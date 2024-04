Cronología del caso Rust: inseguridad, falta de protocolos y disparos mortales en un set de grabación

Duodécimo día de grabación de Rust. 21 de octubre de 2021. El actor Alec Baldwin tomó una de las pistolas en el set de grabación para practicar una escena. La armera Hannah Gutiérrez-Reed había dispuesto tres armas. Dave Halls, asistente de producción, le entregó una al intérprete, supuestamente, sin cartuchos. Sin embargo, al descargar la pistola, un proyectil fue disparado hacia dos personas: el director Joel Souza y la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien falleció producto del impacto.

La grabación de Rust, película de wéstern estadounidense, comenzó en 2021 y su trama se inicia, paradójicamente, con un asesinato accidental. La historia sigue a Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, quien quiere liberar a su nieto Lucas de la horca, tras ser declarado culpable por un asesinato. Después de una pausa por la tragedia, el rodaje de la película concluyó el año pasado en Montana con Matthew Hutchins, viudo de la directora de fotografía, como productor ejecutivo.

A poco más de un mes de haber sido declarada culpable por homicidio involuntario, la armera encargada de cargar el revólver fue sentenciada a 18 meses en prisión y a una multa de 5.000 dólares. De acuerdo a Los Angeles Times, Gutierrez-Reed también enfrentaba un segundo cargo por manipulación de evidencia, por la cual fue declarada inocente.

A pesar de que este caso parece llegar a su fin, el historial de los involucrados en torno a comportamientos irreverentes con armas no se enmarca solo en Rust. Incluso antes del fatal incidente, ya había quejas por parte del equipo por inseguridad en el plató y el mal uso de armamento.

La armera y el asistente de producción

Thell Reed, el padrastro de Hannah Gutiérrez-Reed, es un reconocido tirador de exhibición, armero y consultor cinematográfico estadounidense. Diversas fotografías muestran a ambos sosteniendo armas, una imagen poco curiosa cuando se trata de su ocupación.

De acuerdo al medio The Wrap, el productor de cine Stu Brumbaugh acusó a Hannah Gutiérrez-Reed de no seguir protocolos básicos de seguridad con armas durante el rodaje de The Old Way, protagonizada por Nicolas Cage, cinta grabada antes que Rust. Es más, el realizador afirmó que el actor se molestó tanto por la actitud irresponsable de la armera, que incluso abandonó el set.

Las acusaciones fueron previas al accidente en Rust. Sobre su rol en The Old Way, Gutiérrez- Reed aseguró en el podcast Voices of the West: “Fue la primera vez que fui jefe de armeros. Estaba muy nerviosa al principio y casi no acepté el trabajo, porque no estaba segura de estar lista, pero al hacerlo, todo fue muy bien”, dijo en septiembre de 2021, un mes antes del mortal incidente.

“La mejor parte de mi trabajo es mostrarles a las personas que normalmente se asustan con las armas lo seguras que pueden ser y cómo no son realmente problemáticas, a menos que se pongan en las manos equivocadas”, agregó.

Dave Halls, el asistente de producción que entregó finalmente el arma a Alec Baldwin, también había sido cuestionado por su falta de apego a los protocolos de seguridad. Fue en 2019 cuando se le acusó de descuidos durante la grabación de la serie Into the Dark, y posteriormente, en las grabaciones de Freedom’s Path, fue despedido luego de que una pistola se descargara inesperadamente, hiriendo a un miembro del rodaje, según asegura Deadline.

Inseguridad en el set de Rust

La presencia de Gutiérrez-Reed y Dave Halls encendió las alertas en el estudio de grabación de Rust. Trabajadores de la Alianza Internacional de Empleados de Montaje Teatral (IATSE en inglés) planearon hacer una huelga de protesta contra las condiciones laborales peligrosas.

Incumplimientos en los pagos, falta de protocolos de seguridad por Covid-19 y el disparo accidental de pistolas en el plató eran algunos de los argumentos de los trabajadores del wéstern para movilizarse, informó en su momento Los Angeles Times y Deadline.

Al medio, Alec Baldwin y Halyna Hutchins

El día del fatídico disparo ya había iniciado con incidentes en el set. Algunos de los trabajadores decidieron abandonar el lugar y, según plantea un testigo anónimo, se llevaron algunas pistolas del estudio con municiones reales. Sin embargo, este hecho aún no está confirmado por la investigación.

El disparo

El 21 de octubre de 2021, el equipo ensayaba un tiroteo en el interior de una iglesia en el Bonanza Creek Ranch. En la escena, Alec Baldwin apuntaba directamente a la cámara con un arma. Al lado del camarógrafo Reid Russell, se encontraba Hutchins y Souza.

Seleccionada por Hannah Gutiérrez-Reed, el asistente de producción Dave Halls entregó un arma al actor, asegurando que no estaba cargada. Al descargarla, un proyectil hirió a Hutchins en el pecho y a Souza en la clavícula.

La directora de fotografía fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y el director de la cinta fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en Santa Fe, donde fue tratado y dado de alta a la mañana siguiente. Halyna Hutchins fue declarada muerta.

Halyna Hutchins tenía 42 años cuando falleció.

Repercusiones

La investigación quedó a cargo de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, para posteriormente pasar a la fiscalía del distrito. Según declararon Halls y Baldwin, ninguno de los dos sabía que la pistola estaba cargada.

En septiembre de 2022, el Estado de Nuevo México anunció que llevaría a juicio a los involucrados en este incidente, incluido Alec Baldwin, quien, en su calidad de productor, demandó a integrantes de la producción por diferentes negligencias. Si bien el actor no fue arrestado, quedó inhabilitado para portar armas de fuego o salir de Estados Unidos. Asimismo, tres trabajadores de Rust demandaron a Baldwin, alegando haber sufrido efectos postraumáticos por haber presenciado la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje.

En abril de 2023 fue absuelto de los cargos, pues la fiscalía argumentó que surgieron nuevos hechos que demandaban mayor investigación forense. Sin embargo, en febrero de este año se ordenó un nuevo juicio en su contra, al establecerse que el intérprete tuvo que ejercer cierta presión sobre el gatillo del arma para que esta se disparara.

Aún no hay sentencia para Baldwin por el cargo de homicidio involuntario, aunque de ser considerado culpable, es probable que se le otorgue una pena parecida a la de Gutiérrez-Reed. Según varios testigos en el juicio de la armera, el actor no había participado de todo el entrenamiento necesario para manejar armas en un rodaje y que su mal temperamento había complicado bastante la filmación.

Set de grabación de Rust

En cuanto a David Halls, este fue sentenciado a seis meses de libertad condicional por manejo inseguro de un arma en marzo de 2023.

Hannah Gutiérrez-Reed, en tanto, pasará los siguientes 18 meses en prisión. “Usted era la armera, la persona cuya intervención marcaba la diferencia entre un arma segura y otra con la capacidad de matar a alguien. Usted fue la única responsable de hacer de una situación segura un momento fatal. Si no fuera por usted, la señora Hutchins estaría viva, su esposo tendría a su pareja y un pequeño niño a su madre”, dijo la jueza Mary Marlowe Sommer al emitir la sentencia de la armera.