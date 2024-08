La “maldición” de los Lee: cómo fue la trágica muerte del hijo de Bruce Lee en la grabación de una película

Continúan los coletazos de la tragedia en el set de grabación de Rust. En 2021, durante el rodaje de la cinta, el actor Alec Baldwin disparó el gatillo que mató a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la producción. A pesar de que la justicia ya se pronunció al respecto, desestimando los cargos de homicidio involucrado contra el actor, las reacciones en el mundo del cine no cesan.

En esta oportunidad, el reputado director Quentin Tarantino aseguró que el actor sí tuvo grado de responsabilidad en la muerte de la realizadora. El cabecilla de éxitos como Django (2012) y Pulp fiction (1994) tiene experiencia con el manejo de armas en el set, por lo tanto, su opinión ha tenido eco en la industria.

Alec Baldwin al escuchar la resolución del juicio.

“En esa situación, y creo que estoy siendo justo, el armero es 90% responsable de todo lo que tenga que ver con esa arma, pero el actor también es 10% responsable”, comentó en Club Random, podcast de Bill Maher.

Recordemos que en medio de la grabación del western, en octubre de 2021, el actor Alec Baldwin recibió de Dave Halls, asistente de producción, una de las tres pistolas que la armera Hannah Gutiérrez-Reed dispuso para la escena. Supuestamente, el arma no tenía cartuchos. Sin embargo, al descargar la pistola, un proyectil fue disparado hacia dos personas: el director Joel Souza y la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien falleció producto del impacto.

David Halls fue sentenciado a seis meses de libertad condicional por manejo inseguro de un arma, en marzo de 2023, mientras que Hannah Gutiérrez-Reed, fue condenada a 18 meses en prisión.

Este no es el único caso en que un disparo mata a un integrante del set. Trágica fue la muerte de Brandon Lee, hijo del reconocido actor Bruce Lee, quien falleció producto de una bala en el abdomen en 1993. Su padre, en circunstancias diferentes, pero igual en medio de un rodaje, también falleció repentinamente. Las coincidencias llevaron a algunos medios acuñar el concepto de la ‘maldición de los Lee’, que persigue como una sombra el apellido de los legendarios actores.

Bruce Lee y su hijo, Brandon.

La breve carrera de Brandon Lee

Brandon Lee nació el 1 de febrero de 1965, en Carolina del Norte. Su madre era Linda Lee y su padre, el reconocido artista marcial y actor estadounidense de origen chino, Bruce Lee. La relación entre ambos era estrecha y estuvo marcada por la enseñanza de las prácticas castrenses. Sin embargo, la fulminante muerte del protagonista de Operación dragón (1973) puso fin a una relación que también hubiera estado ligada por la actuación.

Su primogénito tenía 8 años a la fecha de su fallecimiento. Tras la muerte del actor, la infancia de Brandon Lee se caracterizó por problemas de comportamiento en sus diferentes escuelas. Luego de finalizar su educación formal, siguió el camino del teatro en Massachusetts y Nueva York, para posteriormente retomar las artes marciales.

Cerca de 1985, el incipiente actor tomó un cargo de asistente de producción en Los Ángeles e hizo su primer cameo en Crime Killer. Su primer papel formal lo obtuvo en Kung fu: La película, una continuación de la serie Kung fu, creada por su padre.

Participó en un par de cintas más, hasta que llegó Showdown in Little Tokyo (1991), en la que ingresó al cine estadounidense y le condujo a firmar un contrato con 20th Century Fox por tres películas. La primera de ellas, Rapid fire (1992), le valió el cariño del público y la atención de otros realizadores.

En medio de otros proyectos llegó una propuesta por tres películas más de la mano de Dimension Films. No obstante, el joven Brandon Lee se enteró de que estaban trabajando en The Crow—El cuervo—, una adaptación cinematográfica del cómic de James O’Barr, y decidió que debía estar en el proyecto, para poder desplegar sus conocimientos en artes marciales.

Sin saberlo, el ingreso a esa producción le costaría la vida.

La historia sigue a Eric Draven, un joven guitarrista de rock que es brutalmente asesinado junto a su prometida Shelly. Un año después, Eric vuelve a la Tierra, guiado por un cuervo negro, en busca de venganza.

“No sé si es mi destino el interpretar este papel, pero me siento muy afortunado de poder hacerlo. Es un papel maravilloso, realmente es un papel con el que puedes arriesgarte. Te da una oportunidad de tomar esos riesgos y llevarlos más allá (…) Este es el mejor papel que he tenido la oportunidad de tener en mis manos”, declaró Brandon Lee en la última entrevista que dio y que estaba incorporada en el making of del filme.

Brandon Lee en The Crow.

El fallecimiento

La escena que se disponía a grabar Lee, lo posicionaba a él entrando en un apartamento y recibiendo disparos por parte de unos delincuentes. Para el rodaje se utilizaban cartuchos inertes, es decir, sin pólvora ni fulminante. Sin embargo, por falta de presupuesto, la producción compró cartuchos reales que posteriormente serían desmontados por expertos en armamento.

El problema ocurrió cuando los cartuchos reales se mezclaron con los alterados.

Cuando Lee estaba entrando por una puerta, recibió un disparo por parte del personaje de Michael Masse, a una distancia de entre tres y cuatro metros. La pistola había sido utilizada previamente en una escena donde se usaron balas reales, que fueron vaciadas de pólvora, pero el proyectil quedó atascado en el cañón.

Massee disparó una de las balas falsas, pero la detonación propulsó el casquillo real que seguía en el cañón y atravesó el abdomen de Brandon Lee.

Él fue llevado de urgencia al New Hanover Regional Medical Center de Wilmington, donde pasó cinco horas de cirugía. Falleció a los 28 años de edad, casi a la misma edad de su padre.

Nunca se descubrió el responsable de dejar el cartucho real en la pistola.

Aproximadamente 20 años antes, Bruce Lee fue encontrado inconsciente en la casa de la actriz taiwanesa Betty Ting Pei. Horas antes, durante la grabación de El juego de la muerte, sintió un fuerte dolor de cabeza, tomó un analgésico que contenía un relajante muscular y se recostó en la casa de su amiga.

Sin embargo, el actor nunca más despertó y quedó en coma irreversible. De acuerdo a la autopsia, Lee padre falleció por un edema cerebral causado por una reacción alérgica al medicamento.

Ese fue el inicio del mito que dos décadas después llamarían la ‘maldición de los Lee’.

Bruce Lee