por día del festival Fauna Primavera 2024

Se viene una nueva entrega del Festival Fauna Primavera. La cita consagrada al pop actual, la electrónica, el indie y la vanguardia, se desarrollará esta vez el 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

¿Y qué programación tendrá cada día?

El viernes 8 de noviembre estará encabezado por los clásicos de The Smashing Pumpkins; el dúo francés Air presentando su aclamado álbum Moon Safari; la vida en solitario de Jerry Cantrell (Alice in Chains); también Lianne La Havas, una de las últimas sensaciones del soul y el funk; también los argentinos Usted Señálemelo y los chilenos Francisco Victoria y Chini.PNG.

Al día siguiente, el sábado 9 de noviembre, es el turno para los escoceses Franz Ferdinand; luego The Kooks, íconos de un pop indie adhesivo y popular; Dinosaur JR., representantes de un costado más alternativo y eléctrico. También, los nacionales Denver, las armonías de The Magic Numbers, Sofía Kourtesis, Las Ligas Menores y Nation of Language con uno de los mejores actos en vivo de los últimos años.

Tickets Fauna Primavera 2024 a la venta en Liveticketsd.cl El martes 27 de agosto al mediodía se inicia la venta de Pases Diarios en Livetickets.cl